Дмитрий Комбаров привык играть с командами РПЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

21 октября 2020 года на «Самара Арену» возвращается команда уровня Премьер-лиги. «Крылья Советов» в рамках элитного группового раунда Бетсити — Кубка России по футболу принимают в родных стенах волгоградский «Ротор». Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка.

Подопечные Игоря Осинькина провели предматчевую тренировку на клубной базе. В общую группу вернулись давно не выходившие на поле Максим Канунников, Максим Карпов и Егор Голенков. Возможно, они получат шансы сегодня. В лазарете по-прежнему находятся Зеффан, Гынсарь и Хади. Хозяева мотивированы, но уверены в себе. Главное для них — не проиграть с разгромным счетом. Учитывая амбиции «КС», мечтающих о возвращении в элиту, сегодня они планируют показать себя во всей красе.

«Ротор» терпит бедствие. В РПЛ дела совсем не ладятся. Там волжане идут на последнем месте и до сих пор не одержали ни одной победы. В Кубке в активе гостей поражение от представителя ПФЛ — техническое, от ставропольского «Динамо». Перспектив на проход дальше у них немного, поэтому на выезд отправилась лишь группа основного состава, не принимавшая участие в игре с «Тамбовом», и футболисты молодежки. Тренерский штаб тоже остался в Волгограде, чтобы готовить ребят к важному противостоянию с «Локомотивом» в рамках чемпионата.

В Премьер-лиге соперники встречались между собой 26 раз — 5 побед у «КС», 13 у «Ротора», 8 ничьих. В ФНЛ 2 матча — победа зелено-бело-синих и мирный исход. В Кубке они встречались лишь однажды — в 1997 году в 1/4 финала самарская команда одержала победу с минимальным счетом — 1-0, гол забил Зураб Попхадзе.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. На «Крылья Советов» коэффициент — 1,96. На ничью — 3,20. На «Ротор» — 3,66.

Рассудит команды Алексей Амелин из Тулы. Он даст стартовый свисток в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому) в среду, 21 октября. Игру покажет «Телеспорт». Следите за главными событиями встречи на сайте «КП-Самара».

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