Прививки помогают держат эпидпроцесс под контролем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев продолжают призывать делать прививки от гриппа. От COVID вакцину пока не предлагают: в очередь могут записаться только врачи да и то непонятно, когда им сделают первые уколы. Но и вакцинация от гриппа вызывает у самарцев много вопросов, ответить на которые мы попросили заведующего кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, заслуженный деятель науки Самарской области, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии минздрава Самарской области Александра Жесткова.

Сейчас пандемия коронавируса. Не опасно ли делать прививку от гриппа?

- Сейчас для этого самое оптимальное время. Если сделать ее сейчас, то как раз успеет сформироваться иммунитет ко времени наиболее сильной эпиднагрузки. Не стоит бояться, что прививка от гриппа ослабит иммунитет и сделает легкой добычей коронавируса. Наоборот, вакцина позволит не допустить одновременного заражения гриппом и COVID-19.

А можно ли одновременно сделать прививку от коронавируса и гриппа?

- Вообще можно делать одновременно до трех разных вакцин – например, от гриппа и пневмококка в разные руки. Однако, к прививке от коронавируса это не относится. Между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должен пройти как минимум месяц. Я рекомендую сначала сделать прививку от гриппа, а через 30 дней – от коронавируса.

Кому нельзя делать прививки от коронавируса и от гриппа?

- От вакцинации стоит воздержаться во время обострения инфекционных или хронических заболеваний, при температуре выше 37 градусов. Не стоит делать прививки при тяжелых аллергических заболеваниях в период обострения, например, хронической крапивнице, бронхиальной астме. А вот повышенное давление не является причиной отказа от вакцинации.

Если температура выше 37 градусов, вакцинацию лучше отложить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Можно ли делать прививку от гриппа, если переболел коронавирусом? А если просто нашли антитела, а сам не болел?

- Однозначно делать, через месяц после выписки. Собственные антитела держатся в крови не так долго, как после прививки. К тому же они бывают разные. Антитела М говорят о том, что человек перенес инфекционный процесс совсем недавно. Антитела G – что пациент встречался с носителем ковида и перенес болезнь бессимптомно. Если при этом диагноз «коронавирус» не был поставлен, то велика вероятность, что болезнь была вызвана другим вирусом. В таком случае делать прививку однозначно стоит, однако лучше всего перед этим проконсультироваться с врачом. Понятно, что нагрузка на систему здравоохранения сейчас очень большая, и попасть на прием может оказаться непросто. Если у самарцев возникают вопросы по поводу конкретных результатов анализов на антитела, они могут задать их специалистам нашей кафедры микробиологии, аллергологии и иммуннологии СамГМУ по электронной почте kaf_omikr@samsmu.ru

Что будет, если никто не сделает прививку?

- При большом охвате вакцинацией эпидпроцесс становится контролируемым. Это самое главное. Ежегодно в России делается 40-50 млн прививок от гриппа, благодаря этому смертность от этого заболевания удалось существенно снизить. Если 70% жителей страны откажется от вакцинации от коронавируса, то эпидемия COVID-19 станет неконтролируемой, число больных, в том числе тяжелых, увеличится. Ученые подсчитали, что при охвате прививками 70-80% населения мы победим коронавирус через год. Если же этого не произойдет, то естественная иммунизация может быть очень и очень длительной. Сейчас из 146 миллионов населения страны заразилось 1,2 миллиона. Cчитайте сами, сколько потребуется времени, чтобы переболели все остальные. А большинство жителей по законам эпидпроцесса должны или переболеть, или сделать прививку и получить иммунитет.

Безопасна ли на ваш взгляд вакцина от коронавируса?

Что касается сомнений в безопасности вакцины от коронавируса, то она получила одобрение минздрава и прошла испытания для пациентов младше 65 лет. Испытания для пациентов старше 65 лет продолжаются, но этой категории пока вакцинация от коронавируса и не рекомендована.

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Из чего состоят современные вакцины

Времена, когда в них использовались живые ослабленные микроорганизмы и вирусы, давно прошли. Сейчас большинство вакцин содержит недееспособные компоненты бактерий или вирусов – антигены. Они не способны вызвать заражение, однако вызывают выработку собственных антител организма и формируют иммунный ответ. Кроме того, в вакцину добавляют коньюгат – специальное вещество, которое усиливает иммунный ответ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр ЖЕСТКОВ: "МЫ - вакцинозависимая популяция"

Мировое медицинское сообщество ставит изобретение вакцинации даже выше, чем открытие антибиотиков. Американцы проводили исследования – в 1900 году средняя продолжительность жизни в США составляла 37 лет, а в 2000-м – уже 74 года. Ученые выяснили, что на 75% такой двукратный рост продолжительности жизни связан именно с внедрением вакцинации. Мы очень вакцинозависимая популяция. В нашем национальном календаре прививок вакцинации от коронавирусапока нет, зато есть прививки от гриппа, от гемофильной палочки (для курящих), от пневмококка – главной причины внебольничной пневмонии. Их лучше делать.