Ночь искусств в Самаре 2020: виртуальные экскурсии, лекции и мастер-классы

В 2020 году Ночь искусств пройдет в онлайн-формате Фото: СОЦСЕТИ

Ночь искусств в 2020 году в Самаре пройдет 3 ноября в режиме онлайн. Театры, библиотеки и музеи города приготовили для виртуальных посетителей множество увлекательных мероприятий. Мы расскажем о самых интересных из них.

Самарский театр оперы и балета

Посетители Ночи искусств в Самарском оперном театре станут свидетелями того, как автор рассказов-бестселлеров и идеолог «БеспринЦыпных чтений» Александр Цыпкин и хореограф, создатель нашумевших «Трех масок короля» Юрий Смекалов обсудили мировую премьеру балета Back to Life, правила выживания в современном театральном мире и возможность вернуться к активности после всеобщего глобального кризиса.

Мировая премьера балета-couture Back to Life Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова запланирована на 12 декабря в Самарском театре оперы и балета. В основе нового спектакля — рассказ «Возвращение к жизни» Вячеслава Заренкова. Это камерная история о женщине-кутюрье, которой помогло вернуться к полноценной творческой жизни участие совершенно незнакомого человека.

Хореограф Юрий Смекалов разворачивает сюжет рассказа в масштабное театральное полотно в двух актах. В него он вплетает размышления об актуальной мировой ситуации — о том, как вернуться к жизни после кризиса 2020-го и какой сделать эту новую жизнь.

ГДЕ: сайт Самарского театра оперы и балета.

КОГДА: 3 ноября.

Самарская государственная филармония

В филармонии представят виртуальный проект «Как по нотам», посвященный музыкальным экспонатам музея филармонии, которой в этом году исполнилось 80 лет. История филармонии отражена в экспозиции «Музея музыкальной культуры». Здесь представлено немало интересных экспонатов, включающих архивные документы, материалы и уникальные музыкальные инструменты. У каждого из них своя история. Вместе с ведущим зрители смогут узнать историю музыкальной жизни - от первых дней создания филармонического коллектива, его военных будней и торжества Великой Победы, до знаковых мероприятий ХХI века.

ГДЕ: сайт Самарской филармонии, группы Вконтакте, Facebook и Одноклассники по хештегу #СамарскаяфилармонияLive

.КОГДА: 3 ноября, 19.00.

Самарская областная универсальная научная библиотека

Самарская областная библиотека приглашает посетителей мысленно отправиться в первую половину ХХ века и погрузиться в тему: «Пропаганда искусства: живопись, музыка, кино». Начиная с 10 часов утра в социальных сетях и на сайте СОУНБ можно будет увидеть музыкально-хореографический перформанс, посвященный Дмитрию Шостаковичу, послушать лекцию от киноведа Михаила Куперберга, посетить мастер-класс по написанию агитплаката и еще много других интереснейших мероприятий.

10.00 - музыкально-хореографический перформанс, посвященный Дмитрию Шостаковичу.

12.00 - лекция «Зарубежная литература в антифашисткой агитации в период Второй мировой войны» Лилии Сидоренко.

14.00 - мастер-класс по написанию агитплаката. Ведущая - Полина Токмакова, театральный художник.

16.00 - арт-лекция «Друг и враг: образ Советского союза и Германии в американских комиксах времён Второй мировой войны».

18.00 - лекция: «Кино тоталитарной эпохи: мифы и реальность» Михаила Куперберга, руководитель киноклуба «Ракурс».

ГДЕ: на сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки и в социальных сетях.

КОГДА: 3 ноября, с 10.00.

Самарская публичная библиотека

В старейшей самарской библиотеке подготовили очень интересную программу.

Она пройдет на всех интернет-ресурсах библиотеки и начнется в 18.00 с виртуальной экскурсии «Музеи мира».

В 19.00 посетителей ждет увлекательный мастер-класс по живописи «Рисованием вином и кофе».

В 20.00 – интерактив «Искусство как игра».

В 22.00 пройдет кинопоказ «Волшебная сила искусства.

ГДЕ: Интернет-ресурсы Самарской публичной библиотеки.

КОГДА: 3 ноября, с 18.00.

Самарская областная юношеская библиотека

Здесь 3 ноября ждут на Ночь искусств 2020 в формате онлайн. Главной идеей акции станет связь литературы и темы войны. Разнообразная культурная программа Ночи искусств в СОЮБ позволит прикоснуться к этой теме с самых разных сторон.

В 19.00 начнется онлайн-мастер-класс «Открытка «Спасибо». Урок по созданию открытки-благодарности в технике правополушарного рисования.

В 19.45 пройдет литературный онлайн-перформанс «#75словПобеды» с участием волонтеров культуры региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63».

С 20.30 до 21.15 можно послушать онлайн-лекцию Татьяны Журчевой «Как Великая Отечественная война повлияла на развитие литературы?».

В 21.15 будет книжный видео-обзор «О чем писали на войне?».

С 21.30 до 22.00 - Виртуальный виниловый вечер «Военные песни». Пройдет лекция о песнях, которые были написаны уже после войны, но посвящены войне, это Высоцкий, Лещенко, Магомаев.

ГДЕ: Группа ВКонтакте Самарской областной юношеской библиотеки.

КОГДА: 3 ноября, с 19.00.

Центральная библиотека им. Крупской

Центральная библиотека и Самарский художественный театр проводят Ночь искусств вместе. В группе ВКонтакте все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию театрализованной композиции «Серебряный корабль с пурпурною каймой» в исполнении артистов художественного театра.

ГДЕ: Группа ВКонтакте Центральной библиотеки им. Крупской.

КОГДА: 3 ноября, 18.30.

Программа Ночи искусств в Самаре 2020 будет пополняться. Следите за обновлениями!