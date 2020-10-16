Хэллоуин в Самаре 2020: где отметить самый страшный праздник в году

Начинаем строить планы - как отметить Хэллоуин 2020 в Самаре Фото: Олег ЗОЛОТО

Хэллоуин в Самаре в 2020 году есть возможность отпраздновать особенно весело. Ведь этой осенью праздник ужасов – 31 октября – приходится на субботу. Значит, можно отправиться с друзьями на тематическую вечеринку, на квест или в кино, с семьей - на экскурсию по таинственным местам нашего города или посмотреть захватывающий спектакль. Мы составили для любителей острых ощущений, тайн и ужасов подробную афишу городских мероприятий – выбирайте!

ХЭЛЛОУИН В ТЕАТРЕ

Премьера спектакля «Десять негритят» по книге Агаты Кристи (16+)

Добро пожаловать в таинственный и манящий мир Агаты Кристи… В Самарском театре драмы как раз на Хэллоуин 2020 состоится премьера спектакля по одному из самых популярных романов королевы детективов – «Десять негритят».

Десять совершенно незнакомых друг другу людей оказались заперты на одиноком острове. Детская считалочка о гибели десяти негритят ужасным образом начинает воплощаться в жизнь чьей-то невидимой рукой - гости острова таинственно умирают один за другим…

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА:

30, 31 октября, 18.30.

31 октября, 13.00.

ХЭЛЛОУИН В КЛУБЕ

Если для вас Хэллоуин – повод повеселиться до упаду, предлагаем афишу самых улетных шабашей в клубах Самары.

Halloween Rave Madness в клубе «Звезда» (18+)

Здесь начнут отмечать День всех святых заранее – 24 октября. Как и положено, шабаш начнется за пять минут до полуночи. Посетители клуба отправятся в по-настоящему жуткое приключение. В вихре желтой осенней листвы гостей закрутит шквал тяжелой электронной музыки и заставит танцевать до самого утра.

ГДЕ: Клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

КОГДА: 24 октября, 23.55.

Цена билета: 400 руб.

Halloween Rave Madness. Фото: КРЦ "Звезда"

Хэллоуин в «Метелице» (18+)

У любителей наряжаться в ведьм и вампиров появится повод похвастаться креативным нарядом. Клуб «Метелица» приглашает на театрализованное шоу Halloween-2020. 31 октября гостям вечеринки предстоит окунуться в мир оживших ночных кошмаров и перейти все границы дозволенного. Тем, кто придет на праздник в маскарадных костюмах, вход бесплатный.

ГДЕ: Клуб «Метелица», ул. Революционная, 146.

КОГДА: 31 октября, 22.00.

Цена билетов: 400 руб.

Хэллоуин в «Метелице». Фото: Клуб "Метелица"

ХЭЛЛОУИН В КВЕСТ-ПАРКЕ

Чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу Хэллоуина, предлагаем самым бесстрашным отправиться вместе с друзьями в один из квест-клубов Самары на хоррор-квест.

«Обитель зла»

Гости попадут в самое пекло зомби-апокалипсиса. На выживание будет всего 60 минут. Сюжет квеста вдохновлен одноименным фильмом, его участники - ученые, которые несанкционированно попали на закрытый объект фармацевтической корпорации. Здесь запустили новый секретный проект, однако, по неосторожности была разбита пробирка с вирусом, превращающая людей в живых мертвецов. Входы и выходы блокированы, все в ловушке, единственное спасение - найти антивирус.

ГДЕ: Квест-парк "House of Horror", ул. Алексея Толстого, 30 (вход со двора).

Цена билета – 2500 руб.

«Поворот не туда»

О чем еще можно мечтать на Хэллоуин, как только оказаться в теплой компании кровожадных мутантов. Если захотите выбраться из этого жуткого места, придется очень постараться…

ГДЕ: Квест-парк "House of Horror", ул. Алексея Толстого, 30 (вход со двора).

Цена билетов: 2500 руб.

Квест «Обитель зла». Фото: Квест-парк "House of Horror"

«Проклятье монахини»

Представьте себе, что вы – воспитанник монастырского приюта, где всех преследует призрак монахини. Здесь происходят страшные вещи, и никому еще не удалось выбраться отсюда живым. Вот и гостям квеста предстоит испытать судьбу и попытаться покинуть проклятое место.

ГДЕ: Квест-парк "House of Horror", ул. Алексея Толстого, 30 (вход со двора).

Цена билетов: 2500 руб.

«Заражение»

Тема этого квеста весьма актуальна! Представьте, в медицинском центре страшная зараза вырвалась на свободу. Полное заражение наступает от прикосновения к любому предмету. У участников есть только 70 минут, чтобы избежать последствий заражения и выбраться из госпиталя.

ГДЕ: Квест-парк "House of Horror", ул. Алексея Толстого, 30 (вход со двора).

Цена билетов: 3000 руб.

«Не дыши»

Перед участием в этом квесте пересмотрите ужастик с одноименным названием. И затем почувствуйте себя грабителем, забравшимся в дом к слепому человеку. Удастся ли похитить сокровища, сокрытые в этом доме и кто же на самом деле этот слепой владелец усадьбы, вы прочувствуете на собственном опыте.

ГДЕ: Квест-парк "House of Horror", ул. Алексея Толстого, 30, Ново-Вокзальная, 12.

Цена билетов: 2500 руб.

«Яма»

Добро пожаловать в кошмарный сон! По сценарию, вы оказались в яме. Как вы туда попали и где спасение, неизвестно. Галлюцинации и кошмары начинают оживать – яма заполняется жуткими существами. Скорее ищите выход оттуда!

ГДЕ: Квест-парк "House of Horror", ул. Садовая, 263 (вход со двора).

Цена билета: 2000 руб.

ЭКСКУРСИИ НА ХЭЛЛОУИН

Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары или Самарские сумерки»

31 октября отправимся искать мистическое на старых улицах и площадях Самары. Экскурсантам предстоит открыть тайну памятника на Алексеевской площади, услышать легенду о братьях Греве, встретиться с полтергейстом в заброшенной церкви, узнать самые мрачные страницы истории старинного Иверского монастыря, найти подземный город и дом-призрак… А в финале экскурсии в уютном кафе за чашкой горячего чая экскурсоводы расскажут городские легенды.

ГДЕ: место встречи - памятник Ленину на площади Революции.

КОГДА: 31 октября, 17.00.

Цена билетов: 300 - 400 руб., включая чаепитие.

«Адский Хеллоуин» со «страшной» экскурсий

В необычное путешествие по родному городу экскурсантам предстоит отправиться под руководством ведьмы. Участники прогулки заглянут в самые темные уголки Самары: загадочный дом старообрядцев, самую зловещую церковь нашего города, узнают легенды об отрубленных головах, не нашедших покоя душах грешников, побывают в старинном особняке с привидениями… Это только первая часть праздника. В развлекательной программе запланирован поход в музей городских легенд, где пройдут веселые конкурсы с призами, чаепитие и угощение глинтвейном. За небольшую плату можно будет узнать свою будущую судьбу.

ГДЕ: место встречи – ул. Пионерская, 25а.

КОГДА:

29, 30 октября, 18.30.

31 октября, 15.00, 18.00.

Цена билетов: 900 руб.

Прогулка по мистической Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«НЕходячие мертвецы»

Любителей пощекотать нервишки приглашают 31 октября на экскурсию в музей при кафедре анатомии Самарского медицинского университета. Да будет вам известно, что наш анатомический музей второй в стране (после знаменитой Кунсткамеры) по количеству экспонатов! Самые отважные увидят: скелет и кости человека, млекопитающих, пресноводных и даже мамонта, образцы врожденных уродств и аномалий – сиамских близнецов, двухголового человека, человека-русалку, человеческие органы, мумию человека. На экскурсию не допускаются дети младше 6 класса.

ГДЕ: сбор группы у главного входа в корпус медуниверситета, ул. Чапаевская, 227.

КОГДА: 31 октября, 15.00.

Цена билетов: 700 руб.

Автобусная экскурсия «Подземная Самара»

На этой экскурсии вы узнаете, что существует еще одна Самары, скрытая от посторонних глаз глубоко под землей! На комфортабельном автобусе с гидом объедите все легендарные и окутанные тайнами бункеры, бомбоубежища и подземные ходы нашего города. А в конце экскурсии можно будет спуститься в бункер легендарного командарма Великой Отечественной Георгия Жукова, где царит особая атмосфера, переносящая в эпоху 40-х годов и позволяющая почувствовать себя героем компьютерной игры.

ГДЕ: место встречи – Хлебная площадь, у памятника Дзержинскому.

КОГДА: 31 октября, 13.00.

Цена билетов: 900 руб., дети до 12 лет – 800 руб., до 5 лет включительно – бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении.

ХЭЛЛОУИН В КИНО

Приятно ощущать себя в безопасности в уютном кресле кинозала с ведерком попкорна в руках, когда на экране разворачиваются леденящие душу события. Чтобы почувствовать это, сходите на Хэллоуин в один из кинотеатров Самары. К 31 октября на экраны выйдут несколько новых триллеров и одна мистическая комедия.

«Вдова» (16+)

В основу российского триллера положены реальные события 2017 года. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Они отправляются в лес, где, согласно преданиям, обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные жители называют Хромой Вдовой. Местные верят, что встреча со Вдовой несет смерть…

«Игра смерти» (18+)

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Фильм «Пустошь тьмы и зла» Фото: кадр из фильма

«Пустошь тьмы и зла» (18+)

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«Ведьмы» (12+)

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