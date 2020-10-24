Воронежцы сравняли на последней минуте основного времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» упустили победу над воронежским «Факелом». При этом уйти от поражения хозяева смогли на 90-ой минуте. Представляем вашему вниманию обзор матча 17 тура ФНЛ Факел – Крылья Советов 24 октября 2020 1:1, который прошел в Воронеже.

С первых минут у «Факела» вышел новичок серб Неманья Пейчинович. Защитник когда-то выступал за «Локомотив» и решил вернуться в Россию. И уже сейчас понятно, что это топовое усиление для воронежцев. Пейчинович был самым заметным игроком первого тайма – он успевал сделать свою работу в обороне и прибежать в атаку и накалить обстановку в штрафной «Крыльев». Серб выигрывал почти все верховые мячи. Справиться с ним самарцам было довольно трудно.

Да и в целом «Факел» смотрелся очень хорошо. По крайней мере, ни в чем не уступал «Крыльям», а в чем-то и превосходил. Особенно это касается владения мячом и угловых. Их воронежцы подали много и часть закончилась очень тревожными для самарцев ударами.

«Крылья» начали просыпаться под конец тайма. Сначала Юрий Горшков сильно прострелил, но Иван Сергеев не успел замкнуть передачу. Затем тот же Сергеев в борьбе с защитником пробил в ближний угол ворот хозяев. Мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

Под конец тайма шанс забить гол в раздевалку был у Дмитрия Кабутова. Но полузащитник самарцев ударом со штрафного отправил мяч мимо ворот «Факела».

В итоге «Крылья» все-таки забили. На 51 минуте с пенальти отличился лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. Сергей Брызгалов сыграл в своей штрафной рукой и судья указал на точку. Сергеев пробил сильно верхом, вратарь хозяев Александр Саутин направление угадал, но взять такой удар было почти нереально. 15 гол Сергеева в сезоне и первый с пенальти.

«Факел» рванул отыгрываться. Терять воронежцам было нечего, а за очки они вполне могли зацепиться. Но действительно опасных моментов у ворот «Крыльев» до конца матча толком и не было. На 78 минуте Михаил Земсков головой замыкал подачу партнера, но по воротам не попал. Тут же Сергей Брызгалов после углового головой переводил мяч в ворота «КС», но удар получился не самым сильным и Евгений Фролов мяч легко забрал.

Под конец игра совсем скисла. «Факел» набрасывал мяч в штрафную и вратарскую «Крыльев», где его забирал Фролов. «Крылья» же толком не атаковали, а только смотрели за тем, что придумают воронежцы.

И он кое-что придумали. На 90-ой минуте после подачи с углового Николай Зайцев пробил головой прямо в девятку, но Фролов вытащил. Первым на добивании был Максим Максимов, для которого это был дебют за «Факел». Нападающий бил уже по пустым воротам – 1:1.

В добавленное время «Крылья» организовали штурм на ворота воронежцев, но забить не сумели.

Если бы «Крылья» одержали победу в этой игре, то возглавили турнирную таблицу ФНЛ. Оба конкурента самарцев потеряли очки в этом туре: «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Чайкой», а «Оренбург» впервые в этом сезоне проиграл – 1:3 «Енисею».

Однако обогнать кого-то из этих команд «Крылья» могут уже в следующем туре. Все потом что 28 октября «Нижний Новгород» примет «Оренбург». «Крылья» же в этот день сыграют на «Самара Арене» с ярославским «Шинником».