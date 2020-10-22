«С коронавирусом идет война»: студенты и преподаватели «Реавиза» в Самаре вышли работать в COVID-госпиталь

В госпиталях, где лечат коронавирусных больных, не хватает врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Молодые специалисты были очень нужны»

Сфера здравоохранения Самарской области по-прежнему испытывает кадровый дефицит. Из-за борьбы с ковидом пришлось мобилизовать всех медиков, но даже в антиковидных госпиталях сейчас, по данным министерства здравоохранения, не хватает около 300 специалистов. Для того, чтобы подключить дополнительные кадровые ресурсы, министр здравоохранения принял решение приостановить диспансеризацию и профосмотры. На помощь приходят и крупные вузы региона. Помочь здравоохранению Самарской области решили и в «Реавизе». В рамках производственной практики, которая стартовала 19 октября, на помощь практическому здравоохранению вышли ординаторы первого года обучения и студенты-старшекурсники.

20 студентов, 20 ординаторов и 15 врачей-специалистов, преподавателей университета отправились в ГУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», попечителем которого «Реавиз» является на протяжении многих лет.

- Это была очень своевременная помощь - в антиковидном госпитале не хватает младшего и среднего медицинского персонала, врачей. И вот прошла встреча со студентами «Реавиза», которые, как я узнала, сами, добровольно откликнулись работать у нас — более 20 студентов в качестве среднего и младшего медперсонала, 20 ординаторов... Мы были удивлены и обрадованы, потому что такая помощь нам очень нужна и необходима. Берем в свою команду и будем работать! - рассказала к.м.н., заслуженный врач России, начмед Татьяна Стоволкова, которая работает в госпитале уже 31 год.

Сами студенты оценили шанс получить отличные практические навыки в этой непростой ситуации.

- Я считаю, что профессия врача в принципе подразумевает некую отдачу и в любом случае риски. В мире может случиться война, и одна война такая уже идет — с коронавирусом. А если ты выбираешь профессию врача, то в данной ситуации должен быть на передовой, - рассказала Валерия Киямова, студентка 4 курса Медицинского университета «Реавиз», факультета «Лечебное дело».

Сотрудникам госпиталя ветеранов войн помогут молодые врачи из Реавиза

«Каждый должен быть на передовой»

Напомним, что «Реавиз» с первых дней пандемии активно включился в работу по профилактике и борьбе с коронавирусом. Медики клиник «Реавиза», профессорско-преподавательский состав медицинского профиля, ординаторы и студенты университета, следуя своему профессиональному долгу, шли работать в ковидные госпитали, больницы, поликлиники или волонтерами. Так, весной и летом этого года на помощь врачам практического здравоохранения и станций скорой помощи вышло около 300 сотрудников, ординаторов и студентов-старшекурсников «Реавиза». Их работа позволила снизить нагрузку на медицинский персонал региона и поддержать качество оказания медицинских услуг на достойном уровне.

- Я думаю, что сегодня у нас в стране одна из сложных и тяжелых ситуаций. Любое учебное заведение, любое предприятие не должно оставаться в стороне. Мы являемся высшим учебным заведением, высшим медицинским учреждением, и мы, как любая передовая система, должны быть впереди. У нас прошли две очень интересные встречи — с нашими студентами старшекурсниками лечебного факультета и с ординаторами первого года. Все ребята практически единогласно высказали свое желание приступить к работе в лечебных учреждениях области. Речь шла о младшем и среднем медицинском персонале в зеленой и, безусловно, красной зонах, - поделился своим мнением Павел Золотарев, д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе Медицинского университета «Реавиз».

На протяжении многих лет Медицинский университет «Реавиз» является членом попечительского совета областного госпиталя для ветеранов войн, именно поэтому ректор Николай Лысов решил в этой ситуации сделать акцент именно на госпитале. В нескольких направлениях, первое из которых — кадровое: это поддержка студентами и ординаторами, профессорско-преподавательским составом. Больше 20 профессоров, докторов, кандидатов наук медуниверситета «Реавиз» готовы консультировать тяжелых пациентов здесь, в госпитале ветеранов. Во-вторых, помощь будет оказана и в материально-техническом плане — в виде дыхательного аппарата, который будет передан для нужд данного госпиталя.