Самое популярное село на Средней Волге: достопримечательности Ширяево

Вид с Монастырской горы на Ширяево. Фото: Алексей Авдейчев

Ширяево - самое популярное село у туристов на Средней Волге. И дело не только в истории села, но и в его расположении. Село уютно устроилось между двух Жигулевских гор, Монастырской и Поповой на самом краешке Самарской Луки, знаменитого изгиба реки Волги. Добраться сюда можно и на автомобиле, но самый популярный маршрут все-таки пролегает по Волге.

Около двух часов сюда идет небольшой теплоходик мимо живописных волжских берегов, по которым когда-то тянули суда знаменитые бурлаки. И если большинство туристов по прибытии отправляется исследовать ширяевские штольни или Каменную чашу в Жигулевском заповеднике, то мы предлагаем получше познакомиться с историей самого села - места удивительного и своей природой и людьми.

К сожалению, если вы выбрали водный путь до Ширяево и не собираетесь здесь заночевать, то времени на подробную экскурсию по всем достопримечательностям вам не хватит. Добравшись до Ширяево в полдень, в обратный путь придется отправиться всего через 4 часа.Интересный факт, связанный с таким необычным расположением села, нам рассказали связисты МегаФона. Чтобы связь была на достойном уровне у всех жителей и гостей межгорья, было применено нестандартное техническое решение – монтаж специального направленного на село сектора на базовой станции высотой 40 метров с противоположного берега Волги. Станция называется «Авиатор» в честь туристической базы, расположенной здесь же. Таким образом, и сельчане и гости популярной в области природной зоны без сомнений всегда на связи.

На протяжении 10 лет село обеспечивалось связью в сети третьего поколения. В апреле 2013 года жителям легендарного населенного пункта стал доступен скоростной интернет уже в сети следующего, четвертого поколения связи. Это более высокие скорости и улучшенное качество сети: без задержек и зависаний. В частности, на ул. Советской замеры с помощью speed–теста зафиксировали скорость на уровне 15 Мбит/с, а в прибрежной зоне (на ул. Лермонтова) -20 Мбит/с.

Знаменитые ширяевские штольни. Фото: Алексей Авдейчев

Итак, начнем с первого упоминания о селении Ширяево в исторических документах.

В мае 1703 года голландский путешественник Корнелис де Бруин сделал путевую заметку:

«В 9 часов, поворотив к юго-западу, заметили справа равнину между высоких гор, а затем селение, лежащее в 20 верстах от Самары. Наши люди выходили туда за продовольствием, и река в этом месте была очень широка»

Достоверно известно, что люди селились здесь еще с древних времен, а в 1628 году тут обосновались беглые крестьяне. Но официальным годом основания села принято считать 1643, когда этот участок земли приобрёл самарский помещик Михаил Филлитов. Он дал название селу Ширяев Буерак, то есть широкий овраг.

В 1767 году императрица Екатерина Вторая, совершая путешествие по Волге, пожаловала практически всю Самарскую Луку своему фавориту графу Орлову. Село Ширяево также стало собственностью фаворита и его наследников. Вообще, Ширяево притягивает коронованных особ до сих пор. Например, в 2007 году село посетил король Швеции Карл XVI Густав в составе делегации Шведской королевской академии инженерных наук.

дом-музей поэта Александра Ширяевца. Фото: Алексей Авдейчев

Но вернемся к истории. В 1870 году молодые художники — Илья Репин, его младший брат Василий, Фёдор Васильев и Евгений Макаров несколько месяцев гостили у крестьянина Ивана Алексеева.

В первый же день Репин попал в щекотливую ситуацию. Утром он отправился на берег Волги и начал рисовать группу девочек, которые с удовольствием позировали молодому художнику за пятачки. Однако местные жители не оценили таких взаимоотношений и даже заставили детей выбросить монетки, посчитав, что Илья Ефимович - демон, скупающий детские души. Только после предъявления писарю свидетельства с печатью Императорской Академии, народ успокоился, а Репин пошел охотиться на «своих бурлаков». Он наблюдал, как бурлаки отдыхали на отмели, делал эскизы. Тут Репин и встретил Канана, попа-расстригу, который много лет бурлаковал на Волге. Канин позировал Репину на ширяевском берегу в бурлацкой лямке, прицепленной к барке в характерной позе бурлака, тянувшего баржу. Именно так Репин и изобразил его на своей знаменитой картине.

Художники провели в Ширяеве несколько месяцев, о чём художник написал в книге «Далёкое близкое»: «Что всего поразительней на Волге — это пространства. Никакие наши альбомы не вмещали непривычного кругозора».

Внутри музея Ильи Репина. Фото: Алексей Авдейчев

Разумеется, Репин стал для Ширяева своим, но вот музей великого русского художника появился относительно недавно. В 1970-х годах ширяевская пенсионерка, бывшая учительница Александра Фёдоровна Португальская решила найти "репинский домик". Она провела длительный и кропотливый поиск среди самых старых жителей Ширяева, многим из которых было от 80 до 90 лет. Все они показывали на дом № 14 по Советской улице.

Воссоздать быт художников удалось по детальным описаниям Самого Ильи Репина. Сам он спал на лавке у двери, Фёдор Васильев устроился напротив, в переднем углу избы. Ночами он рисовал за столом при свете керосиновой лампы. За перегородкой у печки обитал Евгений Макаров. Алексеевы, хозяева двора, уступив избу художникам, жили в амбаре, который не сохранился.

Памятник Репину. Фото: Алексей Авдейчев

Сегодня в доме-музее Ильи Репина проводятся многочисленные культурные мероприятия, лектории, выставки современных художников и многое другое - цитируя классика, народная тропа сюда не зарастает!

Еще один музей, который стоит посетить, находится по адресу улица Ширяевца дом 11.

Это дом-музей поэта Александра Ширяевца, который родился здесь и провел свои ранние годы. Настоящая фамилия Александра Васильевича - Абрамов, а псевдоним он взял в память о своей Родине.

Выросший в крестьянской семье, Александр Ширяевец с малых лет был увлечен литературой. В 1898 году Александр Васильевич закончил с Похвальным листом церковно-приходскую школу в с. Ширяеве, поступил в Самарское второе городское училище, но в 1902 году после смерти отца был вынужден оставить учёбу и начать работать. Сейчас это прозвучит с долей горькой иронии, но в 1905 году, в поисках работы он с матерью переехал в Среднюю Азию, где до 1922 года работал чиновником почтово-телеграфного ведомства в Ташкенте, Бухаре и Ашхабаде.

Творчеству Александра Васильевича и его судьбе можно посвятить целую книгу, а Сергей Есенин и вовсе считал Ширяевца своим близким другом.

В 1924 году Александр Ширяевец скоропостижно скончался. Его смерть настолько ранила Есенина, что он неоднократно говорил: «если я умру, похороните меня рядом с Шуркой милым». Через год Есенина похоронили рядом с могилой друга на Ваганьковском кладбище в Москве.

Село Ширяево. Фото: Алексей Авдейчев

В доме Александра Ширяевца сохранилась историческая целостность убранства. Особенно важно, что большая часть экспонатов не были привнесены сюда после организации музейной экспозиции, но происходят именно из этого дома. Сегодня эта экспозиция является выставкой крестьянского быта села Ширяево рубежа ХIХ - ХХ веков.

А мы устремим взор на горы, между которыми расположилось село Ширяево. Если мы встанем лицом к Волге, то слева будет Попова гора, на которой есть видовая площадка, а справа - гора Монастырская. С Волги она напоминает спящего дракона, склонившего голову к краю села. С восточного склона есть довольно крутая тропа, по которой сюда забираются туристы. Подъем непростой, но это того стоит. С Монастырской горы открывается потрясающий вид, а на вершине дует почти ураганный ветер на радость детям.

Еще одна достопримечательность Ширяево, которую можно успеть посетить за день - это штольни, в которых добывали высококачественный известняк.

Несмотря на то, что пик разработки штолен пришелся на период советской индустриализации, еще в начале XIX века крепостные князя А.Д. Волконского добывали и обжигали известь. Они вскрывали поверхностные слои и добывали известняковый камень. Важно отметить, что раньше ширяевский известняк добывали только с тех горных склонов, которые не были видны с Волги, а затем из горизонтальных штолен, уходящих вглубь горы. Входы в штольни хорошо видны со стороны села и это одно из самых популярных туристических мест. Вот только заходить вглубь не советуем. Во-первых, в штольнях очень холодно даже в самую жаркую погоду. Во-вторых, здесь очень легко заблудиться, а в толще горные породы ваш смартфон практически бесполезен за исключением слабого фонарика. А еще здесь зимуют летучие мыши и это единственное известное ныне место зимовки рукокрылых на Самарской Луке. Человек и так создал слишком много неудобств для обитателей Самарской луки, так что лучше лишний раз не нарушать хрупкую экосистему.

Еще в XIX веке фольклористы обратили внимание, что в большинстве легенд Жигулей присутствует волшебница или хозяйка гор. Она живет в глубине горного хребта, изредка показываясь людям. Если ей в это время повстречается добрый молодец, то хозяйка может пригласить его к себе, в подземные чертоги, обещая сказочные богатства и вечную жизнь. Однако до сих молодые люди отвечают волшебнице отказом, а потому хозяйка Жигулевских гор оплакивает свою тоску и одиночество. Эти слезы и текут из скалы в урочище Каменная чаша

Ширяево - одно из самых посещаемых сел Самарской области. Здесь проводятся “Есенинские чтения”, “Ширяевское биеннале”, праздник вишневого пирога и множество других событий и фестивалей. Жители села очень гостеприимны, а если вы опоздали на обратный теплоход до Самары, либо решили изучить окрестности села, включая Каменную чашу и знаменитые штольни, то можно остановиться на ночлег. Благо, в Ширяево есть несколько хостелов и отелей, которые вы сможете найти на карте в режиме онлайн в своем смартфоне. Благодаря той самой технологии, которую применили в МегаФоне, скорость мобильного интернета в Ширяево позволяет использовать все возможности современной связи без ограничений.

Фото из архива фотографа Алексея Авдейчева. Больше фотографий красот Самарской области можено посмотреть на его персональном сайте avdeychev-photo.ru