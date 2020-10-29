Взрывалось небо, горела земля: под Самарой прошли масштабные боевые учения

Искандер-М» поразил заданную цель. Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

- Боевая тревога, боевая тревога! - громко чеканит дежурный.

По сигналу десятки солдат в полной амуниции выбегают из казарм. С громким лязгом открываются железные ворота боксов. Из них медленно и неотвратимо из них выползают длинноствольные танки и самоходная артиллерия. Внушительные силы стягиваются под Оренбургом буквально за считанные часы. Здесь, на полигоне Донгуз, начинаются учения 2-ой общевойсковой армии ЦВО. Три тысячи солдат прибыли сюда по приказу командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

- Главная цель учений на Донгузе – провести контрольную проверку боеготовности войск, отработать ракетные удары и действия артиллерии, - отметил Александр Лапин.

Командиры, склонившись над картами в закамуфлированных траншеях, вычерчивали оптимальные тактические схемы. Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

Двухдневная «война»

Мощные взрывы, грохот батарей, клубы серого дыма и разлетающиеся комья земли – на два дня полигон Донгуз стал эпицентром напряженных военных действий. В поле вывели более 600 танков, гаубиц, пушек, которые должны были стереть с лица земли позиции огрызающегося «противника».

Двое суток кряду командиры, склонившись над картами в закамуфлированных траншеях, вычерчивали оптимальные тактические схемы. Артиллеристы без устали заряжали орудия – и по команде «огонь!» раздавался оглушительный взрыв, а над полем боя, будто хищные коршуны, кружили вертолеты. Работать приходилось в условиях, максимально приближенных к боевым – ведь только так можно проверить реальную боеготовность воинских подразделений.

В учениях приняли участие подразделения 2-й армии ЦВО. Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

Контрольная проверка

Эти учения – крупнейшие в рамках итоговой проверки 2-ой общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцирующейся в Поволжье. В них задействовали военнослужащих бригад связи, ракетных и артиллерийских соединений, авиации. В общей сложности к маневрам привлекли более трех тысяч военнослужащих. Из ангаров вывели в поля около 600 единиц военной техники, в том числе различные виды артиллерии и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М".

Грозная боевая машина окопалась в оренбургских степях. Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

Кстати, это вовсе не единичная проверка - в общей сложности в октябре в ЦВО проходит более 10 крупных учений. В них задействованы различные объединения, соединения и воинские части ЦВО. Главная цель комплекса учений – контрольная проверка боеготовности и качества подготовки войск на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

На два дня полигон под Оренбургом превратился в настоящее «поле боя». Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

Цели и стратегические задачи

Главной целью созданной группировки войск стала отработка на оренбургском полигоне практических действий по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Свои умения и знания показали как офицеры, так и рядовые военнослужащие. Они продемонстрировали свои навыки обращения с ракетной и артиллерийской техникой, в том числе реактивными системами залпового огня, самоходными и буксируемыми гаубицами, артиллерийскими пушками и минометами.

Немаловажной целью стало повышение уровня взаимодействия различных родов войск в решении совместных боевых задач.

Военнослужащие демонстрировали не только снайперскую точность попадания, но и быстроту перезарядки. Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

Артиллерийская карусель

В общей сложности во время маневров артиллерия и ракетные войска 2-й армии выполнили 14 локальных учебно-боевых задач по огневому поражению условного противника. Также в ходе учений перед военнослужащими стояла задача по уничтожению критически важных объектов противника. Для этого военные активно использовали так называемую «Артиллерийскую карусель». Этот способ военнослужащие ЦВО успешно освоили еще в прошлом году. Главное преимущество «Артиллерийской карусели» - возможность уходить в район перезаряжания, в то время как другие подразделения продолжают обстрел вражеских рубежей. Такая тактика позволяет защитить орудия от ответного огня противника во время перезарядки и попутно сэкономить боеприпасы.

Грохот взрывов, дым, огонь – масштаб учений поражает воображение. Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

«Искандер-М» поразил цель

На заключительном этапе практической части учений под Оренбургом военнослужащие 2-й армии задействовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Расчет ракетного комплекса провел боевой пуск ракеты по учебной цели, которая имитировала критически важный объект условного противника.

Эффективность поражения была оценена при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Как выяснилось, со своей задачей артиллеристы справились в полной мере.

В учениях приняли участие более 600 единиц техники. Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

- «Искандер-М» успешно поразил назначенную цель, - отметил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Важной частью учений стала проверка действий расчетов «Искандера-М» по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет. В результате все необходимые нормативы расчеты выполнили.

Танки за считанные часы прибыли на «поле боя». Фото: предоставлено пресслужбой ЦВО

Эксперты высоко оценили двухдневную « войну» на Донгузе. Они отметили, что благодаря подобным учениям боеспособность страны поддерживается на высоком уровне.

- Подразделения ракетных войск и артиллерии со всеми поставленными задачами успешно справились, все цели, которые было необходимо уничтожить и поразить, были поражены и уничтожены, - подвел итоги учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр ЛАПИН.