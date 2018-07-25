2018-07-25T11:23:44+03:00
Общество

Самарские железнодорожники приглашают всех на забег

Благотворительный забег «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника пройдет в Самаре 5 августа на II очереди набережной Волги
Анна ФЕДОРОВА
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Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» организовала спортивный праздник для жителей и гостей города Самары. Все средства от участия в забеге будут перечислены в Самарскую региональную благотворительную общественную организацию «Самарский областной родительский комитет «Доверие» на реабилитационные мероприятия, необходимые Кристине Винокуровой после операции по пересадке костного мозга.

В воскресенье 5 августа каждый желающий может принять участие в забеге в одной из четырех дистанций: 500 метров (для детей), 1520 метров, 5 и 10 километров.

Принять участие в забеге «Достигая цели!» могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия (https://russiarunning.com), выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Победители, занявшие призовые места, получат дипломы и призы. Всем, кто финиширует, будет вручена памятная медаль!

Празднование Дня железнодорожника – это мероприятие для всей семьи. Если вы не планируете участие в забеге, приходите – с 9.00 до 15.00 вас ждут спортивные и развлекательные площадки, мастер-классы, детская анимация.

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