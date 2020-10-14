«Мама запретила ему встречаться с нами»: девушка из Самары ищет отца, которого не видела 14 лет

Девушка смогла отыскать в архивах фото своего отца и просит всех, кто его знает, откликнуться Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Слухи отправляли его в тюрьму и Польшу

«Ищу своего отца, не видела его 14 лет», — такое трогательное объявление накануне опубликовала в социальных сетях 19-летняя Лолита Викторова. Она почти не владеет информацией о своем ближайшем родственнике, но хочет исправить эту ситуацию.

— Мне было 5 лет, когда он ушел. Так получилось, что его выгнала мама и запретила общаться со мной и старшей сестрой. Почему — я не знаю, — рассказывает девушка корреспонденту «КП-Самара». — Через года 3-4 я случайно услышала в разговоре мамы и бабушки, что он в тюрьме. Также были слухи, что его отправили в Польшу, потому что у него нет российского гражданства.

Лолита жила с семьей в областной столице, но сейчас переехала в Новокуйбышевск. Здесь она учится в колледже на технолога общественного питания. Судьба у нее непростая — 4 года назад Викторова потеряла годовалого сына, которого воспитывала одна. Малыш скончался от менингита.

Надежда появилась в начале лета

Студентка редко думала про отца — плохо его помнила. Знает только имя — Виктор. Остальные факты нет, ведь он даже не значится в документах о рождении. Мысли и волнение по поводу близкого человека появились в начале лета.

— Его видела в Самаре бабушка на остановке, когда ехала домой после работы. С того момента я никак не могу о нем забыть, — объясняет наша собеседница. — Он был единственный, кто меня понимал и любил.

Разузнать больше у Лолиты не получается.

— Мама живет с отчимом и ничего не хочет про него слышать. У старшей сестры своя семья, они живут отдельно. Младший брат — сын отчима — в приемной семье, — продолжает она. — Никто ничего не говорит об этом.

Нужна помощь!

Викторова понимает, что с таким запасом сведений найти папу будет сложно. Но она не теряет надежды и строит планы по поводу того, как пройдет их встреча:

— Что сделаю, когда мы увидимся? Просто обниму его, зачем слова, когда есть эмоции. Искал ли он меня? Не знаю, да это и не важно. Я хочу его найти и сдаваться не собираюсь.

Девушке удалось найти в архивах фото Виктора. Она просит всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться по телефону +7 (917) 140-50-87.