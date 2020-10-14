Свежие новости о «Крыльях Советов» на 14 октября 2020: ясность с Хади и интерес к нападающему

Хади прооперировали, в конце октября он вернется в Самару. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

15 тур не помог «Крыльям» подняться выше в турнирной таблице, но погоня за лидерами продолжается. Кроме того, появились слухи об интересе самарцев к нападающему. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 14 октября 2020.

В таблице без изменений

«Крылья Советов» добились очередной победы в Футбольной национальной лиге – в 15 туре самарцы обыграли дома «Спартак-2». Обзор матча можно посмотреть на сайте samara.kp.ru. Это десятая победа «Крыльев» в этом сезоне ФНЛ и 10-й матч без поражений подряд во всех турнирах.

Однако этого пока мало, чтобы возглавить турнирную таблицу. «Оренбург» наконец очнулся и прервал затянувшуюся серию из ничьих и победил, «Нижний Новгород» тоже не сбавляет обороты. Так что подобраться к себе эти двое «Крыльям» не позволили – после 15 тура в верхней части турнирной таблицы без изменений. «КС» отстают от «Нижнего Новгорода» на два очка, от «Оренбурга» - на одно.

Шанс подняться выше у «Крыльев» будет 17 октября. В этот день подопечные Игоря Осинькина встретятся на «Самара Арене» с астраханским «Волгарем».

Сергеев – лидер гонки бомбардиров ФНЛ

Победу «Крыльям» над «Спартаком-2» принес гол Ивана Сергеева. Форвард самарцев наколотил уже 11 мячей и возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ. Впрочем, сам нападающий не придает этому значения.

- Футбол – это командный вид спорта и выигрывает команда, а не один игрок. Забиваю – это хорошо. Ребята все говорят – молодец. Но я не гонюсь за индивидуальными наградами, а хочу, чтобы команда всегда выигрывала. Мы ставим задачу выигрывать в каждом матче и должны выйти в Премьер-лигу, - сказал Иван Сергеев в интервью телевидению «Крыльев Советов».

Ясность с травмой Хади

Появилась ясность в отношении Сафаа Хади. Футболист в этом сезоне так и не появлялся на поле. Все из-за травм, которые преследуют иракца. Недавно он перенес операцию в Санкт-Петербурге и сейчас восстанавливается. В Самару Хади вернется в конце октября.

Однако когда самарские болельщики смогут увидеть его на поле и смогут ли вообще, неизвестно.

«Крылья» не ведут переговоры с «Химками» по Зиньковскому

Ну и как же без очередной серии из сериала с уходом Антона Зиньковского? Недавно гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий заявил «Р-Спорт», что клуб не ведет переговоры с «Химками» по поводу трансфера полузащитника.

- По Зиньковскому я сам с интересом узнаю из прессы. Может, у нас так в России заведено? Факта переговоров с «Химками» нет, мы с ними никогда не общались. Если серьезно, никаких обращений нет, хотя я понимаю, что за этим что-то стоит, понимаю, что есть клубы, которые действительно им интересуются. Но мне кажется, что «Химки» там не на первом месте. Тем более, речь идет о том, что его выкупать надо, а я точно не знаю, какая финансовая ситуация в «Химках», - сказал Калакуцкий.

Также генеральный директор «Крыльев» сообщил о том, что клуб ведет переговоры с Зиньковским по поводу нового контракта.

«Крылья» интересуются нападающим

Есть новости и про возможное усиление. «Крылья» интересуются нападающим «Велеса» Артемом Максименко. По крайней мере, так утверждает metaratings.ru. Однако конкуренты у самарцев в борьбе за 22-летнего форварда очень серьезные – два клуба РПЛ. Один из них известен – это ЦСКА.

При этом «Крылья» уже сделали «Велесу» предложение по поводу трансфера игрока.