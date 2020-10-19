Иван Сергеев забивает почти в каждом матче Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ротор» - 1-1.

1 октября 2020 года «Крылья Советов» на «Самара Арене» принимают волгоградский «Ротор» в рамках 3 тура Бетсити — Кубка России по футболу. Хозяевам важно не проиграть, чтобы выйти в следующий этап турнира. Также поединок станет для них серьезным испытанием и покажет, готовы ли они бороться с командами из Премьер-лиги.

В ФНЛ у «КС» дела складываются неплохо. Они забивают больше всех, мало пропускают и всего два очка уступают «Нижнему Новгороду», который сейчас расположился на первой строчке. Оптимизма болельщикам самарцев добавил тот факт, что Антон Зиньковский как минимум до зимы остается в составе их любимой команды. Радует Иван Сергеев, наколотивший уже 13 мячей в 13 матчах за клуб. Именно этого от форварда и ждали. В воротах надежен Фролов. Чернов, Гацкан, Божин здорово смотрятся в обороне. Набирает форму Комбаров. Здорово влился в коллектив Горшков, да и другие ребята из «Чертаново». У Игоря Осинькина есть выбор, и он пользуется возможностями. Гостям из высшего дивизиона точно будет непросто.

У «Ротора» в РПЛ не задалось. Ни одной победы, последнее место и всего три очка в активе. Где-то коронавирус вмешался, как, например, в поединке первого тура в Кубке против ставропольского «Динамо». Волгоградцам, не сумевшим из-за инфекции провести игру, засчитали техническое поражение 0-3. В чемпионате у них целых два таких. У Александра Хацкевича и его коллектива сейчас сложнейшая задача. Чтобы пройти дальше, им необходимо обыграть «Крылья» с разницей в 6 мячей и больше. Надо ли это, когда и в РПЛ нужно исправлять ситуацию? Непонятно. Но в любом случае гости не хотят ударить в грязь лицом и давать критикам шансы говорить, что ФНЛ — их настоящий уровень.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. На «Крылья Советов» коэффициент — 1,96. На ничью — 3,20. На «Ротор» — 3,66.

Рассудит соперников Алексей Амелин из Тулы. Он даст стартовый свисток в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому) в среду, 21 октября. Билеты уже в продаже — самые дешевые стоят 150 рублей. Приобрести их можно на сайте зелено-бело-синих и в магазинах «Крыльев» на «Металлурге» и в ТЦ «Сила Спорта». За ходом матча следите на сайте «КП-Самара». Игру также покажет «Телеспорт».