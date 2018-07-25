2018-07-25T10:08:01+03:00
Общество

"Мы все сгорим": почему пожарная безопасность от пенсионеров-энтузиастов это так скучно?

Антон Черепок сходил на курсы пожарной безопасности для сотрудников предприятий за корочками и не понял, почему о важных вещах нужно рассказывать так, что хочется уснуть
Антон ЧЕРЕПОК
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Пожарная безопасность - это очень важно, но учить самому главному у нас не умеютПожарная безопасность - это очень важно, но учить самому главному у нас не умеютФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже в конце рабочего дня мне позвонил директор и спросил, не смогу ли я посетить курсы пожарной безопасности, чтобы взять на себя ответственность за офис. На следующее утро я оказался в аудитории учебного центра.

На курс было выделено три часа, за который надо было успеть ознакомиться с теорией пожарной безопасности, научиться определять пожароопасность помещений по нескольким категориям, средства пожаротушения, правила эвакуации, ведения документации и запомнить еще кучу полезной информации. Я приободрился: с пожарной безопасностью в стране не очень-то и хорошо, мне же лучше. если я буду знать, куда бежать с ребенком в торговом центре, если увижу дым.

Тихое подозрение, что все пойдет не так, как я представлял, появилось в самом начале лекции. Вместо пошаговых инструкций и наглядной презентации, что делать при пожаре и как оформить бумажки, чтобы не платить огромные штрафы, инструктор, бывший военный, применил к нам, слушателям, метод психологического воздействия и потому несколько раз повторил, что пожар - это очень опасно.

“Понятно!” - промычали мы в ответ.

Правда потом нам показали на блеклом экране ролик о пожаре во Владивостоке.

Жуткие кадры с прыгающими из огня людьми сразу напомнили пожар 1999 года в ГУВД и только тогда пришло осознание серьезности предмета. Но так уж у нас устроено, что делом пропаганды безопасности у нас занимаются энтузиасты, которые хоть и разбираются в предмете, но совершенно не умеют общаться с аудиторией. Это стало очевидно, когда засыпать начали все.

Теория настолько скучна, что хочется спать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теория настолько скучна, что хочется спатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я даже начал засекать время, чтобы подсчитать, сколько наш лектор уделил проблеме курильщиков. Наш инструктор вдохновенно сочинял самые невероятные сценарии возникновения пожара от тлеющего окурка, начиная с правдоподобного засасывания летящего “бычка” сквозняком на лоджии, заканчивая традиционным бросанием окурков через голову в сторону цистерн с бензином на АЗС.

Получивший в свое распоряжение аудиторию слушателей, Владимир Павлович изобретал легенды вдохновенно и с предысторией. Например, некто “Санек” решил устроить пьянку, пригласил друзей и в какой-то момент они начали бесконтрольно курить в окно. Восходящие потоки воздуха создали завихрения, которые подхватили тлеющую часть сигареты и втянули в приоткрытое пластиковое окно детской. Все это сопровождалось историями, куда ушли родители, где у них дача и где дача самого лектора.

На творческом отступлении про соседскую баню и я, не удержавшись, громко зевнул - сработала радийная привычка возвращать к теме ведущих запуском музыкального джингла.

Получилось. Мы перешли на обзор пожароопасности квартир и тут я насторожился - лично я понятия не имел, как правильно покидать здание. Да, лифтами не пользоваться, нитевидное дыхание, мокрая тряпка ко рту, только по лестницам, но только по правой стороне. По левой поднимаются пожарные. Знали? Я нет.

На то, чтобы спастись, у вас есть максимум 5 минут - дальше отравление угарным газом или токсичным дымом - дешевый линолеум спокойно выделяет синильную кислоту, которой когда-то выкашивали окопы Первой Мировой. Тут же вспомнили про трагедию в Кемерово, где поступили правильно, заблокировав двери от дыма и огня, но забыв про работающую вентиляцию в кинозалах.

Сарказм и зевота начали уходить, но Владимира Павловича понесло - например, мы узнали о трех направлениях ядерного удара по нашему региону: створ ГЭС, нефтянка в Новокуйбышевске и улица Советской Армии в районе парка Гагарина, где хранится стратегический запас воды.

Кто из вас знает, как правильно вести себя при пожаре?

Кто из вас знает, как правильно вести себя при пожаре?

Честно говоря, полезная информация о средствах спасения и пожаротушения никак не тянула на три часа, за которые я узнал о службе нашего лектора в Венгрии, работе в ТСЖ и пользе консьержек, которые могут утихомирить шумных жильцов и следят за порядком в подъезде.

Лекция оставила двойственное впечатление. Лирические отступления были, мягко говоря, излишни, хотя видно, что человек болеет темой и готов говорить о ней подобно Фиделю Кастро - часами и с душой.

С другой стороны, я осознал, что ничего толком не знал об элементарных правилах пожарной безопасности. После курса я тут же запланировал покупку индивидуальных средств спасения и пары огнетушителей себе домой.

Обидно, что пропаганде и качеству обучения столь необходимым знаниям у нас уделяется катастрофически мало внимания. Те официальные видеоматериалы и пособия, которые нам демонстрировал лектор, вызывают скуку из-за обилия протокольного языка. Все сухо, плохо, скучно. Спасибо только за раздел “анекдоты” в инструкции к огнетушителям. Даже пару раз улыбнулся.

Я специально прошел по нескольким жилым домам и ни в одном подъезде не было плакатов с правилами эвакуации. Посмотрел детские каналы - ни одного ролика про то, как вести себя детям при пожаре. Да и по федеральным каналам ничего такого нет.

Неужели нельзя найти несколько секунд в эфире, чтобы сберечь жизни людей? Распечатать яркие объявления на каждую лестничную клетку, чтобы у людей перед глазами была действительно полезная информация? Вопросы, к сожалению, риторические.

Такие энтузиасты, как Владимир Павлович, не могут изменить ситуацию. Да, ради необходимых корочек предприятия отправляют своих работников на курсы, где инструкторы-пенсионеры учат, как могут, но все это слишком напоминает самодеятельность.

Мы по-прежнему вспоминаем о том, что надо бы знать, как действовать при пожаре только тогда, когда трагедия уже случилась.

Вместо послесловия сухая цифра - только 12% людей при пожаре ведут себя адекватно. Как говорят в таких случаях американские астронавты - “Хьюстон, у нас проблема”. Чертовски большая.

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