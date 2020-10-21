Дмитрий Комбаров соскучился по РПЛ, забил гол и сделал ассист Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Премьер-лига вернулась на «Самара Арену». Правда, не во всей ее красе, но все же. «Крылья Советов» в рамках 3 тура элитного группового раунда Бетсити — Кубка России по футболу принимали на своем поле «Ротор».

Гости часть основного состава оставили в Волгограде. Решение понятное — в РПЛ надо уходить с последнего места, а в этом турнире и так шансов немного. Хозяева тоже всех козырей в бой не бросили, на скамейке остались Сергеев, Зиньковский и Гацкан.

Тем не менее, «Крылья» начали активно. Уже на 2-й минуте Кабутов мог открыть счет, пробил в падении головой, но промахнулся. Дмитрий вообще активничал — опасно подавал со штрафного, бил издали. Шанс был у Ежова, но с его ударом справился Довбня. Соперник отвечал лишь штрафными, да и то не опасными.

А счет открыл Дмитрий Комбаров, который больше привык играть как раз в высшей лиге. На 32 минуте он получил в штрафной пас от Витюгова и точно пробил по центру. 1-0!

«Ротор» мог выровнять ситуацию на 42 минуте, но Фролов справился с ударом Понсе с близкой дистанции. Тут же прошла разящая контратак, и Цыпченко увеличил преимущество «КС», здорово пробив в угол с отличного паса Комбарова с левого фланга.

Во втором тайме «Крылья» продолжили атаковать. Волгоградцы практически не создавали моментов.

Наставники команд провели много замен. Гацкан и Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ, вышли на поле у самарцев. Вернулся в строй его Голенков. Свежие нападающие хорошо двигались, но защитники с ними справлялись. Правда, до поры до времени.

На 78 минуте Горшков, тоже появившийся со скамейки, отдал пас на Сергеева, Иван ворвался в штрафную с правого фланга, прострелил вдоль ворот, и Егор Голенков спокойно закатил круглого в пустые ворота. 3-0!

Все стало ясно, соперники просто доигрывали встречу. До финального свистка цифры на табло так и не изменились. 3-0, «Крылья Советов» идут дальше и готовятся к поединку с более серьезным соперником из РПЛ.

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