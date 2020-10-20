ЦСКА начнет еврокубковую кампанию матчем в Австрии. Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Прогноз на игру 1 тура группового этапа Лиги Европы Вольфсберг – ЦСКА 22 октября 2020 – 0:2.

В прошлом розыгрыше Лиги Европы ЦСКА провалился – «армейцы» заняли четвертое место с пятью очками, проиграв три встречи из шести. Теперь болельщики ждут, что подопечные Виктора Гончаренко реабилитируются за такое невнятное выступление на европейской арене.

ЦСКА в этом году попал в группу К вместе с загребским «Динамо», нидерландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом». С последним «армейцы» и начнут новую европейскую кампанию. Матч пройдет в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Армейцы» подходят к этому поединку в лучшем состоянии, чем австрийцы. ЦСКА идет в РПЛ на третьем месте, уступая лидирующим «Зениту» и «Спартаку» всего два очка. В этом сезоне подопечные Гончаренко проиграли только три матча из 11 - «Зениту», «Рубину» и «Локомотиву». И все с перевесом в один мяч. Также на счету ЦСКА одна ничья – 1:1 «армейцы» сыграли с «Краснодаром».

В чемпионате Австрии пока сыграны только четыре тура. И дела у «Вольфсберга» в национальном первенстве пока идут не очень хорошо – только три очка и восьмое место. В четырех матчах «волки» смогли выиграть только один матч. Причем проиграли они в том числе двум другим участникам еврокубков – клубам «Ред Булл Зальцбург» и «ЛАСК».

Впрочем, сбрасывать со счетов «Вольфсберг» не стоит. Это крепкая команда, которая в прошлом сезоне финишировала в Австрии на третьем месте. В прошлом голу «волки» заняли четвертое место в группе смерти вместе «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Ромой» и турецким «Истанбулом Башакшехиром». При этом австрийцы дважды сыграли с «Ромой» вничью и разгромили «Боруссию» 4:0.

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на победу «армейцев» в диапазоне от 2 до 2.3. На победу австрийцев котировки – 3.5 – 3.6. На ничью – 3.8 – 3.9.

Скорее всего, ЦСКА победит. «Армейцы» сейчас выглядят увереннее, тем более после серьезной трансферной кампании. К тому же российская команда постарается реабилитироваться за прошлогодний провал. Не помогут «Вольфсбергу» и родные трибуны.