В Самарской области все больше зараженных коронавирусом районов

Появилась новая точная карта распространения коронавируса в Самарской области на 20 октября 2020 года. Уже в 19 муниципалитетах зараженных COVID больше 100 человек. За "сотку" перевалили Приволжский район (105 человек) и Октябрьск (110 человек). 122 больных в Сергиевском районе, 126 в Жигулевске и 131 в Большечерниговском.

А в Кинель-Черкасском районе числ заболевших подбирается к 200 (всего тут 196 зараженных). 18 октября тут нашли 20 зараженных COVID - в этот день это было даже больше, чем в Самаре. Сейчас коэффициент зараженности здесь 4,4 на 1000 человек. На заседании оперативного штаба здесь рассказали, что с начала октября в регионе нашли 275 случаев внебольничной пневмонии, из них 40 случаев коронавируса. ТАк что сейчас в районе на месяц закрыли учреждения культуры и спорта.

Больше случаев заражения только в Ставропольском, Красноярском и Волжском районе. И, Безусловно, лидируют Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Кинель.

Точная карта распространения коронавируса

При этом есть и районы, где постарались не допустить распространения заболеваемости. В шести районах меньше 50 заболевших. Речь идет о Богатовском, Пестравском, Борском, Сызранском, Елховском и Алексеевском районах. Причем в последнем и вовсе 20 заболевших.

Стоит отметить, что ситуация в регионе ежедневно обсуждается на заседании регионального оперативного штаба. В ряде муниципалитетов заболеваемость выше средней по региону. В целом по области коэффициент достиг 4,44 на тысячу населения. А вот в Самаре на 1000 заболевших коэффициент 5,5. А в Новокуйбышевске коэффициент - 5,1.

Напомним, что в регионе в целом с начала пандемии заболели 14 134 человека, 80% уже выздоровели. Но все равно в больницах и на домашнем лечении находятся около 2500 человек.