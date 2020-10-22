«Вакцины нет. Совсем нет. Кончилась»: как я пыталась сделать прививку от гриппа в Самаре

Прививка защитит от гриппа. Главное - найти, где ее сделать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Дочка, подскажи, где у вас тут прививку от гриппа сделать? На операцию собралась, мне посоветовали сначала привиться, мало ли что, - бабушка-«божий одуванчик» робко трогает за рукав доктора в коридоре районной поликлиники №1.

Врач только качает головой:

- Нет вакцины, бабуль, была, да вся кончилась, - объясняет доктор. – Да и операции все сейчас пока отменили из-за коронавируса. Так что иди-ка лучше домой да побереги себя.

Как же так? Ведь призывы делать прививки от гриппа слышны сегодня практически «из каждого утюга». Специалисты наперебой рассказывают самарцам, что если заразиться одновременно коронавирусом и гриппом, последствия для организма могут быть самыми плачевными, и нужно без промедления защититься хотя бы от одной из этих напастей. Власти браво рапортуют, что в регион доставлены очередные тысячи доз и вакцинация в самом разгаре – только на прошлой неделе в Самарскую области доставили 550 тысяч доз взрослой вакцины и 200 тысяч доз детской. В то же время в соцсетях самарцы сетуют, что не могут сделать в поликлиниках даже самую обычную отечественную вакцину, а уж импортных «Ваксигриппа» и «Инфлювака», к которым многие привыкли за прошлые годы, в Самаре нынче днем с огнем не сыскать. Журналист «КП-Самара» решила лично выяснить, можно ли сейчас в Самаре привиться от гриппа и чем именно прививают самарцев.

Слушаю музыку и отказы

Первым делом звоню в свою поликлинику №4. Регистратура отвечает далеко не сразу, в трубке играет Вивальди. Наконец оператор берет трубку.

- Вакцины нет, и когда будет – не знаем, - отрезает она. – Был «Совигрипп», но давно закончился. Попробуйте позвонить на следующей неделе. Нет, если вы где-нибудь купите и принесете, мы вас «уколоть» не сможем, мы не знаем в каких условиях вакцина хранилась и не сможем нести за нее ответственность.

В этом году самарцы могут заразиться одновременно гриппом и коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А может быть есть где-то еще? В поликлинике №1 прежде чем задать вопрос приходится выслушать автоинформатор, который советует больным с температурой звонить на горячую линию по ОРВИ и коронавирусу, а потом сообщает – «ваша позиция в очереди – 14». Через 20 минут я пятая, еще через 15 наконец слышу голос оператора. Правда, ничего хорошего мне не сообщают. Да, вакцина вроде бы в город действительно поступила, но в поликлинике ее до сих пор нет.

- Распределяют, наверное, - пожимает плечами регистратор и призывает попробовать дозвониться снова – на следующей неделе.

Может мне просто не везет, и в остальных медучреждениях все в порядке? Наугад набираю номер поликлиники 4-й медсанчасти на ул.Мичурина и снова слушаю музыку. 10, 20, 30 минут… Трубку берут ровно через час (!) ожидания. Зато новости поначалу радостные.

- Вроде бы была вакцина, «Совигрипп», приезжайте, - говорит барышня в регистратуре. – Хотя я только заступила на дежурство, еще не уточняла, позвоните лучше инфекционисту.

Увы, оказывается, что информация о наличии вакцины безнадежно устарела.

- Закончилась, - разводит руками инфекционист. – И на этой неделе точно не будет. И прежде чем делать прививку, нужно побывать у терапевта и принести от него направление и подтверждением, что вы здоровы.

Вакцина есть, но ее нет

По данным собственных источников «КП-Самара», вакцины от гриппа в подавляющем большинстве самарских поликлиник сейчас действительно нет – первую партию уже использовали, а вторую, о прибытии которой власти отчитались еще в пошлую пятницу, почему-то уже неделю никак не довезут до конечного потребителя. В облминздраве заявили, что процесс идет полным ходом.

- В настоящее время взрослая вакцина от гриппа отгружается в медучреждения региона, в ближайшие дни она поступит в поликлиники, - прокомментировали в минздраве. - В одних учреждениях вакцина есть, в другие – поступает. Вакцинировать всех будут «Совигриппом».

Впрочем, одна поликлиника, в которой сделать прививку от гриппа по ОМС можно уже сейчас, все же нашлась. Это Клиники СамГМУ. Здесь можно привиться «Совигриппом». Правда, только тем, кто прикреплен к поликлинике территориально. А вот людям «со стороны» привиться здесь не получится даже на коммерческой основе.

Кстати, в детских поликлиниках ситуация лучше. Вакцина в наличии, детей прививают «Совигриппом» и даже готовы вколоть другую вакцину, если родители принесут ее с собой, а участковый терапевт разрешит.

Вакцина пока есть не во всех медучреждениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С чужим материалом не работаем»

Может быть, в коммерческих медцентрах ситуация лучше? Ведь в прошлые годы здесь можно было легко привиться не только отечественным «Совигриппом» или «Грипполом», но и импортными «Ваксигриппом», «Инфлюваком» или четырехвалентным «Ультрикс квадри». На сайтах многих медцентров в прайсах до сих пор фигурируют заветные названия, но в реальности ситуация далеко не радужная.

- Вакцин по Самаре нет. Вообще никаких. И когда будут – неизвестно,- грустно сообщает девушка из «Инвитро».

Не лучше ситуация в «Медгарде» - привиться от гриппа здесь нельзя ничем.

- Сами ждем, привиться хотим, - вздыхает сотрудница медцентра на другом конце провода. – Сначала нам обещали, что вот-вот придет «Ультрикс Квадри», но так и не пришел. Сейчас ждем «Гриппол», но его все нет.

Даже если чудом раздобыть вакцину где-нибудь в аптеке и принести медсестре, прививку все равно не сделают – с чужим материалом не работают ни в государственных, ни в частных медцентрах.

«Последние дозы остались»

Впрочем, кое-где вакцину от гриппа в Самаре найти все же удалось. Прививку за свой счет можно сделать в «Реавизе» - прием врача перед вакцинацией обойдется в 620 рублей, сама прививка – еще в 600.

- Вакцины в настоящее время у нас в наличии только отечественные – «Совигрипп» и «Гриппол плюс», также ожидаем «Пневмо», - прокомментировала педиатр, детский кардиолог медицинской компании Елена Буракова.- Для того, чтобы привиться, нужно прийти на осмотр к педиатру (для ребенка) или терапевту (для взрослого), чтобы врач провел осмотр перед прививкой и определил можно ли вакцинироваться. Для вакцинации надо, чтобы в доме не было никого температурящего, чтобы у самого пациента не было температуры. Самостоятельно вакцинироваться нельзя, можно делать это только в процедурном кабинете, где есть препараты на случай каких-либо неотложных ситуаций (обморок, аллергическая реакция). Поэтому купить вакцину и принести ее к нам нельзя: мы не знаем как и сколько вакцина хранилась, соблюдены ли правила хранения, и не можем гарантировать безопасность, если вакцина куплена. В случае неправильного хранения возможны аллергические реакции, в самом лучшем случае, вакцина испортится и просто не будет формироваться иммунитет.

Есть «Совигрипп» и в частной клинике «Призвание» - здесь прививка вместе с приемом терапевта обойдется в 1100 рублей. А в госпитале «Мать и дитя – ИДК» отыскались аж 4 последних дозы «Ультрикса». Правда, цены уже выше – 1050 рублей за обязательный прием терапевта и еще 920 – за вакцинацию.

- Лучше приезжайте скорее, - предупреждает оператор. – Эта вакцина кончится, будут закупать другую, но какую именно - пока неизвестно.

КОМПЕТЕНТНО

В чем разница между вакцинами гриппа и какую выбрать

В прошлые годы многие самарцы прививались импортными вакцинами – «Ваксигриппом» и «Инфлюваком». В этом году такой роскоши днем с огнем не сыскать. Осталось несколько вариантов отечественной. Трехвалентные «Совигрипп» и «Гриппол» содержат уменьшенный набор антигенов к двум штаммам гриппа А и одному штамму гриппа В, а также иммуномодуляторы. Трехвалентный «Ультрикс» содержит не уменьшенный набор антигенов к двум штаммам гриппа А и одному – гриппа В, без иммуностимуляторов. А четырехвалентный «Ультрикс Квадри» - антигены к двум штаммам гриппа А и двум – гриппа В.

- Самое главное для вакцины – чтобы она была свежей, разработанной специально для текущего эпидесзона, - пояснил заведующий кафедрой инфекционных болезней, декан лечебного факультета СамГМУ Дмитрий Константинов. – Инфекционисты каждый год прогнозируют, какие штаммы вируса гриппа будут наиболее активны на той или иной территории, и исходя из этого определяют состав вакцины на каждый эпидпериод. Современные вакцины не содержат «живые» вирусы, только их составные части – антигены, которые провоцируют выработку специфического иммунитета. Трехвалентные вакцины защищают от трех штаммов гриппа, четырехвалентные – от четырех. Но вирусы типа «В» встречаются реже. Что касается иммуностимуляторов, то они повышают эффективность вакцины, однако противопоказаны людям с аутоимунными заболеваниями. Других противопоказаний, за исключением ОРВИ и обострения хронических заболеваний, нет