Бизнесмен переболел коронавирусом и остался в госпитале врачом, чтобы спасать людей

Иван Павловский прошел курс по работе с ковидными больными прямо на больничной койке

Удивительная история произошла в Тюмени. Иван Павловский, создатель местной сети центров развлечений «Третья планета», променял бизнес на белый халат и отправился работать в инфекционный госпиталь. Сейчас бывший предприниматель трудится на передовой борьбы с пандемией и уверяет: именно медицина – его истинное призвание.

Ушел в бизнес за большими деньгами

Иван Павловский признается – медицина интересовала его с самого раннего детства.

- Родители часто вспоминали, что я с 5 лет играл в больницу, у меня даже был свой халат и колпак, - рассказал Иван журналисту «КП-Самара». – После школы я без колебаний решил стать врачом, поступил в Тюменскую медицинскую академию, в 2006 году закончил ее. По специальности я врач-кардиолог, еще со студенческой скамьи работал санитаром и медбратом. Однако в 2012 году бросил медицину и ушел в бизнес. Там предложили большие деньги, большие возможности, а у меня была семья, ипотека…

Бизнес в сфере развлечений развивался успешно

В бизнесе предприимчивый молодой человек быстро добился успеха – занимался фармбизнесом, потом открыл целую сеть центров развлечений «Третья планета», организовывал всевозможные мероприятия и праздники для детей. Но признается – мысль о возвращении в медицину нет-нет – да и приходила ему в голову. В какой-то момент Иван сдался – аккурат в январе 2020 года записался на шестимесячную программу переподготовки по кардиологии, чтобы обновить давно просроченный сертификат врача. Однако пандемия внесла свои коррективы.

«Был здоров как бык»

Когда кривая заболеваемости коронавирусом поползла вверх, а в стране объявили режим самоизоляции, бизнес индустрии развлечений намертво «встал».

- Мы не работали с 25 марта по 15 сентября, - рассказал Иван Павловский журналисту «КП-Самара». – Пытались переводить какие-то активности в формат онлайн, но сами понимаете – основу бизнеса составляло очное присутствие посетителей в центрах развлечений. А в середине сентября, как раз накануне открытия индустрии развлечений, я сам заболел коронавирусом.

Иван Павловский создал в Тюмени целую сеть развлекательных центров

Иван признается – собственное недомогание стало для него шоком – молодой человек вел активный и здоровый образ жизни, занимался плаванием, правильно питался, принимал витамины и не обращался к врачам уже много лет. Здесь же температура в 39 градусов упорно держалась несколько дней.

- Сначала я пытался лечиться дома, мне сказали, что у меня просто ОРВИ. Но когда через неделю улучшений все никак не было – положили в больницу. Оказалось, что у меня коронавирус, поражение легких в 32%, - вспоминает Иван.

Лечился – и учился

Оказавшись на больничной койке, Иван другими глазами посмотрел на бывших коллег. Увидев, насколько большой поток пациентов ежедневно нуждается в помощи и какие нагрузки приходится выдерживать тем, кто спасает жизни, он практически не колебался.

Вылечившись от коронавируса, Иван вернулся в госпиталь 0 лечить других

- Едва я немного оклемался, сразу открыл ноутбук и зарегистрировался на сайте непрерывного образования для медработников - к тому времени я уже восстановил свой сертификат кардиолога, - рассказал Иван. – Прямо на больничной койке, за 14 дней, которые я провел в отделении, я прошел несколько обучающих курсов по работе с ковидными пациентами и особенностям лечения ковидных пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Не все получилось сразу, поначалу мешала слабость, некоторые тесты сдал только со 2-3 раза. Зато лучше запомнил материал. Выписался из больницы, еще немного времен провел дома на больничном, а потом вернулся в госпиталь и сказал – хочу работать у вас. У меня проверили документы и поставили на смену.

Тяжелые дежурства длятся по 12 часов

«Занимаюсь своим делом»

С 14 октября Иван Павловский успел уже четырежды выйти на дежурство. Родные поохали, но возражать против решения молодого человека не стали.

- Смена длится 12 часов, с восьми до восьми, дневные и ночные. За неделю может выпасть 54-5 смен. Я врач-стажер, моя специализация – кардиология, - рассказал Иван Павловский. - Я понимаю, что как человек и специалист я сейчас нужнее в больнице, и просто делаю свою работу, стараюсь брать больше ответственности и помогать другим коллегам. Устаю, конечно: к нам в больницу везут самых тяжелых пациентов с поражением легких более 70%, с целым букетом сопутствующих заболеваний, они требуют повышенного внимания. И вообще я планировал вернуться в кардиологию, а не в инфекционный госпиталь. Но я чувствую, что мои знания как кардиолога востребованы. Честно говоря, опасался, что трудно будет вспоминать, заново адаптироваться, но сам удивился, насколько легко снова влился во врачебные будни.

В бизнес Иван возвращаться не собирается – он продал долю и передал управление партнеру, фактически устранившись от дел.

- Бизнес научил меня многому, это хорошая школа, - говорит Иван Павловский. – Я научился менеджменту, научился общаться с людьми и находить с ними общий язык. Н сейчас я по-настоящему кайфую от того, что занимаюсь своим делом, уверен, что именно медицина – мое настоящее призвание.