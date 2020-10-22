В школе ребенку может быть некомфортно. Кто виноват? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

То ли долгая «удаленка» всему виной, то ли общее напряжение из-за коронавируса, но школьных конфликтов за первую четверть уже слишком много. В Самарской области, например, из-за ругани взрослых месяц не учился весь класс, учительница слегла в больницу. В другой школе папы даже стрелялись на улице из пневматики. Вместе с опытным психологом, доцентом кафедры философии СамГМУ Ниной Ковалюнас и юристом Алиной Немродовой «КП-Самара» разбиралась в причинах наиболее популярных сценариев школьных конфликтов и искала варианты выхода из ситуации.

Сценарий №1

«Правдоруб против поборов»

Одно дело – сдавать деньги на мифический «ремонт», и совсем другое – на поездку класса в музей или театр, на чаепитие в честь дня именинника или питьевую воду в кабинет, как правило на второй вариант большинство родителей согласны. Однако если один из родителей в классе окажется «дотошным правдорубом», то скинуться хоть на что-то остальным родителям при всем желании будет очень проблематично. Жалобы на учителя, на директора в департамент образования, заявления в прокуратуру по любому поводу могут буквально затерроризировать остальных и стать причиной нешуточного конфликта. Именно так произошло в одной из школ Самары, где из-за такого правдоруба учитель с нервным срывом угодила в больницу, а остальные родители объявили школе бойкот.

Совет психолога:

Что делать родителям в классе:

- Не давить на несогласного, не требовать финансового участия в нуждах класса (возможно, ему не позволяет это сделать материальное положение)

- Предоставить возможность по-другому включиться в работу родительского комитета – например, физически помочь при благоустройстве класса

Что делать учителю:

- Не позволять детям в классе подчеркивать материальное неравенство родителей

- Объяснить несогласному родителю, что он имеет полное право не скидываться на чаепитие, поход в театр или дополнительные учебные пособия, но другие родители имеют право сделать это для своих детей.

Сценарий №2

«Школьный хулиган»

Случается, что школьный хулиган терроризирует одноклассников, хамит учителям. А родители такого ученика уверены, что все в порядке и отказываются хоть как-то воздействовать на юного террориста. Что в итоге? настоящая война. В Южно-Сахалинске родители вышли на пикет против третьеклассника Васи, который терроризировал их детей – нападал с ножницами, бил, душил, и добились перевода хулигана на домашнее обучение/

Совет психолога:

Что делать родителям в классе:

- Не стоит требовать проводить экспертизы и доказывать, что ребенок плохой.

- Попытаться привлечь родителей проблемного ребенка к совместной деятельности, например, по организации досуга детей, выезда на природу и т.д.

- Посоветовать своим детям чаще включать хулигана в совместные игры и привлекать к совместной работе

Что делать учителю:

- Не игнорировать конфликт между детьми, позиция «сами разберутся» неприемлема.

- Не противопоставлять хулигана и остальной коллектив

- Постараться привлечь родителей проблемного ребенка к конструктивному диалогу и участию в жизни класса. Ведь причиной плохого поведения детей очень часто является как раз невнимание к ним родителей!

Сценарий №3

«Родители-мажоры доводят учителя придирками»

Если в классе обычной средней школы попадутся обеспеченные родители-«мажоры», которые считают, что им все всё должны, конфликты неизбежны. Непонимания могут возникнуть как между самими родителями в классе, так и с учителем. Так, например, в мурманской школе родительница начала настоящую войну против педагога, подкладывая в портфель ребенку диктофон и строча жалобы руководству школы.

Совет психолога:

Что делать родителям в классе:

- Не обострять конфликт, не доказывать придирчивым родителям, что им никто ничего не должен.

- Но и не позволять «сесть на шею», не выполнять заведомо неадекватные требования конфликтующей стороны

Что делать учителю:

- Продемонстрировать сильные стороны и достижения детей конфликтных родителей и обратить внимание на области, где ребята «не дотягивают»: не лучшие и даже не середнячки.

- Разговаривать с подобными родителями как с экспертами: как лучше поступить. Возможно, они сами предложат выход из не устраивающей их ситуации.

Сценарий №4:

«Нелюбимый ученик»

Порой между конкретным учеником и конкретным педагогом возникают неприязненные отношения, которые способны испортить жизнь обеим сторонам. Крайнее проявление такого конфликта - физическое воздействие взрослого на ученика. Пример - в Екатеринбурге родители в элитной гимназии пожаловались, что педагог обзывает детей и даже поднимает на них руку. На собрании родители чуть не передрались, кто-то был за опытного учителя, кто-то кричал, что она перегибает палку. Разбирались в этой истории уже с прокуратурой. А ведь можно было избежать этих неприятностей/

Совет психолога:

Что делать родителям ученика:

- Не пускать дело на самотек, не отмахиваться от ребенка, когда он жалуется на учителя, не вставать априори на позицию «сам виноват»

- Прийти поговорить с учителем без ребенка – так педагог поймет, что родителю не все равно, а сам родитель услышит второе мнение. При этом важно разговаривать без обвинительной позиции, постараться найти возможность для сотрудничества. Можно оставить учителю свой телефон для связи.

- Не начинать поиск правых и виноватых – это только усугубит конфликт: у каждого его участника всегда свой взгляд. Переубедить всех, да еще и без агрессии, скорее всего, не получится.

Что делать учителю:

- Не доказывать ученику и его родителям, что ученик «плохой», не предъявлять родителям список претензий и доказательств

- Найти в проблемном ученике положительные качества, умения, черты характера, что-то, что у него хорошо получается. Делать на них акцент при общении.

Сценарий №5

«Чучело»

Конфликты между учениками в классе неизбежны. Иногда они могут вылиться в настоящую травлю одного из учеников или позиционную войну между отдельными «группировками». Такой конфликт разразился, например, в Хворостянском районе Самарской области, где одноклассники сломали мальчику нос, когда он заступился за мать-инвалида, которую те травили. В скандал пришлось включиться и местному минбору, и прокуратуре. И этой ситуации тоже можно было избежать.

Совет психолога:

Что делать родителям:

- Не закрывать глаза на проблему, но и не пытаться решить проблему за детей

- Не пытаться искать правых и виноватых, доказывать виноватым, что они неправы

- Беседовать с детьми о возможных путях компромисса, рассказывать истории из собственной жизни

Что делать учителю

- Не игнорировать проблему в классе, гасить попытки травли в зародыше, не подчеркивать перед классом недостатки кого-то из учеников

- Организовать совместное времяпрепровождение, где будут присутствовать все конфликтующие стороны.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Ковалюнас,

Психолог, доцент кафедры философии Самарского государственного медицинского университета:

- Разговор в любом типе конфликтов должен идти на принципах сотрудничества и поиска компромисса. Детские конфликты нужны, чтобы дети научились из них правильно выходить. Взрослые должны научить их это делать, лучше всего - показав личный пример такого умения. При этом важно не потерять доверия ребенка - объяснить, что ситуации и люди в жизни встречаются разные, что надо учиться искать лучший выход – иногда это гнуть свою линию, а иногда - отступить. Ощущение «я на твоей стороне»передаются невербально: обнять, постоять за спиной, когда маленький человек решает свою проблему с учителем или сверстниками. Но дать ему возможность попробовать действовать самостоятельно - под мудрым родительским присмотром.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Алина Немродова, помощник адвоката Ольги Беловой

- В случае с родителем-правдорубом закон на его стороне: ремонт проводится за счет муниципалитета, а учебники предоставляются на время обучения бесплатно. Поэтому требование к родителям о несении таких расходов незаконно.

В остальных конфликтных ситуациях следует прежде всего зафиксировать противоправные действия на фото, видео или аудио, продемонстрировать их обидчику и попробовать урегулировать спор мирно. В противном случае можно обратиться с жалобой и соответствующими файлами к непосредственному руководству школы, в департамент образования, полицию, прокуратуру, суд.