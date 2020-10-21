После первого тайма украинская команда громила чемпиона Испании 3:0, но потом пропустила два мяча. Фото: twitter.com/fcshakhtar.

Донецкий «Шахтер» сотворил сенсацию в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Горняки» обыграли в Мадриде «Реал». Причем в Испанию украинская команда прилетела без девяти игроков, а на поле вышла сплошь зеленая молодежь. Однако именно эта молодежь и обыграла грозных чемпионов Испании. Представляем вашему вниманию обзор матча 1 тура Лиги чемпионов Реал Мадрид – Шахтер 21 октября 2020, который прошел на стадионе «Альфредо ди Стефано».

Все начиналось довольно обыденно и не предвещало никакой бури. «Реал» с первых минут прижал «Шахтер» к своим воротам. Ну а что? Разве вчерашние школьники могли что-то противопоставить мощному «галактикос»? А впереди еще Эль-Классико. Так что «Реал» собирался спокойно обыграть этот детский сад, что надел на себя футболки «Шахтера», и отправиться готовиться к матчу с «Барселоной».

У «горняков» на этот счет были свои планы.

«Шахтер» выстоял и начал организовывать контратаки. Одну, вторую, третью. И тут что-то случилось - с атакой «горняков» и с обороной «сливочных».

Сначала 21-летний Виктор Корниенко прошел вдоль штрафной «Реала», убрал Варана и Марсело и выкатил на 20-летнего Тете. Бразильский полузащитник пробил аккуратно в угол – 0:1.

Не прошло и трех минут, как гости удвоили свое преимущество. Тот же самый Тете сместился в штрафную с правого фланга и мощно выстрелил по воротам Тибо Куртуа. Голкипер «Реала» отбил удар прямо перед собой. На мяче первым должен был быть Дентиньо, но его опередил Варан. Только – вот незадача – защитник хозяев отправил мяч не на угловой, а в свои ворота – 0:2.

Казалось бы, теперь-то «Шахтеру» должно перестать везти, а «Реал» должен собраться. Как бы не так. 21-летний Манор Соломон ушел от двух соперников и нашел пасом Тете. Тот ускорился, дошел до штрафной и пяткой вернул мяч Соломону. Рандеву с вратарем и израильский футболист «Шахтера» доводит счет до неприличного. 0:3 – молодежь «горняков» просто уничтожила «Реал» в первом тайме.

После перерыва Зидан бросил в бой Бензема. «Реалу» нужно было забивать и много.

«Сливочные» ринулись в атаку и на какое-то время прижали «Шахтер» к своим воротам. Во время этого штурма «Реалу» удалось то, что не удавалось весь первый тайм – забить. Один гол отквитал Лука Модрич. Хорват приложился с 35 метров и попал прямо в девятку. Без шансов для вратаря.

Впрочем, это не очень смутило ретивую молодежь «горняков». Они продолжили искать шансы для выхода в быстрые контратаки. На 55 минуте Тете и Дентиньо могли забивать четвертый, но помешали друг другу прямо перед воротами Куртуа.

Ретивая молодежь оказалась и в обойме «Реала». Зидан выпустил на поле Винисиуса. 20-летний бразилец первым касанием отобрал мяч около штрафной «Шахтера», а вторым пробил в окружении трех защитников. Прямо в угол – 2:3.

На последней минуте «Реал» все-таки сравнял счет. Вальверде приложился с линии штрафной после розыгрыша углового. Мяч проскочил прямо в угол ворот «горняков». Однако радовались «сливочные» не долго – судья пошел смотреть повтор и отменил взятие ворот, увидев офсайд.

В итоге «Шахтер» сенсационно обыгрывает «Реал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, чуть не растеряв накопленное за первый тайм преимущество.