«Мамочка, что с папой?»: за месяц до трагедии дочке погибшего в страшной аварии мотоциклиста приснилась гибель отца

25 Июль 18:00 2018-07-25T20:56:56+03:00

Татьяна вспоминает, что последнее время у них с мужем словно медовый месяц был

Жена разбившегося мотоциклиста Алексея Загвоздкина рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», каким был ее муж, и о странных совпадениях в его гибели

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Вокруг него собирались все дети, его уважали, даже те кто недолюбливал, он спасал людей от дыма и огня, он умел все: от строительства, до птицеводства и плетения косичек. Корреспондент "КП-Самара" пообщался с женой погибшего на Московском шоссе в страшной аварии с "Опелем" мотоциклиста.

35-летний Алексей Загвоздкин был одним из самых аккуратных водителей. Об этом в один голос говорят его родные, друзья и коллеги.

- Все документы на мотоцикл были, всегда в шлеме, - уверяют близкие. - Номер он никогда не прятал, как делают многие любители погонять.

Не было смысла гонять, слишком много дорогого в жизни — любимая жена Татьяна, двое замечательных детей, большой гостеприимный дом, работа, о которой мечтал с детства и преданные друзья.

В ночь четверга, 19 июля, все они лишились части себя: Алексей погиб в страшной аварии на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова.

Вещий сон

Дома Алексея Загвоздкина ждали дети: 13-летний сын и 7-летняя дочка.

- Она его копия, такая же белобрысенькая с горящими зелеными глазами. Фигура его, привычки, мимика, смех, - рассказывает жена Алексея Татьяна. - А еще они друг друга всегда чувствовали.

7-летней малышке о гибели отца сообщили не сразу

За несколько месяцев до трагедии малышка стала очень бояться за отца.

- В этом году к празднику 9 мая в садике, в подарок папам, они разучивали песню про войну, в которой были слова : «Павшим героям несут на могилу цветы...». Дома она нас расспрашивала и, видимо, к ней впервые стало приходить понимание того, что люди могут умереть, - рассказывает Татьяна. - Дочь спрашивала: а у нас не будет войны, боялась, что папа может там оказаться. Конечно, мы ее успокаивали. Но страх был, и слово «умереть» она боялась слышать и произносила только первую букву.

7-летней малышке о гибели отца сообщили не сразу, на следующий день.Сказать дочери, что отца больше нет, было сложнее всего. Старший сын Алексея не плакал на людях, просто ушел в свою комнату.

- Она чувствовала, что что-то случилось. Все время спрашивала, когда приедет папа, заглядывала в глаза, интересовалась, что случилось, видя мое состояние. Я сначала не могла сказать, но психологи помогли, поддержали. Я подбирала слова и сказала ей, что «папа погиб». Она крикнула «нет» и закрыла лицо руками.

А потом сквозь слезы малышка начала расспрашивать, что случилось с папой. В последней надежде она попросила маму вызвать «скорую помощь», которую боится, лишь бы помочь папе. А потом она просто попросила, «мама привези его мне, привези мне его любым».

- Не знаю, как она сможет с этим смириться. У них с Лешей была какая-то особая связь. Однажды ночью за месяц до аварии она проснулась от страшного сна, позвала меня. Начала спрашивать, мамочка, а где папа? С ним ничего не случилось? С ним все хорошо? И тут сказала : «Мне приснилось что папа у...» и заплакала.

-Мы очень долго ей объясняли, что с папой все хорошо. Леша обнимал ее. Но она не переставала плакать, - продолжает Татьяна. - потом долго обнимала и целовала Лешу, продолжала плакать. Он успокаивал ее, целовал, говорил с улыбкой : «Ну посмотри на меня! Все хорошо!»

Конечно, никто не мог подумать, что детский кошмар через месяц станет реальностью.

Алексей (справа) и его друг: погибший всегда был душой компании

Медовый месяц

- Последнее время в нашей жизни было каким-то особенным, с совершенно новыми эмоциями, - вспоминает Татьяна последние недели жизни с мужем. - Это был как будто наш очередной медовый месяц. Хотя и раньше наша совместная жизнь никогда не была скучной. С ним просто невозможно было грустить. Он умел из простых, бытовых, обыденных вещей делать праздник, из похода в магазин за продуктами и встречи с соседями - целое приключение.

Прожили вместе супруги 10 лет. Познакомились в 2008 году, когда Татьяна, по совету знакомых, наняла Алексея и его товарища помочь с ремонтом в доме, сварить лестницу.

- Именно рассказ об этой лестнице стал нашей семейной фишкой — он всегда шутил: «Ну, кто тебе эту лестницу сварил?!». И я до сих пор помню, как он пришел высокий, сильный, красивый, с улыбкой «до ушей», в драной рабочей одежде, прожженной от сварочных работ. Он вообще умел носить рабочую одежду с достоинством, как дорогой костюм, - продолжает жена Алексея. - Он умел вести себя и поставить так, что им восхищались и его уважали. Я тоже не стала исключением, влюбилась с первого взгляда. Хотя думала, ну зачем это. Я на семь лет его старше.

Только Алексей оказался взрослым не по годам, с настоящим мужским характером. Моментально стал главой семьи, хозяином в доме, поваром на кухне (прим.ред.- Алексей имел высшее кулинарное образование), замечательным соседом, которого знали все в округе, любимцем соседских детей. А главное он стал замечательным отцом для своих сына и дочери.

- Я таких еще не встречала. Он был справедливый, порядочный,честный, говорил, что думает. Он был человек-праздник, которого всегда видели с улыбкой и который заражал своим смехом, - продолжает жена.

Алексей был мастером на все руки.

- У нас в доме хронический ремонт, - признается Татьяна. - Леша всегда, что-то строил. В планах была беседка, забор на даче, строительство домов для детей и еще много-много всего. При этом мы еще и кур с гусями держали, над чем он сам постоянно шутил и называл себя колхозником. Как смешно он за ними гонялся, как петуха мы сбежавшего нашего ловили, - улыбается сквозь слезы Татьяна.

Алексей даже про сложности работы рассказывал с юмором. Например, о том, как «героически» на «трясущихся», «полусогнутых ногах» выносил из задымленной квартиры бабушку, раза в два тяжелее его. Или о том, как по байкерской привычке поприветствовал колонну мотоциклистов на служебном мотоцикле.

- Вместо того, чтобы посигналить — он включил сирену и махнул рукой. Он хотел их поприветствовать, а в итоге напугал и вся колонна сбросила скорость. А потом в байкерском чате стала ходить история о вежливости мотопатруля.

Но среди множества радостных воспоминаний проскальзывает осознание предчувствия трагедии.

- Мы за два дня до этого, перед его рабочими сутками, решили посмотреть кино. Включили фильм про Михаила Круга. И такое чувство тревоги тогда возникло, я подумала, что из-за фильма. А потом я помню, что подошла к Леше и сказала, что очень счастлива с ним.

Последний день и насмешка судьбы

Счастью оставалось длится два дня. Алексей уехал на сутки на работу. 19 июля вернулся домой.

- Я очень жалею, что в последний день его жизни мы очень мало виделись и общались. Я была в работе, он в поездах, оба были заняты, но постоянно созванивались. Я работала до позднего вечера и последний наш короткий разговор по телефону был незадолго до его смерти, - воспоминает жена.

Татьяна задерживалась на встрече. Телефон был в машине и на последние звонки мужа она ответь не смогла.

- Странно было, что в какой-то момент, я поняла, что не могу стоять на ногах. Сил нет и как будто землю из под ног выбивает. Села в машину увидела пропущенные вызовы от Леши и много звонков от дочери, поняла, что что-то не так. Ведь Леша должен был быть дома.

Татьяна позвонила мужу, но вместо родного голоса, услышала шум, а потом страшные слова от друга Вячеслава, «Таня, Леши нет, он умер, разбился на Московском шоссе».

- Я кинулась в морг, потом на место трагедии. Там был водитель «Опеля», который столкнулся с мотоциклом моего мужа. Я заметила, что у него знакомое лицо, - продолжает вспоминать Татьяна. - И тут поняла, что я знаю этого человека. Это была просто насмешка судьбы. Как из всего города, из миллиона человек, именно знакомый?

«Все будет так, как должно быть»

По предварительной версии тогда, 19 июля, тот самый «Опель» при выезде с улицы Санфировой на Московское шоссе не пропустил мотоцикл Алексея Загвоздкина. По словам Татьяны, авария произошла в результате того, что автомобилист в нарушение всех правил дорожного движения и дорожных знаков, намеревался проехать с улицы Санфировой на улицу Потапова, напрямую через Московское шоссе. Следствие продолжает разбираться в причинах аварии, а семья погибшего Алексея пытается принять то, что его больше нет.

- Все на нем держалось, я жила с ним, как за стеной. Мне сейчас нужно готовить детей к школе, дочка идет в первый класс. Теперь все, что у нас было, весь быт, вся ответственность за нашу жизнь — на мне. Он всегда говорил, что я умница, что я всегда со всем справлюсь, - подбадривает себя Татьяна.

Алексей даже хвастался друзьям и в шутку, и всерьез, мол, «моя жена сейчас приедет и все решит». И сына, по словам Татьяны, он воспитал так, что 13-летний мальчик сейчас мужчина в доме.

Семье Алексей оставил эту моральную закалку и поддержку в виде надежных друзей и коллег, «байкерской семьи», как себя называют мотоциклисты, а еще написанного на стене в «ВК» его девиза «Все будет так, как должно быть».

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