"Мы все сгорим": почему пожарная безопасность от пенсионеров-энтузиастов это так скучно?

25 Июль 10:00 2018-07-25T10:08:01+03:00

Пожарная безопасность - это очень важно, но учить самому главному у нас не умеют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Антон Черепок сходил на курсы пожарной безопасности для сотрудников предприятий за корочками и не понял, почему о важных вещах нужно рассказывать так, что хочется уснуть

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Уже в конце рабочего дня мне позвонил директор и спросил, не смогу ли я посетить курсы пожарной безопасности, чтобы взять на себя ответственность за офис. На следующее утро я оказался в аудитории учебного центра.

На курс было выделено три часа, за который надо было успеть ознакомиться с теорией пожарной безопасности, научиться определять пожароопасность помещений по нескольким категориям, средства пожаротушения, правила эвакуации, ведения документации и запомнить еще кучу полезной информации. Я приободрился: с пожарной безопасностью в стране не очень-то и хорошо, мне же лучше. если я буду знать, куда бежать с ребенком в торговом центре, если увижу дым.

Тихое подозрение, что все пойдет не так, как я представлял, появилось в самом начале лекции. Вместо пошаговых инструкций и наглядной презентации, что делать при пожаре и как оформить бумажки, чтобы не платить огромные штрафы, инструктор, бывший военный, применил к нам, слушателям, метод психологического воздействия и потому несколько раз повторил, что пожар - это очень опасно.

“Понятно!” - промычали мы в ответ.

Правда потом нам показали на блеклом экране ролик о пожаре во Владивостоке.

Жуткие кадры с прыгающими из огня людьми сразу напомнили пожар 1999 года в ГУВД и только тогда пришло осознание серьезности предмета. Но так уж у нас устроено, что делом пропаганды безопасности у нас занимаются энтузиасты, которые хоть и разбираются в предмете, но совершенно не умеют общаться с аудиторией. Это стало очевидно, когда засыпать начали все.

Теория настолько скучна, что хочется спатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я даже начал засекать время, чтобы подсчитать, сколько наш лектор уделил проблеме курильщиков. Наш инструктор вдохновенно сочинял самые невероятные сценарии возникновения пожара от тлеющего окурка, начиная с правдоподобного засасывания летящего “бычка” сквозняком на лоджии, заканчивая традиционным бросанием окурков через голову в сторону цистерн с бензином на АЗС.

Получивший в свое распоряжение аудиторию слушателей, Владимир Павлович изобретал легенды вдохновенно и с предысторией. Например, некто “Санек” решил устроить пьянку, пригласил друзей и в какой-то момент они начали бесконтрольно курить в окно. Восходящие потоки воздуха создали завихрения, которые подхватили тлеющую часть сигареты и втянули в приоткрытое пластиковое окно детской. Все это сопровождалось историями, куда ушли родители, где у них дача и где дача самого лектора.

На творческом отступлении про соседскую баню и я, не удержавшись, громко зевнул - сработала радийная привычка возвращать к теме ведущих запуском музыкального джингла.

Получилось. Мы перешли на обзор пожароопасности квартир и тут я насторожился - лично я понятия не имел, как правильно покидать здание. Да, лифтами не пользоваться, нитевидное дыхание, мокрая тряпка ко рту, только по лестницам, но только по правой стороне. По левой поднимаются пожарные. Знали? Я нет.

На то, чтобы спастись, у вас есть максимум 5 минут - дальше отравление угарным газом или токсичным дымом - дешевый линолеум спокойно выделяет синильную кислоту, которой когда-то выкашивали окопы Первой Мировой. Тут же вспомнили про трагедию в Кемерово, где поступили правильно, заблокировав двери от дыма и огня, но забыв про работающую вентиляцию в кинозалах.

Сарказм и зевота начали уходить, но Владимира Павловича понесло - например, мы узнали о трех направлениях ядерного удара по нашему региону: створ ГЭС, нефтянка в Новокуйбышевске и улица Советской Армии в районе парка Гагарина, где хранится стратегический запас воды.

Кто из вас знает, как правильно вести себя при пожаре?

Честно говоря, полезная информация о средствах спасения и пожаротушения никак не тянула на три часа, за которые я узнал о службе нашего лектора в Венгрии, работе в ТСЖ и пользе консьержек, которые могут утихомирить шумных жильцов и следят за порядком в подъезде.

Лекция оставила двойственное впечатление. Лирические отступления были, мягко говоря, излишни, хотя видно, что человек болеет темой и готов говорить о ней подобно Фиделю Кастро - часами и с душой.

С другой стороны, я осознал, что ничего толком не знал об элементарных правилах пожарной безопасности. После курса я тут же запланировал покупку индивидуальных средств спасения и пары огнетушителей себе домой.

Обидно, что пропаганде и качеству обучения столь необходимым знаниям у нас уделяется катастрофически мало внимания. Те официальные видеоматериалы и пособия, которые нам демонстрировал лектор, вызывают скуку из-за обилия протокольного языка. Все сухо, плохо, скучно. Спасибо только за раздел “анекдоты” в инструкции к огнетушителям. Даже пару раз улыбнулся.

Я специально прошел по нескольким жилым домам и ни в одном подъезде не было плакатов с правилами эвакуации. Посмотрел детские каналы - ни одного ролика про то, как вести себя детям при пожаре. Да и по федеральным каналам ничего такого нет.

Неужели нельзя найти несколько секунд в эфире, чтобы сберечь жизни людей? Распечатать яркие объявления на каждую лестничную клетку, чтобы у людей перед глазами была действительно полезная информация? Вопросы, к сожалению, риторические.

Такие энтузиасты, как Владимир Павлович, не могут изменить ситуацию. Да, ради необходимых корочек предприятия отправляют своих работников на курсы, где инструкторы-пенсионеры учат, как могут, но все это слишком напоминает самодеятельность.

Мы по-прежнему вспоминаем о том, что надо бы знать, как действовать при пожаре только тогда, когда трагедия уже случилась.

Вместо послесловия сухая цифра - только 12% людей при пожаре ведут себя адекватно. Как говорят в таких случаях американские астронавты - “Хьюстон, у нас проблема”. Чертовски большая.