Коронавирус в Самарской области не отступает, для больных готовят военные госпитали

Количество выявляемых пациентов с ковид растет каждый день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самарской области неутешительны. По данным оперштаба, на 14 октября общее число заболевших достигло уже 13314 человек, и с каждым днем эта цифра растет. Система здравоохранения региона работает на пределе, в попытках избежать широкомасштабного карантина власти призывают горожан соблюдать меры предосторожности и грозят противникам масок солидными штрафами. Узнали, что происходит с коронавирусом в Самарской области прямо сейчас.

Вспышка в Красноярском районе и рекорд по пневмонии

За последние сутки коронавирус был диагностирован в 128 жителей региона. Это всего на 1 пациента меньше зафиксированных накануне рекордных показателей. Удивительно, но в Тольятти не зафиксировано ни одного случая, и всего один новый заболевший обнаружился в Сызрани. Зато сразу 56 новых пациентов с подтвержденным COVID-19 появилось в Самаре. Серьезную вспышку COVID-19 зарегистрировали в Красноярском районе – здесь за сутки прибавилось сразу 49 новых случаев коронавируса, из них 46 – контактные. Новых смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом не зарегистрировано, общее число погибших от новой инфекции в регионе с начала пандемии составило 209 человек.

При этом медики говорят, что все чаще самарцы болеют коронавирусом целыми семьями – за последнюю неделю число семей с двумя и более больными коронавирусом выросло на 20%. Тестов делают все больше, поэтому число заболевших без внешних проявлений инфекции за последние дни увеличилось на 12%.

Вызывает сильную тревогу рост заболеваемости ОРВИ на 20% только за последнюю неделю – число больных сезонными инфекциями в регионе уже перевалило за 16,5 тысяч человек. Очень много внебольничной пневмонии – за прошлую неделю такой диагноз поставили 4,3 тысячам человек (прирост на 19%). Это максимальный показатель на данный момент за все время наблюдения. При этом у большинства пациентов отмечается средняя степень тяжести заболевания. Например, о своем заболевании пневмонией сообщил поклонникам знаменитый самарский баянист Сергей Войтенко.

Мобилизуют все ресурсы

Медики признаются – система здравоохранения региона работает уже на пределе возможностей. К работе в больницах и на скорой помощи привлекли ординаторов и студентов-старшекурсников медуниверситета, чиновники правительства и местных администраций отдали более 130 служебных авто поликлиникам и больницам, чтобы врачи могли быстрее доехать на дом к пациентам. Свою личную машину отдал медикам и губернатор Дмитрий Азаров. Обсуждается возможность перевода поликлиник на круглосуточный режим работы, а ГБ №8 – в режим коронавирусного госпиталя, коечный фонд решено увеличить на 680 дополнительных коек, 300 из них уже открыто в Тольяттинской горбольнице №1. К 17 октября появятся коронавирусные койки и в госпитале ветеранов войн.

В регионе мобилизуются все врачебные ресурсы – так, региональные власти Прассматривают возможность продолжать лечение пациентов с отрицательным анализом на ковид, которым не требуется кислородная поддержка, на базе санаториев. А еще принять пациентов готовы в военных госпиталях в Самаре и Рощинском. Туда планируется направлять тех пациентов, кому требуется неотложная терапевтическая помощь.

Задействуют и ресурс частных клиник – власти готовят обращения об открытии коронавирусных коек в коммерческих медучреждениях и переводе медперсонала частных клиник для работы в ковид-госпиталях.

Учитывая огромную нагрузку на систему здравоохранения, власти не намерены мириться с нарушителями масочного режима – ведь если рост заболеваемости не снизится, придется вновь останавливать предприятия и вводить строгий карантин. Противников средств индивидуальной защиты решено искать и штрафовать еще более активно – властям в муниципалитетах придется регулярно отчитываться о количестве составленных на нарушителей протоколов и переданных в суд дел. Усилятся и участятся проверки в транспорте (в том числе в пригородном), в торговых центрах, общественных пространствах, кафе, банях. А в Тольятти на городских ярмарках введут дополнительный санитарный день для дезинфекционной обработки.