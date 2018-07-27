«Слава Богу, мне перестало это сниться»: самый титулованный российский военный рассказал, как воевал в Чечне

27 Июль 17:20 2018-07-30T16:05:32+03:00

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- Когда первая кампания началась, я до последнего не верил, что наши войска войдут в Чечню. Когда колонны пошли на Грозный, Майкопскую бригаду почти всю положили. Я оттуда вывозил людей. Вертолет был до потолка набит мясом, понимаешь? Вот прямо груды. Ну, я сидел спиной к ним, в пилотской кабине. А те, кто грузил их, кто рядом был… Я не знаю, какое их состояние было. Когда видишь, что 20 бойцов как мясо лежат, тяжело.

На войне Игорь Родобольский провел почти 10 лет. Сначала Афганистан, потом от начала до конца две Чеченские войны. Правда, вспоминать об этом не любит. Говорит, война для него давно закончилась.

Игорь Родобольский (второй слева) в СВВАУЛ. 1978 годФото: Личный архив

«Видишь, ракета летит на тебя, и умудряешься от неё уйти»

- Родители медиками были. Хотели, чтобы я тоже стал врачом. А я насмотрелся, как они возвращались с ночного дежурства после нескольких операций и валились трупами. Я еще и крови почему-то боялся, - вспоминает летчик. – Это потом уже привык.

В 1983 году курсант окончил вертолетное училище в Сызрани (СВВАУЛ). Вместе с женой Ларисой летчик уехал служить в Венгрию, там он стал командиром экипажа Ми-8. У Игоря Олеговича родился сын, когда Олегу исполнилось три года, папу забрали в Афганистан.

- Что сказала Лариса? Да что она скажет, она ведь жена офицера. Сказала, что долг есть долг.

На войне экипаж Родобольского занимался эвакуацией российских солдат и офицеров.

- Спасали наших ребят, которые попадали в ситуации, из которых их никак нельзя было вытащить. Они были обречены. Оставалось два варианта у них: либо умереть, либо сдаться в плен. Многие выбирали умереть. Когда ты знаешь, что только от тебя зависит жизнь этих людей, тогда не думаешь ни о чём. Я мог погибнуть раз 20-30. Может, больше. Видимо, Бог следит сверху, оберегает.

Весной 2001 г. эскадрилья из трех вертолетов Ми-8 под командованием Родобольского начала эвакуации спецназовцев, окруженных под Центороем. Сесть в горах было негде. Летчики поставили вертолеты на одно колесо, зависли в воздухе и ждали, пока ребята запрыгнут в машину. По ним начали лупить. Тогда Игорь Родобольский поднял вертолет в воздух и стал обстреливать боевиков, отвлекая их на себя. Неравный бой шел до приказа к отступлению. На вертолете было больше 30 пробоин, поврежден топливный бак – из него выливался керосин, который мог в любой момент вспыхнуть. За это время в два других вертолёта успели погрузиться половина россйских военных.

Уже в 26 лет Игорь командовал экипажем МИ-8Фото: Личный архив

- Так бывает: тебя собирались убить, а ты остался жив. Когда уже начинаешь прощаться с жизнью своей, а выходишь из ситуации победителем. Видишь: всё, ракета летит, а ты умудряешься от неё уйти. И если бы ты не смог этого сделать, то всё, кранты...

«Спасибо, что живы»

В открытых источниках указывают, что герой России Игорь Родобольский вывез с поля боя 500 человек. Полковник признаётся: не считал, но намного больше.

- Первое время мы общались, — улыбается полковник. — Когда забираешь ребят, они запрыгивают в вертолет под пулями, а потом узнают фамилию командира вертолета. Писали мне: «Спасибо, что оставили жизнь». Убитых, «груз 200», возить намного тяжелее.

- Вам это не снится?

- Нет, слава Богу, уже нет.

- Уже?

- Да. Даже у меня и ностальгии нет по полётам, я уже отошёл от войны. Нет, не хочу, честно, не хочу. Одно желание – отойти от всего, забыться.

Шесть лет назад Игорь Родобольский создал Центр патриотического воспитания Свердловской области и до сих пор руководит им.

- Я уже забыл эти войны, всё забыл. Иногда бывает, смотришь фотографии, и Афганистан очень вспоминается. Начинаешь думать, анализировать, какой я фанатик был, когда выполнял невыполнимые задачи. А сейчас хочется просто отдохнуть. Уволюсь и поеду к себе на юг (смеётся).

Игорь Родобольский уволился в запас в 2010 году — на пенсию. За год до этого лётчику предложили служить на Дальнем Востоке. Родобольский отказался: «Больше не хочу».

Герой России Игорь Родобольский вывез с поля боя более 500 человекФото: Личный архив

Подполковник, успокойтесь

В 2003 году Игорю Родобольскому присвоили звание Героя России за 12 эпизодов. Начальник управления кадров тогда сказал: за каждый из них можно было бы дать звание. Руководитель наградной комиссии, когда читала перечень подвигов, расплакалась.

- Когда нас привезли в Кремль, в Екатерининский зал, провели инструктаж: фамилию называют, надо встать, пройти по ковровым дорожкам, подойти к президенту и встать, как положено, — рассказывает лётчик. — Меня вторым назвали, прошел по этому маршруту, представляюсь: «Товарищ Верховный Главнокомандующий! Подполковник…» И меня заклинило! Фамилию забыл. Владимир Владимирович увидел и по плечу похлопал: «Подполковник, успокойтесь». Он так улыбнулся. Может быть, в зале ничего и не поняли. Потом всё-таки собрался, вспомнил: подполковник Родобольский.

Игорь Родобольский награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, российскими тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» (7 ноября 1997). О наградах мало кому рассказывает.

- А зачем ими хвастаться? Я к ним и не стремился никогда. Просто хотел выполнить свой долг, быть гражданином России. Вот и всё. А то, что государство оценило меня — приятно, конечно. Я не распространяюсь об этом. Мне, честно говоря, так… Отслужил — и отслужил.

БЛИЦОПРОС

- Что вы ели сегодня на завтрак?

- Яичницу с колбасой, кофе.

- Когда вы в последний раз плакали?

- Сегодня, расстроили меня. Ну не страшно.

- Что любите готовить?

- Грибной суп. Остальное по мелочам. Картошку сварить-пожарить, яичницу пожарить, в микроволновку закинуть пару сосисок.

- Как вас называли в школе?

- Киса. Или потому, что характер мягкий, или внешность располагала. Я такой был смазливенький мальчишка.

- А какой любимый мультфильм?

- «Маша и Медведь».

- А вы дрались когда-нибудь?

- Кто в детстве не дрался? Стенка на стенку, город на город.

- О чем вы мечтаете?

- Улететь в космос. Шутка.

- Если б вы поймали золотую рыбку, какие бы три желания загадали?

- Ничего. Я не привык барствовать, все есть.