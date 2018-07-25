За взятку в 100 тыс. рублей в Самаре задержан начальник центра лицензирования и госконтроля "Росгвардии" Дмитрий Сазонов

25 Июль 15:20 2018-07-25T17:10:29+03:00

Скорее всего, взятка связана с профессиональной деятельностью Сазонова и лицензированием оружия

Сын председателя Самарской губернской Думы делал хорошую карьеру в МВД и был в кадровом резерве

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В Самаре с поличным задержали начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Об этом в «Твиттере» сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

- Операцию проводили во взаимодействии с собственной безопасностью Росгвардии, - написал он. Задержание проводили сотрудники ФСБ.

В УФСБ по Самарской области информацию не комментируют.

- Сегодня задержали в ресторане на Вилоновской. Получил взятку в размере 100 тыс. рублей за решение каких-либо вопросов в пользу ЧОО, относящихся к ОПС "Законовские", за то, чтобы они избегали проблем. По имеющимся сведениям, каждый месяц получал деньги, как минимум с апреля. По сути, тут речь идет об общем покровительстве этим "законовским" охранным организациям, - сообщил КП - Самара собственный источник.

Известно, что Дмитрий Сазонов является сыном председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова. Скорее всего, взятка связана с профессиональной деятельностью Сазонова и лицензированием оружия. Как пишут комментаторы в соцсетях, деятельность центра - "золотое дно".

- Под контролем все, у кого оружие,все охранные организации... - пишут жители региона.

Также обсуждают и родственные связи задержанного.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области занимается контролем ЧОПов и лицензированием оружия.

СПРАВКА

Дмитрий Сазонов родился 16 октября 1971 году в городе Саратов. В 1992 году закончил Саратовское высшее командное училище МВД России, а затем Саратовский юридический Институт МВД России. Начал службу в органах внутренних дел с должности госавтоинспектора ГАИ УВД Самарской области, далее проходил службу на различных руководящих должностях.

С 2001 года по 2009 год заместитель начальника управления, начальник милиции общественной безопасности УВД города Самары. В 2004 году прошел переподготовку в Российской Академии Государственной службы при Президенте Российской Федерации

В 2008 году возглавил ОВД по муниципальному району Волжский Самарской области. 12 июля 2011 года назначен на должность начальника Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Самарской области. Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».