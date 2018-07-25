Как не вырастить людоеда: дрессировка собак в Самаре, правила, цены, адреса кинологов

25 Июль 10:00 2018-07-26T11:03:32+03:00

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Пес, стань человеком!

- Дрессировать надо даже ту собачку, что в ладошке помещается, - уверен специалист Самарского кинологического центра “Барбос” Максим. - Сейчас в поселке Красный Пахарь живет собака-людоед. Красивая, породистая, победительница многих региональных выставок, вот только очень любит кусать детей.

Пока от зубов пса никто серьезно не пострадал, но это до поры до времени. Кинолог уверен, что такой собака стала потому, что её вовремя не отвели на курсы дрессировки. Отдавали ее собачьим мастерам, чтобы красоту наводить, а в голову собаке ничего хорошего не вложили. Теперь даже хозяин не знает, что с ней делать.

Опытные кинологи предупреждают, как только в вашем доме появился щенок, сразу же надо прививать ему хорошие манеры. Сначала поощрять правильное поведении и ругать за проделки, а как щенку исполниться полгода - пора думать о серьезном обучении, иначе беда. Кстати, дрессировке поддаются абсолютно все породы собак, от чихуахуа до сенбернара. Разница лишь в том, что одним для тренировки достаточно стола, а другим нужна спортивная площадка.

Дрессировать надо даже ту собачку, что в ладошке помещается

Хозяин учится вместе с собакой

- Никому не доверяйте дрессировку своих питомцев, - предупреждает Максим - Был у нас такой случай. Отвел хозяин своего пса профессиональному кинологу, заплатил немалые деньги, а сам сидел у себя в коттедже и ждал, когда его собаку всему научат. Прислали ему видео, на котором его собака безупречно выполняет все команды. А дома пес дурачился и никого не слушал. И не удивительно. Для собаки владелец так и остался добрый кормилец, а не вожак или хозяин. Это еще хорошо, что собаку не покалечили, а то и такое бывает.

Специалисты отмечают, что дрессировка это 50% обучение для собаки и 50% обучение для ее хозяина. Групповые занятия вы предпочтете или индивидуальные, зависит от ваших возможностей и желаний. Дрессировка собаки в Самаре стоит 11-15 тысяч рублей за курс. Продолжительность курса 2,5-4 месяцев. В среднем это около 20 занятий.

Продолжительность занятия около часа, но зависит от породы собаки. Маленькие собачки устают раньше. Индивидуальные занятия стоят от 1000 до 2500. Тут уж кинолог приедет к вам сам. Специалисты центра "Таран" уверены, что это самый лучший вариант для собаки. Тренировка будет проходить в привычных для пса условиях, тут-то он и продемонстрирует всех своих тараканов.

- Как-то приучали мы щенка хаски к песочнице в доме у хозяина. Пес смекнул, что как только он в нужном месте сделает свои дела ему дают угощение, - вспоминает кинолог центра "Таран" Алена. - Щенок помочился, прибежал довольный, получил лакомство, похвалу. Через пару секунд второй раз забежал в песочницу, на этот раз покакал. И снова угощение, похвала. Щенок не растерялся смотрим, он и в третий раз побежал в песочницу. На что только не пойдут хаски ради угощения.

Верх дрессировки - когда собака на улице ни на что не отвлекаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе веселее

А вот телеведущий и кинолог со стажем Виталий Рылеев уверен, собаке лучше заниматься в группе.

- Самый хороший возраст для дрессировки это 6-9 месяцев, - заявляет Виталий. - Более раннее курсы для обучения - это выуживание денег. Именно в 6-9 месяцев у собаки меняется характер, идет процесс полового созревания. В переводе на человеческий возраст это 15-16 лет. В этом возрасте собака адекватно воспринимает команды, запоминает их, мозг собаки уже достаточно развит.

Методика дрессировки собак во всем мире одинаковая. Есть три основных способа: поощрительный, механический и игровой. Только не надо думать, что при механическом собаку избивают, наказывать щенка нужно нежно, как мама, которая ругает непослушного ребенка.

- Мы, в центре “Зоопес” используем комплексный метод, он включает в себя поощрения, механическое воздействия и игровые метод, - рассказывает Виталий Рылеев. – Заниматься лучше в группе из 5-10 собак. Здесь они начинают подражать друг другу, кроме того идет социализация собаки. Я довожу группу до того, что все собаки независимо от породы и возраста начинают играть вместе или выбирают себе друга. Собаки учатся взаимодействовать друг с другом.

Воспитать пса - искусствоФото: Евгения ГУСЕВА

Был в практике Виталия такой случай. На тренировке один пес никак не хотел забираться на горку. Никакими угощениями туда не заманишь.

- А тут стали собаки играть, бегать друг за другом. Этот пес был самым большим в группе. Вот бежит за ним собачка, а он от нее на горку запрыгнул. Сидит там сверху и смотрит, как остальные до него достать не могут, довольный такой. А потом перебежал через горку и к ним. Вот так в игре собаки и учатся, - рассказал Виталий.

Уже через 2-2,5 месяца занятий можно понять насколько умен ваш пес.

- Собаки начинают хитрить. Вот тут и понимаешь, какое у собаки IQ, - отмечает кинолог. - Одни начинают выполнять команды не как положено, а как им удобно. Другие играют на чувствах хозяина. Например, вместо выполнения команды ложатся на спину, лапки кверху, да еще и язык закинут - смешно получается. Ну как такого ругать. А все потому, что пес понимает, что это обучение, а ему побегать хочется, а не учиться.

Служебные собаки проходят особенное обучениеФото: Евгения ГУСЕВА

Хаски и колесо с кирпичами

У каждой собаки должно быть свое предназначение. Одни несут защитно-караульную службу, другие радуют хозяев, третьи - ездовые. В зависимости от предназначения и обучают собаку нужным навыкам.

- Хозяева часто считают, что самое главное собаку кормить, но это ошибочно, главное с собакой занимать, гулять, тренироваться. Хаски, к примеру, это ездовые собаки, у них много энергии. Их нельзя просто закрыть в квартире, им нужно постоянно быть в движении, - напоминает Максим из кинологического центра “Барбос”.

Был в их практике такой случай - к хаски пришлось привязать колесо с кирпичами.

- И это совсем не шутка. Если такие собаки не будут получать нужную нагрузку они начнут толстеть и получат много проблем со здоровьем. Поэтому мы научили нашего воспитанника правильно тащить, надели на него шлейку, модернизировали автомобильное колесе, добавили в него груз и прицепили это к собаке. Пес был рад, а уж как рады хозяева, - смеется Максим.

А ваш пес достаточно воспитан?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верх дрессировки - когда ваш пес будет идти рядом с вами без поводка и не отвлекаться на всяких кошек и каждого прохожего, но, чтобы такое случилось, придется набраться терпения и заняться его воспитанием. Знайте, если вы будете заниматься с собакой не только на курсах, но и дома, образовательный процесс пойдет в разы быстрее.

ГДЕ ПОМОГУТ ПРИВИТЬ ХОРОШИЕ МАНЕРЫ:

Кинологический центр “Таран”

Сайт: taran63.ru

Тел.: +7(927) 732-31-21

ВК

Зоопес

Сайт: zoopes.ru

Тел.: +7 (927) 686-07-90

ВК

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Дикий Вереск

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СОК “Олимп”

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Тел.: 8 (846) 264-92-70

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