Иван Сергеев планирует пополнить свой бомбардирский счет в ФНЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» - 0-3.

24 октября 2020 года «Факел» в рамках 17 тура Олимп-ФНЛ принимает «Крылья Советов». Игра пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

Самарцы — явный фаворит встречи. Они на хорошем ходу, разгромили «Ротор» из РПЛ. Да, волгоградцы играли не сильнейшим составом, но и «Крылья» оставили лидеров в запасе. Добавляют оптимизма кадровые новости — вернулся и забил Голенков, набрал форму Комбаров, Канунников и Карпов уже тренируются с основой. Ждут фанаты волжан продолжения голевой серии от Ивана Сергеева, лучшего бомбардира турнира. В Кубке он вышел только со скамейки, поэтому, вполне вероятно, Игорь Осинькин в этот раз выпустит его в старте. Победа для гостей крайне важна, чтобы выйти на первое место. Им необходимо набрать три очка и надеяться на осечку конкурентов — «Нижнего Новгорода» и «Оренбурга».

У хозяев дела идут хуже. Они расположились на 19 позиции из 22. В то же время в последних двух встречах коллектив Владимира Бесчастных не проиграл, набрал два балла, и в сложившихся обстоятельствах это уже неплохо. Под занавес трансферного окна клуб укрепил оборону, подписав экс-защитника «Локомотива» Пейчиновича. Выделяется и персона Павла Яковлева, которого отлично знают болельщики зелено-бело-синих. Больше всех у воронежцев забил полузащитник Роман Акбашев — 3 гола, 2 из которых с пенальти.

Букмекеры отдают предпочтение «КС». На них коэффициент всего 1,46. На ничью — 4,50. На «Факел» 7,30.

Рассудит соперников Владимир Сельдяков из Балашихи. Стартовый свисток он даст в субботу в 18:00 по самарскому времени (в 17:00 по московскому). Поединок покажут в «Яндекс.Эфире». Следите за трансляцией на сайте «КП-Самара».