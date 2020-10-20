Машина провалилась под землю. Фото: https://vk.com/public189395806

В Самаре в ночь на вторник, 20 октября 2020 года, произошло коммунальное ЧП на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурной. Прорыв теплотрассы около площади имени Кирова имел серьезные последствия: ночью асфальт провалился прямо под колесами ВАЗ-2112. Это случилось около трамвайных рельсов, ближе к стороне дороги, ведущей к центру города. Водитель легковушки произошедшим был шокирован: он сначала не мог вырваться, в итоге пришлось прыгать через кипяток. К счастью, на помощь ему пришли другие водители, которые живо обсуждали, как помочь несчастному автовладельцу.

ЧП случилось ночью. Фото: https://vk.com/dtp_sam

Позже выяснилось: в самом деле прорыв произошел на теплосети диаметром 600 мм по улице Физкультурной. Это ЧП оставило без тепла более 2000 домов и зданий. Однако вскоре всем вернули отопление по резервной схеме, так что замерзнуть никто не успел.

- На месте работают 9 специалистов ПТС и 6 единиц техники. Ремонт ведется без ограничения потребителей и будет завершен сегодня в течение дня. На время его проведения подача тепла в дома организована по резервной схеме, - рассказали в ПТС.

Все в тумане. Фото: https://vk.com/dtp_sam

Также из-за ЧП пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Кирова. Так как в обратном направлении (в город) перекрыта дорога, троллейбусы до площади Кирова не доходят. Автобусы объезжают проблемный участок по Физкультурной, выезжая на проспект Кирова. Это касается маршрутов №№ 21, 29, 30, 38, 47, 51. Все это привело к тому, что жители жалуются на большое количество людей на остановках в утреннее время: маршрутки, которые объезжают ограничения логичнее других транспортных средств, забиты до отказа.

Мы будем следить за ситуацией на проспекте Кирова.