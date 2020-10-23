«Затащил в машину, изнасиловал в дороге»: бывший муж похитил петербурженку и повез в Самару

Некогда счастливая семейная пара оказалась в центре скандала Фото: соцсети

Тревогу забили родственники

В странной истории разбираются правоохранители Санкт-Петербурга. На днях они задержали 45-летнего Вячеслава Ц. На него написала заявление экс-супруга 49-летняя Наталья. Она обвиняет бывшего мужа в изнасиловании.

Первое обращение в полицию Северной столицы поступило 18 октября в половине первого ночи. Родственница потерпевшей заявила, что Вячеслав усадил Наталью в свою зеленую «Тойоту Короллу» и увез в сторону Самары — именно оттуда некогда счастливая семья несколько лет назад переехала в Питер.

— Из обращения следует, что женщина не хотела с ним ехать, но он применил силу. Дозвониться до мужчины, а также до его спутницы у заявителей спустя какое-то время не получалось. Они не на шутку перепугались, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» источник, знакомый с ситуацией.

Поймал после работы

Ясность наступила днем 18 числа, когда в дежурную часть обратилась сама Наталья Ц. Она объяснила, что после развода Вячеслав не хотел отставлять ее в покое. Видимо, надеялся наладить отношения, продолжить совместное воспитание сына. Но дама сердца оставалась непреклонна, и тогда отверженный воздыхатель решил действовать силой.

— Из ее показаний следует, что примерно в 12 ночи она возвращалась домой с работы, уже почти пришла, когда к ней подбежал бывший супруг, схватил и затащил в свою машину, сразу заблокировав двери, — делятся силовики.

Действительно, злоумышленник повез пленницу в сторону Поволжья. На негодования и вопросы не реагировал. Около 5 утра, когда позади остались порядка 350 километров, водитель остановился и стал приставать к попутчице:

— Он предлагал ей интимную близость, но получил отказ. Тогда он стал требовать агрессивнее и все-таки уговорил пострадавшую. После она сказала, что ей нужно на работу в супермаркет.

Не бил, но изнасиловал

В 10 часов пара прибыла к пункту назначения. Вячеслав уехал, а потерпевшая, убедившись, что ей ничего не угрожает, отправилась домой отдыхать. В обеденное время женщина пошла в ОП № 32.

— Дозвониться до нее никто не мог, так как она недавно поменяла номер на телефоне. А сама не звонила, потому что не было денег. Сначала она сообщила, что подозреваемый ее не бил и физическую силу не применял, но ближе к 6 вечера уже заявила, что похитил и изнасиловал, — отмечают стражи порядка.

Сейчас разбирательства продолжаются. С Вячеславом работают следователи. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.