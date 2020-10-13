«Не могли ни есть, ни спать»: как сейчас живет мальчик, который просил президента не отдавать его маме

Рома (справа) обрел дружную семью Фото: Альберт ДЗЕНЬ

История 14-летнего Ромы Денисова из Самарской области всколыхнула всю страну. В 2019 году мальчик написал обращение на прямую линию Президента РФ Владимира Путина с одной-единственной просьбой – не отдавать его родной матери и оставить жить в приемной семье. Обращение наделало немало шума: как же так, ведь обычно дети стремятся как можно скорее вернуться к родителям, даже если те были не слишком добры к ним? А как же сохранение семьи любой ценой? Мальчика пытались переубедить, уговорить дать родной матери шанс, юристы качали головами – дескать, шансы, что суд встанет на сторону приемной семьи, практически нулевые. Но Рома был непреклонен, и спустя почти год получил заветное судебное решение о лишении биологической матери родительских прав. Журналист «КП-Самара» побывала в гостях у Ромы и его приемной семьи и выяснила, как они сейчас живут.

В новой семье Рома обрел двух названных братьев - Сережу и Руслана, а также всю большую семью своей новой мамы. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Чинит мопед и моделирует на компьютере

За год Рома и его названные младшие братья – Сережа и Руслан – подросли и повзрослели. С гордостью, по-хозяйски показывают гостям свои владения – вот здесь снесли сгоревшую баню и расчистили место под картошку, вот тут перекрыли крышу и устроили санузел в доме, вот тут строят навес над погребом, вот здесь планируют устроить крышу над крыльцом. В 13-14 лет мальчишки вовсю столярничают, плотничают, работают со сварочным аппаратом – городским и не снилось. В свободное время бегут к ждущим во дворе старым мотороллерам – ребята уверены, что смогут их починить и прокатиться по деревенским улицам.

- Мы один уже завели, немного проехали, но опять барахлит, - рассказывает самый младший из мальчиков, Руслан. – Ничего, разберемся, починим!

Братья с удовольствием возятся со старыми мопедами Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Рома демонстрирует на экране монитора объемные фигуры различных персонажей – паренек сам смоделировал и нарисовал их и даже научил двигаться по экрану. Мальчик всерьез думает связать свою жизнь с компьютерными технологиями. Или с экономикой – пока окончательно не решил. Сегодня Рома думает о будущем и старается забыть о том, что совсем недавно мог навсегда лишиться своей дружной семьи. Родная мать, осужденная на пять лет за наркотики, вышла из тюрьмы и заявила, что собирается забрать Рому себе.

Ехала за одним, вернулась с двумя

О событиях годичной давности, как и о своей прошлой жизни в Самаре Рома вспоминает неохотно.

- На меня не обращали внимания, не заботились, оставался на улице один, пока она устраивала гулянки с отчимом, - говорит он. – Часами не мог попасть домой и ходил по улице. Меня могли обидеть в школе и никто не заступался…

Слева направо - Сережа, Рома, мама Светлана Николаевна, сопредседатель ОНФ Екатерина Гудзима, Руслан Фото: Альберт ДЗЕНЬ

После того, как мать и отчим угодили в тюрьму за наркотики, Рома попал в приют – и снова терпел унижения от других ребят. Все закончилось в тот момент, когда в приют приехала Светлана Коновалова из Борского района. Женщина признается –после того, как собственные дочери выросли и уехали из дома, она всерьез задумалась о приемных детях. Вырастила одного приемного сына, потом взяла маленького Сережу, но быстро поняла, что мальчику нужна компания.

- Я ехала за Русланом, - призналась Светлана Николаевна журналисту «КП-Самара». - И уже там, в приюте, мне предложили забрать еще одного мальчика. Поначалу я растерялась, но когда впервые увидела Рому….. Это невозможно передать, меня буквально захлестнуло исходящее от него отчаяние и одиночество. И я решила – была не была, справлюсь. Оставить Рому в приюте я просто не смогла. Меня сразу предупредили – родная мать мальчика не лишена родительских прав, однако заверили что это вот-вот произойдет и волноваться не о чем.

Светлана Николаевна сразу твердо сказала - обратно в приют Рому не вернет Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Не вынес обмана

Почему юридическая процедура не была доведена до конца, сейчас уже не разобраться. Но в результате Рома стал заложником халатности кого-то из чиновников. Родная мать стала время от времени писать Роме письма из тюрьмы и практически в каждом заверяла – скоро выйду и заберу тебя.

- Я видела, что поначалу мальчик ждал этих ее писем, верил, что вот-вот она приедет, но потом понял, что это обман, его очень оскорбила эта ложь, - говорит Светлана Николаевна. – К тому же он увидел, что можно жить по-другому, почувствовал, что его здесь действительно любят.

И скоро Рома начал реагировать на письма из тюрьмы совсем по-другому – нервно оглядываться в страхе, что его могут лишить его новой семьи. В прошлом году биологическая родительница написала сыну, что освободилась досрочно - мол, жди, еду. Семья перестала есть и спать от волнения, но женщина так и не появилась. Еще через полгода снова вышла на связь и снова пригрозила забрать.

Екатерина Гудзима помогла Роме добиться положительного судебного решения Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Она позвонила, Рома с ней говорил, я вышла, чтобы не мешать,- вспоминает Светлана Николаевна. – Потом смотрю, он выходит сам не свой. Спрашиваю – что случилось, и в ответ слышу – мам, там с ней этот, она его ждала.

«Никому не сказал о своей задумке»

Узнав, что отчим тоже освободился досрочно, Рома совсем извелся – возвращаться к прежней жизни он не хотел категорически. Но в службе опеки только разводили руками – мол, закон на стороне матери, в любой момент может приехать и в тот же день забрать. В отчаянии мальчик решился на крайние меры – позвонил на прямую линию с президентом.

- Никому о своем намерении не сказал, сам решил, сам сделал, - до сих пор удивляется поступку сына Светлана Коновалова. - Нас дома не было, Рома был один. Возвращаемся – бежит навстречу счастливый: я дозвонился, все приняли, теперь президент мне поможет! Мы так и обомлели.

Помощь действительно пришла – к решению вопроса подключилась сопредседатель регионального отделения ОНФ Екатерина Гудзима и ее юрист. Поначалу казалось, что все хорошо: была достигнута договоренность, что служба опеки подаст заявление в суд на лишение биологической матери родительских прав. К слову, с момента освобождения из тюрьмы к тому времени прошел уже почти год, но женщина так и не нашла времени приехать навестить сына.

Мальчишкам в деревне - раздолье Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«В приют сына не отдам!»

Однако все оказалось не так просто – служба опеки Кировского района Самары отыскала женщину и привезла ее в Борское. Там она заявила, что хочет забрать сына. И законные основания у нее для этого действительно были. Однако присутствующие на встрече психологи забили тревогу – у Ромы налицо был сильнейший стресс, мальчик явно не хотел возвращаться. В результате удалось достичь временного компромисса – биологическая мать разрешила сыну остаться жить в приемной семье до конца учебного года и пообещала использовать это время для того, чтобы наладить отношения с ребенком. Параллельно районная служба опеки все же подала иск о лишении женщины родительских прав.

Однако в тот момент, когда биологическая мать Ромы появилась в отделе опеки и сказала «отдайте сына», приемная семья автоматически лишилась своего статуса, и приемная мама потеряла все права на ребенка.

- Мне сказали, что у меня есть три варианта. Либо я прямо сейчас отдаю Рому его биологической матери, либо он отправляется в приют на срок, пока идет судебное разбирательство. Либо ему разрешат пожить у меня, но уже без ежемесячного пособия на содержание ребенка, которое полагается приемным семьям. Конечно, я сказала, что никуда своего сына не отпущу и ни в какой приют не отправлю, - рассказывает Светлана Коновалова.

Небольшое село в Самарской области стало теплым и уютным домом для трех приемных мальчишек Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Рыдала в суде и просила дать шанс

Судебные разбирательства затянулись. Поначалу на сторону биологической матери встала и прокурор, и служба опеки Кировского района. Женщина рыдала в суде и просила дать ей шанс снова завоевать любовь сына. Даже судья несмотря на недвусмысленно высказанную Ромой позицию «хочу остаться в приемной семье» посчитала, что мальчик просто обижен на биологическую мать и нужно дать семье шанс. Судебное заседание отложили.

Куры - источник не только яиц, но и радости для детворы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы оказались в очень сложной ситуации, - рассказала журналисту «КП-Самара» сопредседатель регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима. – Больше всего я опасалась навредить Роме. Но у меня не было оснований сомневаться в его словах и желаниях. Это были не временные эмоции, а четкое и взвешенное решение рано повзрослевшего человечка. Он звонил мне и говорил – если меня увезут в Самару, я не стану там жить, я убегу, все равно куда. Я нашла квартиру, в которой жили его мать и отчим. Старший по дому рассказал, что у отчима открытая форма туберкулеза, позволил сделать копию соответствующей справки. Соседи вспомнили Рому и рассказали, что жилось ему, мягко говоря, несладко. Но самое главное – удалось найти и убедить приехать в суд старшую сестру Роминой биологической матери. Она долго не хотела этого делать – давно порвала с непутевой родственницей. Однако все же приехала в суд и дала показания, рассказала, что ее сестра с юности употребляет наркотики, да и в тюрьме оказалась не впервые. Эти показания стали решающими. Особенно учитывая, что биологическая мать Ромы о времени первого суда так ни разу и не вышла с ним на связь, и на второе заседание просто не приехала.

Любимец мальчишек - пес Умка Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Рассказала о бабушке и дедушке»

В результате суд все же встал на сторону мальчика, решение вступило в законную силу. А Рома не только остался в своей большой новой семье, но и обрел родную тетю.

- Мы общаемся, переписываемся, созваниваемся, - рассказал мальчик журналисту «КП-Самара». – Тетя с дядей приезжали к нам в гости. Тетя зовет к себе в Самару погостить, я попросил ее показать могилки бабушки и дедушки, чтобы я мог за ними ухаживать. Она много рассказывала о них, о других родственниках. Для меня это важно, я о них ничего не знал…

А для общественников история Ромы выявила пробелы в законах и стала стимулом для их исправления.

- Когда мы начинали это дело, меня уверяли, что ситуация уникальная, единичная, - говорит Екатерина Гудзима. – Однако не прошло и месяца после того, как мы занялись историей Ромы и прошли первые публикации в СМИ, как мне позвонили из Шенталинского района. Там сложилась практическая аналогичная ситуация! Родная мать, не лишенная родительских прав, вернулась из тюрьмы и заявила о намерении забрать из приемной семьи сразу двоих своих детей, а те не захотели обратно. К счастью, опека там среагировала быстро и профессионально: сотрудники наведались к женщине в гости, застали там полную разруху и пьяную гулянку, саму горе-мамашу даже разбудить не смогли. Все это засняли на видео, на основании записи оперативно лишили женщину родительских прав. Но мне стало понятно, что подобные ситуации далеко не единичны. А правовых оснований для их разрешений, для прохождения переходного этапа, если он понадобится – нет. Сейчас по первому слову родной матери ребенка забирают из приемной семьи, не смотря на конкретные обстоятельства. Где-то это действительно оправданно, но бывает и так, что ребенок не видел родную мать много лет, что ему не слишком сладко с ней жилось, что в приемной семье он обрел любовь и душевное тепло. Если решение вопроса затягивается, то ребенка или возвращают в приют (!), или лишают приемную семью статуса и довольствия. Это неправильно. ОНФ Самарской области сформирует конкретные предложения – как проходить такие ситуации с минимальными потерями для всех участников процесса. Мы представим их в виде законодательной инициативы для внесения изменений в законодательство.