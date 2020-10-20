Во все тяжкие: в Энгельсе мужчина убил лучшего друга, украл миллион и устроил пожар, пока его жена рожала

Жестокая расправа произошла в Энгельсе 23 мая 2017 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Герой-любовник Дмитрий А. из Энгельса ближайшие 17 лет проведет в колонии строгого режима, размышляя о своем поведении. Ему будет что вспомнить: его любовные похождения и криминальные «подвиги» никого не оставили равнодушным. Сначала он прославился тем, что сумел завоевать любимую всего за неделю: сделал предложение руки и сердца через 7 дней после знакомства и получил согласие. Они сыграли шикарную свадьбу, прожили вместе 3 года, Дарья родила ему двоих детей. Правда, второго ребенка он не увидел – потому что его арестовали по обвинению в убийстве лучшего друга. «Комсомолка» узнала подробности этой истории.

Конец дружбе

Дмитрий и Максим дружили много лет. Дмитрий был военным, Максим создал свою ритуальную фирму. Первый постоянно занимал у второго деньги втайне от жены. Впоследствии выяснится: пока Дарья колдовала над домашним уютом и нянчилась с ребенком, Дмитрий завел любовницу, да не одну. Букеты, рестораны да подарки требовали денег, которых у простого прапорщика просто не было. На помощь приходили банки, микрозаймы и друзья. Но когда сумма долгов перевалила за полтора миллиона рублей, Дмитрий окончательно запутался. Свое финансовое положение решил поправить за счет лучшего друга.

Максим не доверял банкам и деньги хранил дома. Они были распределены по конвертам, каждый был подписан, на какие нужды и какая сумма отложена. Денег у Максима обычно было много: если «в заначке» оставалось около 100 тысяч рублей, для него эта была трагедия и «звоночек» о приближении к банкротству, после чего он начинал усиленно работать и копить.

Никто не знает, какая сумма была припрятана у Максима в «сберегательном» ящике комода в мае 2017 года. Но близкие предполагают, что там было около миллиона рублей.

Вечером 23 мая к Максиму в гости пришел Дмитрий. Они отлично проводили время, болтали, потом хозяин квартиры отлучился в уборную, а гость в это время начал шарить по ящикам комода. Максим зашел в комнату как раз тогда, когда его друг нашел то, что ему было нужно.

Жажда денег вскружила ему голову, и Дмитрий выхватил складной нож, который всегда был при нем. Максим понял, что дело принимает серьезный оборот, и кинулся на кухню, чтобы достать кухонный нож. Он пытался обороняться, размахивал ножом, но его удары Дмитрий парировал рукой, а сам в это время бил, бил и снова бил лучшего друга ножом, куда только мог дотянуться. Впоследствии эксперты насчитают у него на теле не менее 42 ран.

Максим упал, Дмитрий понял, что победил. Руки его были изранены, он нашел аптечку и перебинтовал их. Потом огляделся и стал думать, как скрыть следы преступления. Вывалил вещи из шкафов, достал из холодильника бутылку водки, облил ею все вокруг и поджег. Вещи задымились, но не загорелись – слишком много крови было повсюду. Но Дмитрий этого уже не видел, потому что прихватил денежки, оба ножа, участвовавших в «битве», закрыл квартиру на ключ и ушел.

Позже соседи почуют дым, вызовут пожарных. Те вскроют квартиру, обнаружат залитую кровью квартиру и труп Максима на кухне.

Чудесное спасение

По пути домой Дмитрий утопил ножи в реке, часть окровавленных вещей сжег, остальные отправил в стирку. Приехал домой, принял душ, обработал раны, потом позвонил жене, которая лежала в роддоме. Ранее он договаривался с одной из любовниц, что приедет к ней, но после всех этих событий от приятного завершения вечера пришлось отказаться.

Дмитрий долго думал, как поступить: тело Максима наверняка скоро обнаружат, он может попасть под подозрение, потому что о его проблемах с деньгами и «выгодной» дружбе знали многие. Тогда он решил действовать на опережение.

Мужчина позвонил своему троюродному брату, который работал в правоохранительных органах, и рассказал ему свою версию гибели Максима. По словам Дмитрия, в тот вечер Максим назначил у себя дома встречу. С кем – не сказал, но попросил Дмитрия приехать и «подстраховать». К 10 часам вечера, как договаривались, Дмитрий был на месте. Друг открыл ему дверь, проводил в комнату, а сам вернулся на кухню, где разговаривал с двумя незнакомцами, по внешнему виду – кавказцами. О чем шел разговор, слышно не было.

В какой-то момент Дмитрий боковым зрением увидел незнакомца, который вышел с кухни. Он обернулся и увидел в руках у мужчины, направлявшегося к нему, нож.

В квартире было множество улик, и ни одна из них не указывала на каких-то "кавказцев"

- Он пытался меня ударить, но я блокировал удары. Я кричал и просил не убивать меня, потому что у меня две дочери, я обещал никому ничего не говорить, - взволнованно рассказывал Дмитрий своему родственнику. - Незнакомцы вроде бы оставили меня в покое и пошли к выходу из квартиры, я зашел на кухню и увидел Максима: он лежал на полу в луже крови, глаза были открыты, но он не отвечал ни на какие вопросы.

В этот момент два незнакомца вернулись, сказали ему открыть холодильник, достать оттуда бутылку водки и идти за ними в комнату. Там они велели ему выбрасывать вещи и документы из шкафов, он так и сделал, попутно продолжал умолять отпустить его, обещая молчать. Они сжалились, дали ему уйти, он схватил какие-то вещи с пола в прихожей и выбежал прочь.

Судебные баталии

Эту же версию он повторил в полиции, потом озвучил следователям. Но ему не поверили: родные и близкие знали, насколько Максим был подозрительным - он никогда бы не назначил дома деловую встречу и уж точно не позвал бы на нее Дмитрия.

Ему предъявили обвинения в разбое, убийстве с особой жестокостью, умышленном уничтожении чужого имущества и мошенничестве - когда всплыла информация об одном из долгов Дмитрия перед Максимом.

Поскольку мужчина был техником группы обслуживания авиационной эскадрильи в Энгельсе, его дело разбирал военный суд, по просьбе подсудимого его судьбу решал суд присяжных.

- В процессе мы продемонстрировали банковские документы, подтверждающие большие долги подсудимого, допросили свидетелей, которые подтвердили, что он часто ходил в рестораны и дарил дорогие подарки любовницам, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» старший помощник военного прокурора ЦВО Евгений Жук, который участвовал в деле в составе группы гособвинителей.

Дмитрий вины в суде не признал и настаивал на том, что его друга убили «кавказцы», а его пощадили благодаря детям.

Гособвинитель лично выезжал на место, чтобы понять, почему подсудимый не попал в поле зрения камер видеонаблюдения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Мы смогли опровергнуть эту версию и доказать, что никаких «кавказцев» не было, - говорит Евгений Жук. - Я лично выезжал к дому, где жил погибший, составлял схему расположения видеокамер на подъездах. Удивительно, но ни одна из них не зафиксировала ни «кавказцев», ни подсудимого. Чтобы не попасть «в объектив», человек, выходя из подъезда, должен был идти строго прямо через стройку. Шаг влево или вправо – и камеры бы его «поймали». Дорогу через стройку мог знать только человек, который часто там ходил, – такой, как наш подсудимый.

По одному из эпизодов присяжные Дмитрия и правда оправдали: факт мошенничества доказать не удалось. Но в виновность Дмитрия в остальных преступлениях, в том числе в убийстве лучшего друга, присяжные поверили. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и лишил воинского звания «прапорщик». Обвинительный приговор Дмитрий и его адвокаты пытались обжаловать, но его не изменили, и он уже вступил в законную силу.

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