Количество заболевших за сутки продолжает расти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области всех людей старше 65 лет могут обязать сидеть дома. Кроме того, власти рассказали, кто является главным разносчиком COVID-19. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 20 октября 2020 года.

Последние данные о коронавирусе

За предыдущие сутки в регионе обнаружили еще 141 заразившегося коронавирусом. Это очень близко к суточному рекорду в регионе (145 заболевших). Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подхватили 14 134 жителя Самарской области.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки было в Самаре – 64 человека. По 13 в Тольятти и Кинель-Черкасском районе, по 10 в Сызрани, Октябрьске и Приволжском районе, 6 в Большечерниговском районе, 4 в Пестравском, по 3 в Чапаевске и Кошкинском районе, по два в Нефтегорском и Богатовском районах и 1 случай в Ставропольском районе.

- 33 человека выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (25 - г.Самара, 4 - в Приволжском районе, 3 - в г.Октябрьск, 1 -г.Сызрань); 79 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, - уточнили в оперативном штабе Самарской области.

К сожалению, еще четыре пациента с вирусом скончались. Это две женщины 70 и 74 лет (у них были также проблемы с сердечно-сосудистой системой) и двое мужчин – 64 и 66 лет. Первый страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, второй - заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Пожилых могут отправить на самоизоляцию

Жителей Самарской области, которым больше 65 лет, могут отправить на самоизоляцию в обязательном порядке. На этот настаивает Роспотребнадзор. Власти пока не решили, нужно ли это делать. Этот вопрос собираются поднять на следующем заседании оперштаба.

А вот школьников на дистанционное обучение никто переводить пока не планирует. Все потому, что заболевших среди них мало – около 4%. Роспотребнадзор не видит необходимости что-то менять.

Назвали власти региона и главных разносчиков коронавируса. Ими оказались люди, которые работают в помещениях. Якобы абсолютное большинство заразившихся подхватило коронавирус именно на работе, а потом принесло заразу домой.