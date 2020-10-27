«Звонят не за интимом, а поговорить»: как я устраивалась на работу в «секс по телефону»

Только красивого голоса для интима по телефону - мало Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В век быстрого интернета и разнообразного контента в сетях «секс по телефону» кажется чем-то безнадежно устаревшим. Подумаешь, томный голос в трубке… А кто на другом конце? Робот Алиса?

- А на другом конце я, - огорошила меня как-то вечером за чашечкой кофе подружка Катя. – Слушай, ты чего как маленькая? У меня в месяц тысяч 40 получается, и это я не целый же день работаю. Да как карантин начался, у нас такой шквал звонков – людям близости душевной не хватает, телесные контакты опасны, а у нас все, что душа пожелает. И поговорить, и расслабиться, и душу излить. Нет, поверь, никакие видеоролики такого не дадут. Слушай, ты же у нас радиоведущая, говорить умеешь. А пошли к нам?

«Найди меня, если сможешь»

Честно говоря, подобного предложения я не ждала. Работа у меня есть, любимая. Но в редакции все почему-то оживились.

- А что, и сходи, - задумчиво оглядела меня редактор. – Ты у нас девушка видная, красотка.

- Да по телефону-то какая разница, - цинично парировала коллега. – Даже если у нее глаза косые и зубы кривые, придумает себе аватар и вперед. Думаю, там вообще бабульки одни работают. С вязанием.

Выяснить животрепещущую правду о профессии поручили мне. И отправили в путь. Пошла я, конечно, к Кате. В открытых источниках такой вакансии, как «оператор сексуального контента», днем с огнем не сыщешь. Если звонить по номерам служб, то с большей вероятностью вы сразу попадете на такого же оператора, которая (-ый) будет готова исполнить ваши желания.

Если все же настроены искать через газеты – сайты объявлений, смело набирайте номера, где требуется «оператор на телефон без опыта работы». В основном это будет то, что вам нужно. Но мне везет: нужные контакты дает Катя. И я сразу набираю заветный номер.

- Да, конечно, нам нужны девушки с приятным голосом. У вас хороший. Работать можете в любое время, из дома. С вас – хорошая связь, с нас оплата. Все, что нужно, – отвечать на вопросы клиентов.

«Минута – 50 рублей»

Я честна с самого начала:

- А с деньгами у вас что? За 1000 рублей в день я лучше в магазин торговать пойду, - сразу расставляю точки над «и». Да и вообще, бросать работу не хочется.

- Работа посменно, подберем с вами график. Минута – от 20 рублей, в среднем – 50. Дальше все уже от мастерства зависит. Чем дольше клиент на трубке провисит, тем больше оплата. За час в среднем клиент может заплатить 3 - 5 тысяч, если на другом конце провода вип-оператор, то и больше.

Сколько процентов с этого получает сам работник, толком мне не объясняют, но если брать минималку, то даже при самом плохом раскладе такой новичок, как я, за три часа работы может получить на карту от 2 тысяч рублей. И я помню про Катины сорок тысяч…

«Читайте эротику»

Условия кажутся очень привлекательными, но я все же колеблюсь.

- А вот скажите, у вас уроки какие-то есть? Ну, по соблазнению там. Что говорить-то?

На том конце трубки надо мной уже смеются.

- Девушка, вам 18 есть?

- Все у меня есть, - гордо заявляю я. – Но про что все-таки говорить?

- Просто почитайте эротическую литературу, любовные романы, там красивые обороты попадаются. Обязательно нужно разобраться в различных игрушках, фетишах – это уже не шуточки. Клиенты разные бывают, но если вы что-то считаете неприемлемым, то просто к вам таких отправлять не будем. Но вообще вам придется уповать на себя. У нас операторы – практически психологи. Нужно понять, чего стесняется человек, чего боится, найти подход к нему. И да, часто вам просто будут жаловаться: на пандемию, на работу, на жену. Тоже надо и пожалеть, и вдохновить, и на дальнейшее взаимодействие развести.

Я мотаю на ус новую информацию и только удивляюсь. Итак, человек платит 20 рублей в час, чтобы просто пожаловаться?

- А ты что думаешь? Да сексуального партнера найти легче, чем человека, который выслушает, - в голосе моей собеседницы слышится искренняя грусть. И знание проблемы. Я вздыхаю с ней в унисон.

Я решаю остаться на радио. Здесь привычнее! Фото: Личный архив

«Мужчины не хуже»

Я уже готова согласиться. Решаю уточнить, а кто они – мои коллеги.

- Да много кто, - не слишком охотно делится моя собеседница. – У нас есть и мамы с двумя детьми. Но это сложно, конечно, в трубке тишина должна быть. Взрослые женщины котируются – мы возраст ничей не раскрываем, но у них опыт чувствуется и раскованность. Этим, кстати, почему-то чаще всего могут похвастаться женщины, по чьей внешности и не скажешь – обычные, о которых принято говорить «за 40».

- А мужчины?

- И мужчины. Вы что же думаете, женщинам поговорить не хочется? Хотя на них в основном спрос у представителей их же пола. Дамы все же любят больше глазами. А вот мужчины – ушами.

Да, и еще один важный момент. Если уж соглашаетесь на такую работу, придумайте себе псевдоним. Можно обычное имя, можно что-то в духе «Барбары» или «Сахарочка», а можно несколько псевдонимов придумать, так сказать, на любой вкус и слух. Я уже мысленно продумываю варианты. Например, буду Эмануэль. Ну или Тигренок…

Это не радио!

Из сладких мечтаний меня вырывает голос оператора.

- А прочитайте нам что-то эротическое... А постоните... А порычите? Вот с этим у вас все хорошо...

- А с чем плохо?

- Да понимаете, вот вы читаете, а ощущение, как будто это сводка с места происшествия, ну как новости что ли. С эротического фронта.

- Прям как на радио? – спрашиваю и прячу улыбку.

- Именно. И голос иногда слишком высокий и интонации все-таки надо менять. Вы знаете. Вы потренируйтесь еще, послушайте, как другие работают, на некоторых сайтах записи есть, примеры. У вас обязательно все получится. Звоните.

- Обязательно, - сказала я, держа в уме «нет уж, спасибо». Лучше вы к нам на радио. А мне в сексе по телефону моя профессиональная деформация явно помешает. Да и каждый должен заниматься тем, что ему нравится, и сохранять свою интимную жизнь в зоне комфорта.

Три вопроса психологу о «сексе по телефону»

Елена Потапова, семейный психолог

1. Почему звонят в «секс по телефону»?

- Виртуальный мир вообще очень притягателен тем, что он гибкий и не имеет границ, в том числе и в контексте сексуальных услуг. Это касается не только интернет-пространства, но и телефона. Люди пользуются такими услугами, в первую очередь, потому что там они не бояться быть самими собой, быть замеченными или узнанными. Их привлекает анонимность, безопасность. Особенно это касается телефонных разговоров, так как там больше гарантий анонимности. Меньше риска, что хакеры взломают сайт и зафиксируют видеозвонок вэб-модели или вытащат его с сервера. Во-вторых, это альтернатива физической измене. Такой секс часто способен сохранить брак и отношения. В-третьих, люди через эту услугу удовлетворяют свое любопытство, реализуют какие-то свои темные стороны и повышают самооценку.

2. Почему телефонный секс держит конкуренцию с «вэбками»?

Иногда людям не нужно лицо или тело. Нужен процесс, основанный на собственных фантазиях. Кто-то может представить конкретного человека, с которым ему хочется близости. Все-таки вэб-модель это уже готовый образ, да там можно изменить детали, прическу, одежду, но это готовый образ, и он может не подходить под все желания человека. А по телефону человек может представить свой идеал. Это особенность аудиалов.

Подобные услуги могут быть инструментом для повышения самооценки, решения семейных проблем, главное, чтобы это не входило в привычку и не становилось зависимостью. Это проблема и для психического здоровья и для семейного бюджета.

3. Почему люди идут работать в «секс по телефону»?

В первую очередь люди идут в такие службы, чтобы хорошо заработать не выходя из дома. Кроме того, такие люди развивают свою психику, они становятся более адаптивными и гибкими. В большинстве своем они могут испытывать кайф от такой работы, кому-то нравится доставлять людям удовольствие. Часто в эту сферу идут люди, у которых в реальности не складывается личная жизнь. Это могут быть люди с травмами, ожогами, люди просто недовольные своей внешностью. А через свою работу они повышают самооценку.