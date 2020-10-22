В школе ребенку может быть некомфортно. Кто виноват?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
То ли долгая «удаленка» всему виной, то ли общее напряжение из-за коронавируса, но школьных конфликтов за первую четверть уже слишком много. В Самарской области, например, из-за ругани взрослых месяц не учился весь класс, учительница слегла в больницу. В другой школе папы даже стрелялись на улице из пневматики. Вместе с опытным психологом, доцентом кафедры философии СамГМУ Ниной Ковалюнас и юристом Алиной Немродовой «КП-Самара» разбиралась в причинах наиболее популярных сценариев школьных конфликтов и искала варианты выхода из ситуации.
Сценарий №1
«Правдоруб против поборов»
Одно дело – сдавать деньги на мифический «ремонт», и совсем другое – на поездку класса в музей или театр, на чаепитие в честь дня именинника или питьевую воду в кабинет, как правило на второй вариант большинство родителей согласны. Однако если один из родителей в классе окажется «дотошным правдорубом», то скинуться хоть на что-то остальным родителям при всем желании будет очень проблематично. Жалобы на учителя, на директора в департамент образования, заявления в прокуратуру по любому поводу могут буквально затерроризировать остальных и стать причиной нешуточного конфликта. Именно так произошло в одной из школ Самары, где из-за такого правдоруба учитель с нервным срывом угодила в больницу, а остальные родители объявили школе бойкот.
Совет психолога:
Что делать родителям в классе:
- Не давить на несогласного, не требовать финансового участия в нуждах класса (возможно, ему не позволяет это сделать материальное положение)
- Предоставить возможность по-другому включиться в работу родительского комитета – например, физически помочь при благоустройстве класса
Что делать учителю:
- Не позволять детям в классе подчеркивать материальное неравенство родителей
- Объяснить несогласному родителю, что он имеет полное право не скидываться на чаепитие, поход в театр или дополнительные учебные пособия, но другие родители имеют право сделать это для своих детей.
Сценарий №2
«Школьный хулиган»
Случается, что школьный хулиган терроризирует одноклассников, хамит учителям. А родители такого ученика уверены, что все в порядке и отказываются хоть как-то воздействовать на юного террориста. Что в итоге? настоящая война. В Южно-Сахалинске родители вышли на пикет против третьеклассника Васи, который терроризировал их детей – нападал с ножницами, бил, душил, и добились перевода хулигана на домашнее обучение/
Совет психолога:
Что делать родителям в классе:
- Не стоит требовать проводить экспертизы и доказывать, что ребенок плохой.
- Попытаться привлечь родителей проблемного ребенка к совместной деятельности, например, по организации досуга детей, выезда на природу и т.д.
- Посоветовать своим детям чаще включать хулигана в совместные игры и привлекать к совместной работе
Что делать учителю:
- Не игнорировать конфликт между детьми, позиция «сами разберутся» неприемлема.
- Не противопоставлять хулигана и остальной коллектив
- Постараться привлечь родителей проблемного ребенка к конструктивному диалогу и участию в жизни класса. Ведь причиной плохого поведения детей очень часто является как раз невнимание к ним родителей!
Сценарий №3
«Родители-мажоры доводят учителя придирками»
Если в классе обычной средней школы попадутся обеспеченные родители-«мажоры», которые считают, что им все всё должны, конфликты неизбежны. Непонимания могут возникнуть как между самими родителями в классе, так и с учителем. Так, например, в мурманской школе родительница начала настоящую войну против педагога, подкладывая в портфель ребенку диктофон и строча жалобы руководству школы.
Совет психолога:
Что делать родителям в классе:
- Не обострять конфликт, не доказывать придирчивым родителям, что им никто ничего не должен.
- Но и не позволять «сесть на шею», не выполнять заведомо неадекватные требования конфликтующей стороны
Что делать учителю:
- Продемонстрировать сильные стороны и достижения детей конфликтных родителей и обратить внимание на области, где ребята «не дотягивают»: не лучшие и даже не середнячки.
- Разговаривать с подобными родителями как с экспертами: как лучше поступить. Возможно, они сами предложат выход из не устраивающей их ситуации.
Сценарий №4:
«Нелюбимый ученик»
Порой между конкретным учеником и конкретным педагогом возникают неприязненные отношения, которые способны испортить жизнь обеим сторонам. Крайнее проявление такого конфликта - физическое воздействие взрослого на ученика. Пример - в Екатеринбурге родители в элитной гимназии пожаловались, что педагог обзывает детей и даже поднимает на них руку. На собрании родители чуть не передрались, кто-то был за опытного учителя, кто-то кричал, что она перегибает палку. Разбирались в этой истории уже с прокуратурой. А ведь можно было избежать этих неприятностей/
Совет психолога:
Что делать родителям ученика:
- Не пускать дело на самотек, не отмахиваться от ребенка, когда он жалуется на учителя, не вставать априори на позицию «сам виноват»
- Прийти поговорить с учителем без ребенка – так педагог поймет, что родителю не все равно, а сам родитель услышит второе мнение. При этом важно разговаривать без обвинительной позиции, постараться найти возможность для сотрудничества. Можно оставить учителю свой телефон для связи.
- Не начинать поиск правых и виноватых – это только усугубит конфликт: у каждого его участника всегда свой взгляд. Переубедить всех, да еще и без агрессии, скорее всего, не получится.
Что делать учителю:
- Не доказывать ученику и его родителям, что ученик «плохой», не предъявлять родителям список претензий и доказательств
- Найти в проблемном ученике положительные качества, умения, черты характера, что-то, что у него хорошо получается. Делать на них акцент при общении.
Сценарий №5
«Чучело»
Конфликты между учениками в классе неизбежны. Иногда они могут вылиться в настоящую травлю одного из учеников или позиционную войну между отдельными «группировками». Такой конфликт разразился, например, в Хворостянском районе Самарской области, где одноклассники сломали мальчику нос, когда он заступился за мать-инвалида, которую те травили. В скандал пришлось включиться и местному минбору, и прокуратуре. И этой ситуации тоже можно было избежать.
Совет психолога:
Что делать родителям:
- Не закрывать глаза на проблему, но и не пытаться решить проблему за детей
- Не пытаться искать правых и виноватых, доказывать виноватым, что они неправы
- Беседовать с детьми о возможных путях компромисса, рассказывать истории из собственной жизни
Что делать учителю
- Не игнорировать проблему в классе, гасить попытки травли в зародыше, не подчеркивать перед классом недостатки кого-то из учеников
- Организовать совместное времяпрепровождение, где будут присутствовать все конфликтующие стороны.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Нина Ковалюнас,
Психолог, доцент кафедры философии Самарского государственного медицинского университета:
- Разговор в любом типе конфликтов должен идти на принципах сотрудничества и поиска компромисса. Детские конфликты нужны, чтобы дети научились из них правильно выходить. Взрослые должны научить их это делать, лучше всего - показав личный пример такого умения. При этом важно не потерять доверия ребенка - объяснить, что ситуации и люди в жизни встречаются разные, что надо учиться искать лучший выход – иногда это гнуть свою линию, а иногда - отступить. Ощущение «я на твоей стороне»передаются невербально: обнять, постоять за спиной, когда маленький человек решает свою проблему с учителем или сверстниками. Но дать ему возможность попробовать действовать самостоятельно - под мудрым родительским присмотром.
МНЕНИЕ ЮРИСТА
Алина Немродова, помощник адвоката Ольги Беловой
- В случае с родителем-правдорубом закон на его стороне: ремонт проводится за счет муниципалитета, а учебники предоставляются на время обучения бесплатно. Поэтому требование к родителям о несении таких расходов незаконно.
В остальных конфликтных ситуациях следует прежде всего зафиксировать противоправные действия на фото, видео или аудио, продемонстрировать их обидчику и попробовать урегулировать спор мирно. В противном случае можно обратиться с жалобой и соответствующими файлами к непосредственному руководству школы, в департамент образования, полицию, прокуратуру, суд.