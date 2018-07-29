2018-07-30T16:44:55+03:00
Спорт

Крылья Советов - ЦСКА 31 июля 2018 года: прогноз на матч первого тура РПЛ

Прогноз на матч первого тура Российской Премьер-лиги Крылья Советов - ЦСКА. Встреча пройдет 31 июля 2018 года на стадионе "Самара Арена"
Михаил ГОРЮНОВ
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У "Крыльев" новая форма и новые планыУ "Крыльев" новая форма и новые планыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч: Крылья Советов - ЦСКА 31 июля 2018 на "Самара Арена" 3:2 (победа хозяев с перевесом в один мяч).

31 июля на стадионе "Самара Арена" в рамках первого тура РПЛ местные "Крылья Советов" примут столичный ЦСКА. Игра начнется в 19-00 по московскому времени. Букмекеры ставят на армейцев, а корреспондент "Комсомолки" поделился собственным прогнозом.

- Я рискну и поставлю на "Крылья". Думаю, игра получится результативной и больше повезет все-таки самарцам. Предполагаю, что хозяева отправят в ворота Игоря Акинфеева 3 мяча, а армейцы ограничатся двумя ответными - 3-2.

Причин у моего такого прогноза несколько. Первая, по которой я и считаю, что игра будет "результативной" - смена оборонительных игроков у ЦСКА. Игнашевич и братья Березуцкие ушли на пенсию. На замену им купили новых футболистов из-за рубежа, они, вероятно, талантливые, но надо сыграться - тут-то "Крылья" и воспользуются шансом.

Вторая причина: как ни банально - дома и стены помогают. Болельщики, вдохновленные чемпионатом мира, обязательно придут посмотреть на звезд сборной России, а поддерживать будут "Крылья". Хочется верить, что команду из Самары это воодушевит и она постарается порадовать свою публику.

Третья - статистика. Игр на "Самара Арене" у "Крыльев" было мало, но поражений там хозяева избежали. Авось повезет и в этот раз.

Четвертая причина - новые лица. Канунников, Яковлев и другие футболисты наверняка захотят зарекомендовать себя с первых матчей за новую команду.

Пятая. Пускай она тоже будет, чтобы как в песне Игоря Николаева - "подвешенное" состояние лидеров гостей. Головин только что перешел в "Монако". Фернандеса сватают в "Интер" и в "Валенсию". Слухи ходили даже про Дзагоева. Витиньо уехал. Наверное, это помешает им сосредоточиться на ближайшей игре.

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