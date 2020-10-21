"Писал даже Папе Римскому": нигерийский студент еще раз попробует доказать, что не насиловал проститутку

Айо Осиа приехал в Россию из Нигерии в 2013 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Айо Осиа сейчас 25 лет, в 2013 году он приехал в Россию из Нигерии в числе 70-ти лучших учеников страны, которым государство решило оплатить высшее образование за рубежом. Молодой человек выучился на нефтяника, потом поступил в магистратуру. Успел отучиться только один семестр, как вдруг попал в историю. Во всех смыслах. В январе 2018 года его задержали и отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании уфимской проститутки. По этому делу уже оглашены 2 решения суда. На очереди – третье. Теперь судьбу африканского студента придется решать Шестому кассационному суду в Самаре.

Так себе знакомство

Полное имя Айо - Альфаеус Эбитими Осиа, в Нигенрии его в одиночку растила мама, он - старший из четырех детей. В Россию он попал благодаря своей «светлой голове» и любви к учебе. С Марией Л. он впервые пересекся в 2017 году на вечеринке африканских студентов, куда кто-то вызвал проституток.

- Она у меня украла 500 долларов, для меня это приличные деньги были, - признается Айо Осиа. – Я ей звонил, но номер был недоступен. Я, конечно, расстроился, но вскоре вроде забыл про эту историю.

Айо обвиняет Марию в том, что она украла у него 500 долларов Фото: Предоставлено героем публикации

Прошел год, и вот 31 декабря 2018 года Айо в интернете видит страничку той самой Марии с новыми номерами телефона. Он ей позвонил, договорился о встрече и приехал по указанному ею адресу.

- Первый вопрос, который я задал, ей был: «Почему вы украли мои деньги? Где мои 500 долларов?», - вспоминает нигериец. - Она говорит: «У меня 500 долларов нет, но я могу с тобой рассчитаться». Я ей отвечаю: «Ты не мой тип». Тут она сбрасывает халат, остается в трусиках, лезет руками мне в штаны, трется о меня грудью, тащит меня в комнату. Я потерял голову, очнулся уже в кровати с ней. Стою и думаю: «Что я делаю?». Даже куртку не снял.

Какое-то чутье подсказало пареньку заснять все происходящее на видео. Эта запись потом имела очень важное значение. На ней видно, как девушка во время «процесса» говорит, что она проститутка и занимается этим делом уже много лет.

Потерпевшая не скрывала свой род деятельности Фото: Соцсети

- Когда все закончилось, я снова вернулся к 500 долларам. Она мне говорит: «Ну у нас же был секс». Я парировал: «Очевидно же, твои услуги не так дорого стоят», - говорит Айо Осиа. - Я забрал ее дешевые планшет и телефоны, пообещал: отдашь деньги – верну. Сказал позвонить, как будет готова вернуть мои деньги, и оставил ей для связи один телефон и мой номер.

Парень ушел, а жрица любви пошла в полицию – своего недавнего посетителя она обвинила в изнасиловании и разбойном нападении.

Международный скандал

- Мне не давали никому позвонить, следователь уговаривал все признать и сказать, что я этой женщине угрожал ножом, в СИЗО надо мной издевались, я был готов убить себя, - рассказывает свою версию дальнейших событий Айо Осиа. - Решил, что последняя надежда – на президента Нигерии.

Айо говорит, что едва не погиб в СИЗО Фото: Предоставлено героем публикации

Глава государства, в котором родился Айо, - Мухаммаду Бухари – в октябре 2019 года как раз должен был прибыть в Россию для участия в саммите африканских стран. Айо написал письмо участникам саммита, в том числе к «отцу нации» Мухаммаду Бухари, после чего объявил голодовку. На просьбу о помощи его соотечественники отреагировали: по словам Айо, посол Нигерии дважды приезжал в Уфу: в первый раз его не пустили в СИЗО, где содержался подозреваемый, во второй раз им удалось переговорить.

Между тем, даже внимание к делу со стороны иностранного государства участь нигерийца в СИЗО не особенно облегчило. Дело дошло до суда, там все складывалось не в пользу Айо, и тогда в феврале 2020 года иностранные студенты, которые на тот момент учились в Уфе, составили коллективное письмо и отправили его Папе Римскому. А что? Айо – католик, который, по мнению его товарищей, страдал за то, чего не совершал - такие случаи находят отклик в сердцах людей. Параллельно студенты со всего мира устроили в интернете флэшмоб в поддержку своего товарища.

За нигерийца вступились студенты самых разных стран мира Фото: Предоставлено героем публикации

В марте 2020 года Октябрьский районный суд города Уфы пошел на компромисс. Ранее гособвинение просило признать Альфаеуса Эбитими Осиа виновным в изнасиловании с угрозой убийством, совершении насильственных действий сексуального характера с особой жестокостью и вооруженном разбое, за что назначить ему 12 лет колонии. Суд в итоге смягчил обвинение: Айо признали виновным в совершении «обычного» изнасилования, сексуального насилия и самоуправства. Подсудимого приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии поселения, но с учетом того времени, что он уже провел в СИЗО, наказание посчитали исполненным, и его освободили в зале суда.

Новый раунд

Потерпевшая с таким поворотом дел не согласилась и подала апелляционную жалобу: мол, обидчик не извинился, моральный и материальный вред не возместил, так что пусть ему все обвинения вернут, а его самого отправят за решетку.

В апелляционной инстанции приговор устоял, теперь дело за кассацией – решать судьбу Айо Осиа в ноябре будут в Самаре.

Сейчас Айо мечтает вернуться на родину и завести семью Фото: предоставлено героем публикации.

- Я думаю, эта женщина просто хотела быть популярной и надеялась всех обмануть. Я помню ее слова: она как-то заявила, что любой бесплатный секс для нее – это изнасилование. Но мы доказали, что она врет, изнасилования не было, - говорит молодой человек.

Сейчас Айо живет в Казани. Он ждет окончательного решения суда по своему делу, чтобы уехать, наконец, домой. С ним вместе поедет невеста – Мария:

- Когда мы начинали встречаться, я знала про историю Айо, - признается девушка - Но я верю ему, потому что он – добрый, ранимый и совсем не агрессивный человек, который не способен никому причинить вреда. Надеюсь, что самарский суд тоже это поймет.

ДОСЛОВНО

Когда компромисс - уже победа

Рамиль Гизатуллин, адвокат Айо Осиа

- Еще в апелляции я назвал приговор суда «компромиссным». Да, Айо признали виновным, но мы понимали, что реальные шансы на оправдание отсутствуют. Мы добились проведения доследственной проверки в отношении первого следователя, который откровенно фальсифицировал протоколы в день задержания. Уголовное дело в отношении него так и не возбудили.

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