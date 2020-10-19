«Я что, драться с ними буду?»: кондуктор рассказала, как коронавирус сделал ее жизнь невыносимой

Соблюдение масочного режима проверяют и полицейские Фото: Мария ЛЕНЦ

- Товарищи пассажиры, надевайте маски, оплачивайте проезд, - Людмила привычно лавирует между креслами в трамвае на ходу. В профессии она уже восемь лет, навидалась всякого: однажды, прямо в ее вагоне у мужчины случился инсульт, и она сидела, держала его голову, пока приехали врачи. Его выходили и потом дети приносили ей цветы и конфеты. А как-то пьяный пассажир устроил в вагоне дебош - страшно было, просто жуть, но ничего, высадили общими усилиями, а синяк на руке, в которую хулиган вцепился изо всех сил уже зажил, было бы, о чем переживать. Кажется, что к любым пассажирам привыкла Людмила, но сейчас, в новой коронавирусной реальности, удивить умудряются и ее. О новых правилах, работе в маске, драках на подножке и принципиальных пассажирах она рассказала журналисту КП-Самара - по дороге в депо.

«Товарищи уходят от нас»

Весной мы боялись не коронавируса, а того, что будет нечего есть. Зарплата у нас, чтобы вы понимали, это не голый оклад. Вернее, он есть, но совсем невеликий. А вот чтобы заработать себе на масло к булке, надо постараться. Все зависит от числа пассажиров, количества рейсов. Ну а что было в апреле – мае вы помните. Трамваи пустые, количество рейсов сокращают, зарплата – кот наплакал (лично у меня почти на 30% меньше стало). По телевизору говорят про коронавирусные доплаты врачам, а мы чем хуже? Тоже вот всякие чихающие - кашляющие в трамваи лезут. Только денег нам не платят за вредность и риски.

Впрочем, весной мы не болели, и никто из коллег. Некоторые увольнялись и вставали на биржу труда, как-то хитро организовывали это. Там платили повышенную сумму и плюс калымили еще. Но это все равно немного.

А вот сейчас кондукторы болеют – у меня много знакомых, кто слег и даже с пневмонией. Из-за этого не хватает людей. У нас требования строгие: с признаками ОРВИ, конечно, на линию не пустят – за это оштрафуют саму организацию. Зато отправляют в несколько смен подряд, иногда на другие болезни – кроме ОРВИ - внимания не обращают. Ну и опять же: хорошо, если ты весь в соплях и чихаешь, да, медосмотр тебя домой отправит. А температуру можно и сбить, и тогда тебя легко на линию выпустят. Так хитрят, потому что работать нужно. И еще потому, что если ты придешь в больницу с 37,7 в первый день, вряд ли тебя на больничный отправят. Скорее пальцем у виска покрутят. Так что уходят уже с хорошими такими симптомами болезни.

В трамваях в основном многие пассажиры сразу надевают маски. Фото: горадминистрация

Ваши деньги – наши болячки

Ну а заражаются почему? Так мы же на первой линии практически: целый день, с начала и до последнего часа смены с людьми работаем. Трогаем ваши деньги, карты. Недавно одна женщина такая вся в перчаточках закатила мне скандал, мол, не трогайте мою банковскую карту своими грязными ручонками, я сама приложу ее к терминалу. Так разве же я против? У меня вот очень мало желания трогать и вас, и ваши средства оплаты. Только все равно же идут в трамваи и с наличкой, и с купюрами: замасленными, грязными. А карточку вы прикладывайте сами, конечно, только не по 10 минут – пока попадаете. У меня вообще-то работа…

Самый популярный вопрос сезона от пассажиров: а вы это – и пальчиком в поручни тыкают – моете вообще? Имею сказать: да, моют каждый день, и хлоркой этой проклятой обрабатывают. Хорошо, если с вечера, а если прямо перед сменой – обчихаешься. Но к концу дня конечно же все в пыли, грязи и микробах. Уважаемые пассажиры, да вы же сами чихаете, нос вытираете и потом за поручни хватаетесь. Салфеточки по-моим наблюдениям носят мужчины чаще и молодежь. А вот пожилые грешат полным невниманием к своему здоровью.

У нас же любой осенью в вагоне лазарет. Больше больных, чем в общественном транспорте, собрать в одном месте сложно. Мне иногда кажется, что их даже больше, чем в больничной очереди в коридоре. Как думаете, мне в таких условиях очень удобно работать? Я же человек, тоже заболеть боюсь. Каждый вечер интернет штудирую, ищу способы защиты. Кто-то у нас спиртом дезинфицируется – и не только снаружи. Я мазь купила оксолиновую, витаминки пью, на антисептики для себя немало денег уходит. Нам что-то, конечно, выдают, но для своего здоровья приходится самой постараться. Страшнее всего, что домой заразу притащу – у мужа проблемы с сердцем, не хочется его убить.

«Убивайте – маску не надену»

Нам выдают на работе и маски, и перчатки. Сейчас многие коллеги надевают и то, и другое. Летом в перчатках, конечно, невыносимо было. Маску лично я ношу свою, тканевую. Мне кажется, что от нее меньше раздражения на лице. От «немедицинских» синих у меня все прыщами обсыпает.

И представьте – мне в этой маске нужно быть несколько часов подряд. Поэтому, конечно, особенное уважение вызывают пассажиры, которые молча заходят, маску надевают и не возмущаются. Таких больше стало в последнее время. Но есть и диссиденты. А я что могу поделать? У нас на трамвае висит объявление - мол, так и так, проезд только в масках. Когда заходят люди на остановках, я говорю: «Надеваем маски, пожалуйста». Ну и все, что я еще сделаю? В драку лезть буду? Принципиальность проявить могу – полагается нам дать сигнал водителю и не допускать отправления транспорта, пока все не наденут средства защиты. А мне это нужно? Пока мы стоять будем – я же деньги и теряю. Спасибо, уважаемые диссиденты, нашли главного врага всей планеты.

Проверяющие могут зайти на каждой остановке. Фото: горадминистрация

Поэтому если нарушители тихие – то ладно. Я напомню, конечно, еще разок. Кто-то, кстати, начинает оправдываться: мол, забыл маску, а купить вот так быстро негде. Особенно утром таких много. Ну что здесь поделаешь.

Бывают и другие, актерствующие. Вот вчера буквально зашла женщина, глаза горят. Думаю, ну все, сейчас будет воевать. И она прямо с ходу ко мне и громко так заявляет: не буду маску надевать, не имеете мне права указывать, я все на видео снимаю. А я что? Я ей повторила, мол обязательно нужно маску надеть, спасибо. Та все равно стоит выступает, пропагандирует. Салон уже волнуется, начались перекрикивания. И тут мужик встает такой приличный берет ее под локоток. Та в крик, я буду жаловаться, ты ответишь. А он улыбается и спокойно так ей: «А я псих, говорит, и справка у меня есть». И вывел ее.

Но вообще много скандалов от этого масочного режима стало. Постоянно друг на друга кричать люди начинают, раздражительность повышенная. Но некоторых и правда стукнуть хочется. Один мужчина меня прямо потряс: сидит в маске, вроде нормальный такой. Потом берет, маску приспускает и чихает оглушительно на весь салон. Отлично просто! Я думала, его другие пассажиры просто убьют. И скажут, что так было.

Помните, кондуктор тоже человек

Самое обидное, что олицетворением всех своих бед и проблем выбирают кондуктора. Начинаются претензии: а что вы сами маску с носа спустили, а как вы чихнуть посмели, а почему тут грязь не протерли. А вы, товарищи, давайте-ка на мое место присаживайтесь. Солнце в глаза весь день, пыль столбом. А в маске дышать - еще то испытание. Я же просто пытаюсь воздуха перехватить немного.

Убираться между рейсами мы должны, но не всегда успеваем. Я же человек. Еще и в туалет хочу, поесть. А на дорогах ситуация непредсказуемая. Вписался какой то красавец на рельсы, мы стоим – мой обед заканчивается. И за все это мне ни доплат, ни премий, ни просто человеческого спасибо.

Хорошо, что хотя бы нас не штрафуют из-за пассажиров без маски. Проверяющих ходит много, к нам по два раза бывает в день заглядывают. Увещевания и штрафы к пассажирам. Если бы нас штрафовали, непонятно вообще было бы что делать. Но я лично всем советую все же маски надевать. Просто посмотрите в лучах света на капельки слюны и пыли, которые между людьми летают. И поймете, что лучше хоть так защититься.

А я, кстати, в вечерней молитве всем тем пассажирам, кто мне спасибо сказал желаю здоровья и долгой жизни. А тем, кто "нагавкал" - ничего не желаю. Так что учтите, если что.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай Ренц, главврач больницы №5 в городе Тольятти:

- Сейчас в общественный транспорт без маски никого не пустят и это правильно. В общественный транспорт заходит много людей и далеко не все знают о своем статусе, не все знают, заражены или здоровы. Есть также большой процент и тех, кто может быть бессимптомным носителем. Если оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, именно так можно остановить распространение инфекции.

КСТАТИ

С начала октября из наземного общественного транспорта высадили 183 пассажира без маски с принципами.

В отношение 15 пассажиров составили протоколы.

Штраф тем, кто был без масок в общественном транспорте, может составить до 30 тыс рублей.

Водители и кондукторы тоже должны носить маски. Если их нет - нужно жаловаться на горячую линию в транспортное предприятие, телефоны указаны на листовках в автобусе/трамвае.

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