«Будущая мама и малыш живы благодаря им!»: самарские патрульные спасли роженицу, попавшую в ДТП на скорой

Полицейские отреагировали моментально и спасли жизнь маме с ребенком Фото: ГУ МВД России по Самарской области

«Беременная девушка была в легком шоке»

В неприятную ситуацию попала на днях жительница Самары. Девушке на последнем месяце беременности срочно понадобилась помощь, ее вечером на скорой везли в больницу, когда машина медиков угодила в ДТП. Если бы не вмешательство сотрудников ППС, то ситуация могла бы сложиться страшная.

Авария произошла на Московском шоссе — на одной из самых оживленных магистралей города. «Карета» врачей мчалась в сторону центра с включенной сиреной и на перекрестке столкнулась с легковушкой. Неподалеку находились патрульные Хусейн Ахмедов и Игорь Терентьев, которые возвращались домой с дежурства.

— Я слышал звук сирен, пропустил их. На перекрестке увидел, что машина попала в ДТП. Мы выдвинулись туда, — рассказывает Ахмедов.

— Беременная девушка находилась в состоянии легкого шока, — добавляет Терентьев.

Авария получилась серьезной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Младшие сержанты не растерялись и сориентировались моментально. Они стали помогать участникам ЧП, пересадили фельдшера и роженицу в автомобиль Хусейна. После этого полицейские за считанные минуты, не нарушая правил, доставили свои пассажиров в перинатальный центр больницы Середавина.

Благодарны водители и руководители

— Убедившись, что будущей маме ничего не угрожает, что она в надежных руках врачей, сослуживцы отправились обратно на место происшествия, — объясняют в пресс-службе ГУ МВД России по региону. — Там экипаж четвертого мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции городского уже организовали безопасный проезд транспорта и сообщили о произошедшем в дежурную часть Госавтоинспекции.

К счастью, все закончилось благополучно. Пострадавших нет.

— Нам поступила информация о срочной госпитализации роженицы. Мы не доехали всего несколько метров до больницы, попали в ДТП. Спустя несколько секунд после удара я увидел двух молодых сотрудников полиции. Ребята быстро сориентировались, через мгновение роженица и медработник оказались в автомобиле полицейских и продолжили путь в больницу, — описал ситуацию водитель той самой скорой Петр Азязов. — Благодаря неравнодушию, слаженной работе полиции и вовремя оказанной помощи, жизнь и здоровье будущей мамы и ее малыша оказались вне опасности!

Руководители отлившихся правоохранителей поблагодарили Петра за слова благодарности, а Игоря и Хусейна за их действия. В МВД уверены, что в сложившихся обстоятельствах ни один офицер не проехал бы мимо.