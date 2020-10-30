От Жигулевских гор до левого берега Волги: как проектировали и строили Жигулевскую ГЭС

Жигулевская ГЭС. Фото: Яков Князев из архива ПАО "РусГидро"

Жигулевские горы, окруженные Волгой, - одно из самых красивейших природных мест России. Они достаточно молодые — им около 7 млн лет, и до сих пор они продолжают расти, примерно по сантиметру в год. На протяжении столетий их наименование несколько раз менялось – Печенежская возвышенность, Девьи горы, Джигули и, наконец, Жигули. Самая высокая точка в этой области, расположенная на высоте 381 м над уровнем моря, - гора Наблюдатель. Удивительную красоту Жигулей отметил живописец Айвазовский, посвятивший им картину «Волга у Жигулевских гор».

Здесь расположена одна из первых, старейших базовых станций оператора «МегаФон» в Самарской области. Она была построена в год запуска сети оператора в регионе – в 2001 году. Тогда технологии позволяли предоставлять только голосовую связь. В 2009 году базовая станция была модернизирована до сети 3G и здесь впервые появился мобильный интернет. Еще через 4 года на Жигулевской ГЭС связисты запустили технологию 4G, и средняя скорость мобильного интернета выросла. Кстати, базовая станция МегаФона – это самая высокая мачта в Самарской области, к тому же располагается на горе, поэтому обеспечивает отличное покрытие. А мы спустимся к подножию Жигулевских гор, чтобы познакомиться поближе с гидроэлектростанцией, которая стала неотъемлемой частью Волги и Жигулей. Ежедневно по плотине ГЭС проезжают десятки тысяч автомобилей, но мало кто знает историю одной из самых больших плотин в мире.

Вверх от ГЭС разлилось водохранилище протяженностью более 600 км

Подчинить себе Волгу мечтали еще в самом начале ХХ века. В 1910 году инженер Константин Богоявленский начал работу по проекту строительства гидроэлектростанции на Волге у Самарской Луки. Он поставил себе задачу обеспечить Самарскую губернию дешевой электроэнергией, что позволило бы превратить ее в индустриальный центр.

Чуть позже к работе над проектом подключился инженер Глеб Кржижановский. По их замыслу, проект гидроузла включал строительство гидроэлектростанции и плотины в Жигулях, а также электростанции, канала и шлюзов в Переволоках с общей мощностью 588 МВт.

Именно Глеб Кржижановский в 1913 году представил подробный и обстоятельный доклад о принципиальной возможности сооружения гидроэлектростанции в Самарской Луке. Идею, мягко говоря, не приняли, а епископ Самарский и Ставропольский Симеон и вовсе пожаловался графу Орлову-Давыдову, собственнику Жигулевских земель, отправив депешу в Италию. Он упрашивал графа лично разобраться с богоотступниками, посягнувшими на божий мир в Жигулевских владениях.

Граф счел идею сумасбродной и не заслуживающей того, чтобы покинуть Сорренто. Он ограничился поручением управляющему дать категорический отказ.

Волга была перекрыта за рекордные 19 часов и 35 минут

В начале 1919 года в Самаре самоорганизовалась Комиссия по изучению возможности сооружения гидроузла в районе Жигулей, а в 1924-м инженеры обосновали вариант Жигулевского гидроузла в составе плотины с гидроэлектростанциями на Волге, канала Ставрополь-Переволоки и шлюзов там же. Все работы, кроме бурения и топографических съемок, проводились членами группы на общественных началах в свободное время.

Уже в 1925 году на заседании Госплана было принято решение одобрить предложенную программу работ с некоторыми дополнениями и включить расходы на работы по Волге в общую программу и смету по пересмотру плана ГОЭЛРО.

Наряду с планами превращения реки в магистраль для судоходства водные ресурсы могли решить проблему орошения двух миллионов гектаров засушливых земельных угодий Заволжья, для чего требовался механический подъем уровня воды. Эту идею предложил профессор А.В. Чаплыгин, который в 1929 году стал главным инженером научно-исследовательского Бюро по изысканиям «Волгострой».

В 1930 году были опубликованы уточненные данные двух вариантов Жигулевского гидроузла. В отличие от схемы Богоявленского, А.В. Чаплыгин предложил строить плотину не на скальном основании Жигулевских ворот, а на песчаных отложениях у города Ставрополя, изменив некоторые параметры гидроузла.

Земснаряды использовались для намыва земляной плотины

В апреле 1931 года в Ставрополь прибыли специалисты института «Водно- и инженерно-геологические исследования для Волгостроя». Они восемь лет изучали потоки подземных жигулевских вод, уточняли внутреннее строение горных массивов и наносили на карту разнообразные карстовые структуры малоизученных пещерных систем Жигулей.

Согласно прогнозу ученых, из-за громадного числа различных трещин, пустот и полостей после сооружения плотины почти сразу же должна была начаться утечка воды из водохранилища. Однако эти работы никак не повлияли на планы возвести плотину в створе Жигулевских ворот, а для будущих работников станции даже возвели поселок Управленческий.

Только после Великой Отечественной войны, когда страна смогла выделить людей и средства на строительство плотины, советское правительство решило вернуться к вопросу о сооружении Куйбышевской ГЭС на Волге. 20 августа 1950 года Совет министров СССР издал постановление о начале строительства Куйбышевской гидроэлектростанции мощностью 2 миллиона киловатт. Именно с этой даты начинается официальная история Жигулевской ГЭС.

Местом дислокации новой ГЭС был определен створ между только что образованным рабочим поселком Жигулевск на правобережье Волги и левобережным селом Кунеевка.

Темпы строительства гидроэлектростанции были рекордными даже по меркам того времени. Уже через 3 месяца после постановления о начале строительства началась отсыпка камня в банкет - так называлась 300-метровая каменная дамба в русле Волги у правого берега. В это время реку уже сковало льдом, так что отсыпка шла через проруби с огромным риском для строителей.

В течение пяти лет, с 1950 по 1955 год, из котлованов и карьеров было вынуто, а затем вывезено в другое место 190 миллионов кубометров грунта и горных пород.

Цементный завод в Яблоневом овраге

Уже к октябрю 1955 года на строительстве была намыта земляная плотина длиной 2,8 км, шириной у основания 750 метров и высотой 52 метра. Здесь же выросла водосливная плотина длиной 981 метр и шириной у основания 300 метров. А построенное вскоре здание ГЭС имело длину по фронту 700 метров, ширину 100 метров, высоту 85 метров. Плюс к тому это здание уходит в землю на глубину 45 метров, а его фундамент имеет по 350 метров в длину и ширину.

В зону затопления на месте будущего водохранилища попали 270 населенных пунктов, 19 колхозов, 175 зданий различных учреждений и организаций, расположенных вне Ставрополя. Переносу подлежали также населенные пункты, не входившие в зону затопления, но лежащие в зоне отвода земель для строительства плотины и других сооружений гидроузла. Всего в 1953 году было перенесено более 1600 дворов, а также школы, больницы, промышленные предприятия.

10 июня 1957 года уровень Куйбышевского водохранилища наконец-то достиг проектной отметки. Крупнейший в мире на тот момент искусственный водоем вмещал 58 миллиардов кубометров воды, а площадь водохранилища достигла 5900 квадратных километров. Его длина составила 510 километров, а наибольшая ширина – 27 километров.

9 августа 1958 года на церемонию торжественного открытия крупнейшей в мире гидроэлектростанции на специальном поезде прибыл Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. В машинном зале здания ГЭС Хрущев перерезал алую ленточку, после этого Первый секретарь ЦК КПСС лично повернул рубильник. Под гром оваций многотонная махина начала плавно вращаться, а уже через несколько минут заработала на полную мощность.

Плотина Жигулевской ГЭС проектировалась в годы холодной войны, так что запас прочности закладывался с избытком на случай попыток противника разрушить важнейший энергетический узел. Несмотря на то, что сейсмические показатели на сегодняшний день изменились и Самарская область теперь относится к 7-и балльной зоне, Центр гидродинамических исследований не нашел причин для тревог. Специалисты исследовали станцию и плотину, грунты под сооружениями и берега. Вывод такой - на плотине ничего не произойдет еще лет двести.

менее чем за сутки, было сброшено 1765 десятитонных пирамид из железобетона

Жигулевская ГЭС объединила берега, наполнила энергией десятки городов и тысячи предприятий, стала транспортной артерией, по которой каждый день мчатся тысячи машин со всей России.

Всего за период эксплуатации Жигулевская ГЭС выработала более 600 млрд кВт·ч дешевой возобновляемой электроэнергии. Строительство станции сыграло решающую роль в объединении энергосистем Центра, Поволжья и Урала. Примерно так же базовые станции МегаФона объединяют миллионы абонентов, обеспечивая надежную связь, где бы вы ни находились!