2018-07-31T23:17:22+03:00
Общество

Клен не шумел три года: в Самаре наконец-то поставят памятник главной застольной песне

Ко Дню города на самарской набережной появится "Клен" с птицей цвета ультрамарин в ветвях и гитарой
Майя БРОД
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Скульптурную композицию "Клен" могут открыть в Самаре ко Дню города.Скульптурную композицию "Клен" могут открыть в Самаре ко Дню города.Фото: СОЦСЕТИ
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Колоритные матрешки – символы футбольных стран, что гостили в Самаре этим летом, муралы и граффити от известных художников страны украшают наш город. Но и это не все: скоро на знаменитой набережной появится памятник песне Юрия Акулова на слова Леонтия Шишко – скульптурная композиция «Клен».

- Скульптуру установят на набережной Волги, ведь в песне поется: «Там, где клен шумит над речной волной», - пояснил в своем Твиттер-аккаунте советник директора Росгвардии Александр Хинштейн - человек, с помощью которого в Самаре появились несколько арт-объектов, скульптур и памятников.

"Клен" будет из металла, на его ветвях красиво раскинет крылья синяя птица, а у ствола будет стоять гитара. Автор композиции - скульптор Константин Чернявский, член Московского союза художников. В Самаре он известен по памятнику киногерою - товарищу Сухову из любимого фильма космонавтов «Белое солнце пустыни». Напомним, героический боец Чернявского стоит на набережной между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Памятник песне ВИА "Синя птица" решили установить и изготовили еще в 2015 году, к 40-летию знаменитой песни. Однако из-за политических разногласий «Клен» остался ждать своего часа, а теперь его открытие приурочат ко Дню города.

- Я, конечно, уже давно слышал об этой скульптуре, но, пока лично никакого приглашения на открытие памятника не получал, - рассказал «Комсомолке» солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. - Пока у меня занято только 7 сентября, буду выступать в Хантымансийском округе, но, теоретически, я мог бы успеть прилететь на День города в Самару.

По словам Александра Дроздова, он обладает правами на песню «Клен», права музыканту передал личной распиской автор музыки Юрий Акулов.

- Это дает мне право исполнять песню, издавать ее, но, без выплаты авторских вознаграждений, - пояснил солист. - Вероятно, Юрий Игнатьевич оценил мой голос и считает, что этот голос не может испортить его песни. За что я ему очень благодарен. Впервые известный хит исполнил Сергей Дроздов, к сожалению, его с 2012 года нет с нами, это невосполнимая утрата для «Синей птицы». Думаю, мой однофамилец и друг смотрит на нас с небес и радуется - ведь в Самаре самая красивая волжская набережная. Песня «Клен» ассоциируется, в первую очередь, с его удивительным тембром голоса.

Александр Дроздов рассказал, что «Там где клен шумит» в Куйбышеве был впервые издан на виниловой пластинке «миньен»:

- Это маленькая пластинка с двумя песнями с одной стороны и двумя - с другой. Впервые исполнить хит могли, где угодно - от Белгорода до Южно – Сахалинска. Главное – издание. Я тогда, конечно, в группе не участвовал, но мне много рассказывали, как песню, ставшую для самарцев народной, включили в пластинку в самый последний момент, решив сделать ставку именно на нее. И не ошиблись. Про такие говорят: «песня для музыкантов», однако ее очень полюбили слушатели.

Именно в Куйбышеве коллектив "Синяя птица", образовавшийся в Беларусии, стал профессиональным. В 1975 году коллектив прилетел в Куйбышев по приглашению директора местной филармонии Константина Лисицына. В Тольятти музыканты дали первый «афишный» концерт, здесь выпустили свою первую пластинку с хитом «Там где клен шумит», который стал популярен на весь СССР. 22 февраля 1976 года считают днем рождения ВИА - это дата того самого концерта в Автограде.

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