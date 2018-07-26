За окном позора тонны: пирамиду должника в Самаре теперь не только ставят, но и подвешивают

26 Июль 18:13 2018-07-26T18:20:08+03:00

Если не отреагирует сам должник, то его за шум техники и неудобства точно побьют соседи

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Во дворе дома 155 по улицы Ново-Cадовой в Самаре шумно и многолюдно. На весь двор тарахтит автоподъемник, вплотную припаркован КАМАЗ. В кузове грузовика вокруг темной бетонной пирамиды с желтыми краями возятся рабочие.

- Ну что закрепил?

- Давай, поднимай, только перекрестись сначала. - Перекрикиваются мужчины в строительно-ремонтной форме.

Вот так и вышла на новый уровень трехтонная “пирамида позора”. Еще весной сотрудники компании "РКС-Самара" решили перед окнами должника устанавливать бетонную пирамиду с надписями: “Здесь живет должник”, “У вас долг”. За это время такой символ неоплаты коммунальных услуг побывал у 82 домов частного сектора и принес ресурсной компании более 1 миллиона рублей. Бетонная пирамида - вещь не дешевая, но себя окупает, да и в борьбе с неплательщиками этот метод оказался самым действенным. Теперь “пирамиду позора” решили с помощью подъемника закрепить перед окнами должника, живущего в многоквартирном доме.

Это не единственный должник в этом домеФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Это, конечно, мера не традиционная, а вынужденная. К сожалению, люди, проживающие в этой квартире имеют большую задолженность за услуги воды и канализации. Долг хозяева копили больше года и сейчас должны более 13 тысяч рублей, - пояснила заместитель директор по сбытовой деятельности Евгения Порецковская. - Все необходимые меры к должнику уже применили. Дошли до суда, получили исполнительные листы. Поэтому и решили еще раз напомнить об оплате коммунальных услуг. Это наш первый опыт проведения такой акции в многоквартирном доме.

Висеть пирамида будет до тех пор, пока долг не будет погашен. По информации ресурсной компании, в квартире проживают две человека. Счетчиков нет, начисление происходит по нормативу, ежемесячный платеж составляет около 747 рублей.

Место, под которым висит пирамида для безопасности местных жителей оградили. Весь процесс контролируют сотрудники компании. Вот только огромный кран и КАМАЗ перекрыли почти весь двор.

- Чтобы жителям было комфортно, пирамида будет висеть 2-3 часа утром и 2-3 часа вечером. В остальное время мы будем ее забирать, - объяснила Евгения Порецковская.

Сотрудники также признались, что сюда этот символ позора привезли не случайно. В доме есть и другие должники, с меньшеми долгом, вдруг пирамида подвигнет и их оплатить коммунальные услуги.

- Идея, конечно, классная, - отметил местный житель Евгений. - У меня долгов нет, но, если бы были, после такого я бы пошел и заплатил. Может друзьям, которые мне денег должны тоже такие пирамиды поставить, только поменьше. Знаете, мне кажется, каждый день пирамиду вешать не надо, а то хозяина до психоза довести можно, а раз в неделю самое то, например, каждый понедельник.

Технике во дворе тесноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Установка пирамиды собрала немало зрителей. Детвора смотрела с восторгом, бабушки с презрением. Кто-то считал, сколько компании будет стоит такое ежедневное использование техники и людей, но теперь весь двор вкурсе где живет должник. И кто знает, быть может если хозяин не заплатит сам, соседи помогут, чтобы только дорогу во дворе не перекрывали и техника не тарахтела.