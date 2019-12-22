Как нарядить ребенка на новогоднюю елку и не испортить ему жизнь

До Нового года остаются считанные дни, а значит, во всех городах страны стартовала горячая пора новогодних утренников, детских елок, веселых представлений. Но на долгожданную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой чадо нужно должным образом нарядить. А новогодние детские костюмы с каждым годом становятся все более изощренными. Уже мало девчатам быть просто Снежинками – белое платьице, блестки по кругу. Каждая вторая рвется в принцессы заморские, а каждая первая – в снегурочки. Еще один сюрприз ждет родителей ребят постарше: увидев костюм клоуна или зайчика, ваш 10-летний малыш просто покрутит пальцем у виска.

Таким костюмом в детском саду уже никого не удивишьФото: Личный архив

Так что же делать с этим Новым годом? Во что нарядить ребенка, чтобы не навредить ни его психике, ни своему кошельку?

Снегурочки в моде при любой погоде

Идея для креативных родителейФото: Личный архив

Проще всего тем родителям, чьи дети все еще ходят в детский сад. Малыши любят играть, с удовольствием нарядятся в любого персонажа. Обычно в детском саду устраивают новогоднее представление и заранее распределяют роли, родителям остается только найти костюм доставшегося персонажа.

- К нам чаще всего обращаются родители дошкольников, самые частые заказы: герои из советских мультфильмов, сказок, звери, - рассказывает Мария Калинина, руководитель мастерской по изготовлению костюмов "В гостях у сказки". – В садиках обычноне разрешают костюмов супергероев и принцесс. В том году был большой спрос у мальчиков на маленьких дедов морозов, гномов, белых медведей и русских молодцов, у девочек - на пингвинов, звёздочек, снежинок и белочек. В этом году актуальны мотивы сказок "Буратино", "Снежная Королева", у мальчиков - звери и скоморохи, у девочек - русские красавицы и снегурочки.

Вот такую акулу можно смастерить и своими руками. Детсадовцы в восторогеФото: Личный архив

Другое дело, если дошкольника предстоит вести на городскую елку или новогоднее представление вне стен родного садика. Определяться с костюмом придется самостоятельно. Психолог Алина Бурлакова советует выбирать костюм вместе с ребенком, прислушаться к пожеланиям и не пугаться странного – на ваш взгляд – выбора.

- Я иногда сталкиваюсь с тем, что родители пытаются навязать малышу мнение буквально во всем. И пугаются, если ребенок, например, сам выбирает костюм злодея, а не героя. Это не говорит о том, что малыш плохой, он может испытывать потребность в том, чтобы выделиться из толпы. Или же ему просто нравится внешний вид этого персонажа, - говорит психолог. - Осторожным нужно быть с навязанными ролями. Если по сценарию в детском саду ребенок должен быть собачкой или лягушкой, а он не хочет, а рвется в снежинки, поговорите с воспитателем. Такое насилие над личностью может привести к дальнейшим проблемам с самоопределением.

Хочет быть Дартом Вейдером? Не страшно!Фото: Личный архив

Так что смело наряжайте ребенка хоть в кощея, хоть в Дарта Вейдера – главное, чтобы ему было комфортно и приятно видеть себя в зеркале.

Мишка превратился в модного ЧубакуФото: Личный архив

А вот чего не стоит делать, так это мастерить костюм собственными руками, если вдохновения нет. Дети сегодня более жестокие, чем раньше, и если сделанный вашими руками костюм медведя более похож на «какашку», это станет поводом для насмешек.

«Не хочу костюм, хочу айфон»

А вот если вашему наследнику исполнилось десять лет – тушите свет, все пропало. Выбирать новогоднее платье с дочкой будете дольше, чем для себя, а мальчишки потребуют крутые гаджеты, а точно не костюм зайчика.

- Недавно смотрела с дочкой альбом с фотографиями, я там в шестом классе стою в костюме звездочета. Она на меня посмотрела и говорит: Мама, над тобой потом смеялись, да? - жалуется мне подруга на свою 11-летнюю дочку-красавицу. К новогодним утренникам она готовится не хуже, чем мама к корпоративу: нужно платье, как у принцессы, новые туфли, детская косметика и прическа у парикмахера. А что делать, в классе уже червонный интерес у каждой второй девчонки, и сердце первого парня параллели само себя не завоюет.

Каждая девочка в душе - принцессаФото: Личный архив

- Возраст с 8 до 12 лет - это период одного из возрастных кризисов. В этом возрасте ребенок должен научиться проявлять и отстаивать свои собственные интересы, быть самостоятельным. И взрослые должны в этом помогать. Если подавлять инициативу и желание ребенка, в том числе, заставлять одевать маскарадные костюмы против его воли, то у ребенка может не сформироваться такая устойчивая к внешнему давлению личность, - говорит заведующая детским отделением самарской психиатрической больницы и главный внештатный специалист по детской психиатрии Министерства здравоохранения Самарской области Светлана Карпухина. - С другой стороны, если ребенок творческий, он может с удовольствием нарядится Бэтменом, суперменом, мишкой или принцессой. Если хочет, пусть надевает костюм. Но заставлять это делать ребенка в возрасте 10-12 лет не стоит. Обязательно нужно учитывать его мнение. Ребенок должен понимать, что родители его уважают.

У школьников в моде костюм пирата. Фото: Мария Калинина

Мария Калинина же рассказывает, что школьники с родителями все равно приходят за костюмами. Только выбор делают другой: хотят быть принцессой или пираткой, например. В лисичку, конечно, не нарядятся. Мальчишки же в 10-12 лет хотят быть супергероями, ковбоями или пиратами. Но костюм должен быть стильным, здесь уже своими силами не обойдешься.

- Мы в школах все равно устраиваем костюмированные новогодние представления. И если третьеклассники выступают на сцене, они с удовольствием наряжаются в костюмы, - рассуждает директор школы №132 в Самаре Наталья Сокур. - Все же зависит от его философии, от того, насколько классный руководитель увлечет своих учеников. Если их просто позвать на праздник, то, конечно, они просто придут нарядные, а если увлечь детей сценарием, хорошо его обыграть, то они нарядятся, как надо, и будут искать, добывать эти костюмы.