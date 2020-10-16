Девочка думает, что у них с Максимом любовь, и хочет его дождаться Фото: соцсети

Хвалилась парнем перед подругами

В скандальной истории разбираются правоохранители в Самарской области. 25-летний Максим З. из Тольятти еще с прошлого года состоял в близких отношениях с 12-летней девочкой Мирославой (имя изменено). Они чуть ли не жили вместе, а теперь парень находится в СИЗО и ждет своей дальнейшей участи.

Незадолго до знакомства с возлюбленной Максим вышел из колонии. Он попал туда в 2016 году после вооруженного ограбления салона сотовой связи на Дзержинского. Вместе с другом они нагрянули в торговую точку и под угрозой игрушечного пистолета забрали из кассы более 170 тысяч рублей.

Мирослава не из самой благополучной семьи, ее родители злоупотребляют, поэтому ее прогулки в компании уголовника мало у кого вызывали удивление. Девочка выглядит старше своих лет, и никто из знакомых пары, да и просто прохожие, ничего подозрительного в их связи не видел. Не заметили подвоха и близкие Максима, полагая, что его пассии точно есть 16 — не меньше.

Школьница вовсю хвалилась кавалером в социальных сетях, взяла себе его фамилию, не скрывала восторга.

— Она говорила друзьям, что собирается за него замуж, что у них все серьезно, что и она его любит безумно, и он ее тоже. Хвасталась Максимом, прогуливала школу, чтобы с ним побыть, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» знакомая Миры — Татьяна (имя изменено).

Жених не понравился сестре

По словам нашей собеседницы, отец и мать Мирославы знали о близости дочери со взрослым, но не возражали. Он им помогал иногда финансово, да и дочери тоже — с учебой. По крайней мере, так она сама заявляет.

Но в ситуацию вмешалась двоюродная сестра девочки — Марина. Девушка узнала, что между ребенком и Максимом длительное время уже есть интимная близость, и написала заявление в правоохранительные органы. Вскоре после проверки сведений силовики отреагировали.

— По заявлению родственницы потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ — «Изнасилование». В ходе допросов потерпевшая и подозреваемый указывали на то, что все происходило по обоюдному согласию, — сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева. — Сейчас молодой человек арестован.

Максиму теперь грозит серьезное наказание — до 15 лет за решеткой. Его близкие настаивают, что никакого насилия не было — все добровольно. Не отрицает это и Мирослава, которая в социальных сетях обещает дождаться любимого, как бы надолго его не посадили. Расследование сейчас продолжается.