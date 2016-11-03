Где в Самаре продиагностируют и вылечат варикоз

Не все знают, что маленькие сосудистые «звездочки» на ногах – это не просто косметический дефект кожи, это первые сигналы начинающейся варикозной болезни. «Сеточки» и «паутинки», кстати, могут возникнуть не только на нижних конечностях, но и на других участках тела, на груди и даже на лице.

Прекрасный пол страдает чаще

Варикозная болезнь – довольно распространенное заболевание вен нижних конечностей. По статистике, после 55 лет у каждого второго можно обнаружить в той или иной форме признаки венозной недостаточности. Врачи говорят, что у человечества эта болезнь на втором месте после такой беды, как кариес.

- Женщины, к сожалению, в 4-5 раз чаще, чем мужчины, страдают от варикозной болезни, - рассказал д.м.н., профессор, член Российской ассоциации ангиохирургов Сергей СТОЛЯРОВ. – Этому способствуют беременность и роды, прием гормональных препаратов. Также к факторам, увеличивающим риск возникновения варикоза, относят характер профессии (длительное пребывание на ногах или долгое сидение) и профессиональный спорт. Кроме того, нельзя забывать о том, что варикозная болезнь имеет четко выраженный наследственный характер. Поэтому если от родителей передался ген слабости сосудистой стенки и имеют место вышеназванные факторы риска, то велика вероятность развития варикозной болезни.

Как проходит операция

Варикозная болезнь имеет шесть стадий заболевания. На начальных стадиях, 1 и 2, как правило, она не оперируется. На последующих стадиях показано оперативное лечение. При этом не нужно думать, что вены обязательно будут «резать» или выдергивать. Сейчас пораженные сосуды можно лечить с помощью современных лазерных технологий, методом склеротерапии.

- Далеко не каждый решается бороться с такой проблемой, как варикоз. Отчасти, люди просто не осведомлены о возможных осложнениях (а они, увы, достаточно серьёзны). Многих приводит в ужас миф о том, что лечение варикоза обязательно связано с наркозом и необходимостью проведения большой хирургической «открытой» операции, последующими ограничениями после неё. Очень хочется развенчать это заблуждение. Сегодня альтернативой классической хирургической операции является лазерное лечение, не подразумевающее наркоза, госпитализации и нахождения на больничном. Лечение проходит максимально комфортно с минимальными ощущениями, - рассказывает рассказывает врач, сердечно-сосудистый хирург медицинского центра лазерного лечения «НаноМед» в Самаре, ассистент кафедры морфологии и патологии медицинского университета «Реавиз» Анна Александровна СТАРОСТИНА.

Врач, сердечно-сосудистый хирург центра лазерного лечения «НаноМед» в Самаре Анна СТАРОСТИНА

После проведённого лечения остаётся лишь «точка» - место введения световода, по которому поступает лазерный луч. И та через несколько месяцев станет незаметной.

- Всё лечение занимает около 40 минут, после чего пациент может приступать к своей обычной деятельности. - утверждает Анна СТАРОСТИНА. - Поверхностные вены мы убираем с помощью склеротерапии. Для удаления тонких капилляров применяется чрезкожная лазерная коагуляция (ЧЛК). ЧЛК используется также для удаления красных точек и сосудов на лице. В таких случаях эффект мгновенный, а сама процедура занимает несколько минут.

При склеротерапии в просвет измененной вены вводят специальный препарат, который освобождает вену от крови, заполняет ее. Затем на эту область накладывается плотная повязка, которая прижимает стенки сосудов. Повязку носят до 7 дней, после чего снимают.

- Многие пациенты интересуются - если вены «заклеить», то, как же организм будет справляться без них? Ответ достаточно прост. Вены, поражённые варикозом, уже не используются организмом по назначению. А вот поспособствовать появлению осложнений варикозной болезни и неэстетичному виду вполне могут. Поэтому от вен, поражённых варикозом, нужно избавляться. И чем на более ранней стадии начать лечение, тем лучше. Определить объём лечения поможет врач-флеболог после выполнения УЗИ вен нижних конечностей. В нашей клинике можно пройти обследование и лазерное лечение варикоза можно всего за 1 день, - рассказывает врач, сердечно-сосудистый хирург медицинского центра лазерного лечения «НаноМед» в Самаре, ассистент кафедры морфологии и патологии медицинского университета «Реавиз» Анна Александровна СТАРОСТИНА.

Что поможет в борьбе с варикозом

- умеренная физическая нагрузка: плавание, езда на велосипеде, ходьба (эти виды спорта уменьшают риск венозного застоя и перехода клапанной недостаточности в расширение вен);

- если в силу своей профессии человек вынужден подолгу сидеть (или стоять), то необходимо периодически, каждые 40 минут вставать, ходить или разминать ноги, приподнимаясь то на носочки, то на пятки; также по рекомендации врача можно использовать компрессионный трикотаж;

- помогают противостоять варикозу и современные венотонизирующие средства, но их применение возможно только после консультации со специалистом.

Факторы, увеличивающие риск варикоза:

- наследственность;

- беременность и роды;

- прием гормональных препаратов (у женщин);

- характер профессии (длительное пребывание на ногах или долгое сидение);

- профессиональный спорт;

- повышенный вес.

Где проверить здоровье сосудов

Бесплатно, по полису ОМС можно проверить здоровье вен у врача-хирурга в поликлинике по месту жительства, а также работу клапанного аппарата магистральных сосудов проверят в Центре здоровья.

За наличный расчет можно получить консультацию врача-флеболога или сосудистого хирурга и провести УЗИ вен нижних конечностей в следующих медицинских учреждениях Самары:

- Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед» - ул. Революционная, 7, тел. (846) 240-50-70, 8-987-945-12-13 (моб.тел, WhatsApp, Viber).

- Отделение сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы имени Середавина – ул. Ташкентская, 159, тел. (846) 956-15-59, (846) 956-42-44, справочная 956-12-60.

- Отделение сосудистой хирургии (флебологии) Клиник Самарского государственного медуниверситета – ул. проспект Карла Маркса, 165 Б, тел. регистратуры (846) 276-77-63, (846) 264-78-71, (846) 276-78-22, отдел ДМС и платных услуг -(846) 276-77-74;

Консультация флеболога или сосудистого хирурга в Самаре стоит от 900 до 1390 руб., ультразвуковое дуплексное сканирование вен обеих нижних конечностей – от 1500 до 2750 руб.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.