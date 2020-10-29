Как отправить ребенка отдыхать за счет работодателя?

Путевку можно приобрести бесплатно, или с большой скидкой — за счет работодателя. Фото ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

Бесплатная путевка – это реально

Каждая мама и каждый папа мечтают, чтобы их ребенок был здоров и счастлив. Но на современных детей порой ложится непосильная нагрузка – и школа, и репетиторы, и всевозможные кружки и секции. Поддержать силы и получить заряд бодрости и энергии можно в круглогодичном лагере санаторного типа «Салют». Преимуществ в таком отдыхе немало – без отрыва от учебы можно заняться профилактикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы (ЛФК), органов пищеварения, органов дыхания, опорно-двигательной системы.

А отдохнуть здесь можно совершенно бесплатно, и это будет выгодно всем: родители сэкономят на путевке, а работодатель получит налоговые преференции. Как это сделать?

Мальчишки и девчонки здесь не только оздоравливаются, но и учатся. Фото ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

- У официально трудоустроенных работников и их детей появилась возможность отдохнуть за счет работодателя при соблюдении определенных условий. При этом работодатель получил возможность снизить размер налога на прибыль, если он оплачивает своим сотрудникам отдых по путевкам, - говорит заместитель директора санатория «Салют» Алексей Гамаюнов. И добавляет: к сожалению, многие самарцы не знают о такой возможности. Часто об этом не знают не только рядовые работники, но и администрации самих предприятий.

Дети могут отдыхать в «Салюте» круглый год. Фото ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

И сотрудники довольны, и налог меньше

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон от 23.04.2018 №113-ФЗ. Он внес изменения в налоговое законодательство.

- Теперь каждый работодатель имеет право оплатить туристическую путевку сотруднику и членам его семьи, а затем уменьшить размер налога на прибыль за счет этого – стоимость путевки сотрудников можно включить в список расходов, которые не подлежат налогообложению на прибыль, - объясняет Алексей Гамаюнов.

Воспользоваться новым правом могут все организации и коммерческие структуры, которые официально выплачивают заработную плату работникам.

Оздоровительный лагерь санаторного типа «Салют» находится в зеленом районе в черте города. Фото ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

Вариантов несколько.

- В первом сотрудник решает, куда он поедет, выбирает санаторий, покупает путевку, - продолжает Алексей Гамаюнов. – После отдыха с санаторной картой и чеком об оплате путевки он пишет заявление на имя руководителя предприятия с просьбой частично или полностью компенсировать фактические затраты на отдых. Размер компенсации определяет сам работодатель – но общая на одного работника сумма не должна превышать 50 тысяч рублей. Второй вариант еще проще. Крупные предприятия обычно не ждут, когда сотрудник принесет отчет об отдыхе, а выкупают определенное количество путевок в санаториях. К нам достаточно часто приезжает целая группа детей сотрудников одного и того же предприятия, и таких предприятий у нас несколько. Это распространенная практика и родители заранее знают, где будут отдыхать их сыновья и дочки. В этом случае предприятие стоимость путевок полностью включается в издержки и учитывается в последующем налоговом отчете. Сотрудник при этом оплачивает лишь 13% налога (в ФНС стоимость путёвки, предоставленной и оплаченной предприятием понимается и учитывается как дополнительный доход). Например, при стоимости путевки в 19 тысяч рублей, он отдаст всего 2470 рублей. Это весьма выгодно. Иногда предприятие компенсирует полную стоимость – это зависит от политики руководства. Крупные корпорации обычно закладывают в бюджет расходы на оздоровление сотрудников и членов их семей.

С ребятами работают медики и опытные педагоги. Фото ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

Кстати, желающим отдохнуть в санатории «Салют», стоит учитывать, что в связи с угрозой распространения коронавируса количество мест ограничено до 120 человек в одну смену. Это сделано с целью максимально обезопасить детей.

Кому полагается путевка

- Детям сотрудников в возрасте от 6 до 17 лет в детские оздоровительные лагеря

- Детям сотрудников и сотрудникам предприятия согласно перечню в Законе от 23.04.2018 №113-ФЗ в любые другие санаторно-курортные учреждения.