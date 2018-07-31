Здесь была бомбежка? Что прямо сейчас происходит в парке Металлургов, который закрыли для посетителей

31 Июль 12:30 2018-08-01T10:18:24+03:00

Люди просто не понимают, а где же им еще гулять? Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Несмотря на то, что все входы заколочены и заперты, жители окрестных дворов все равно пробираются в парк через дырку в заборе, а еще - тонут в озере (фото строительной разрухи)

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Недолго музыка играла, недолго гуляли жители Металлурга по отремонтированному парку 50-летия Октября. Уже в начале лета к качеству реконструкции и работе подрядчика возникло множество вопросов, в том числе и у губернатора Дмитрия Азарова. 18 июля парк снова закрыли на ремонт - как раз в середине лета. Жителей окрестных домов это возмутило.

- Там делали - делали ремонт и вот пожалуйста. В самую жару! Да у нас здесь это единственное место для прогулок. Озеро, зелень, куда нам теперь-то деваться? - грустит Наталья Ильина, которая привыкла гулять здесь с маленькой дочкой.

Парк закрыт, но гуляющих здесь достаточноФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Но глава Кировского района сразу был непреклонен: в парке не место отдыха, а стройплощадка сейчас, делать людям здесь нечего. Тем более вокруг и правда некрасиво: горы земли, сваленный разбитый асфальт, нагромождения плитки, широкие рвы, куда может провалиться заигравшийся ребенок

Асфальт на дорожках полностью разбитФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Правда, табличка "Парк закрыт" недолго сдерживала желающих провести время на природе. Железные листы забора для коренных обитателей "металла" никогда не были помехой. Пять минут и в заборе появилась калитка, в которую заходят и парочки, и мамочки с колясками, и велосипедисты.

В парке как будто Мамай прошел: горы земли, камнейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вечером в парке десятки человек, сидят на лавочках, гуляют вокруг озера, купаются в нем и ... тонут. Правда, кафешки в парке не работают, туалет закрыт, мороженое не продают, лодочки около фонтана лебедушки не плавают, дышать и людям, и лебедям из новеньких домиков приходится строительной пылью. Но, с другой стороны, куда деваться: альтернатива - только прогулка по проспекту Юных Пионеров. Здесь красиво, но вокруг - тоже дороги и летящие автомобили, за детьми глаз да глаз нужен.

А вот и та плитка, которая не слишком хорошо зиму пережилаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Гуляем здесь, неудобно, конечно. Вот закрыли со стороны "Матрешки" вход", прямо на замок. Теперь кругом ходить нужно. Все перекопано, за детей страшно, не дай Бог, какой несчастный случай. А что утопленников вытаскивают из озера, это всегда было, пьют здесь, - говорит Валентина Ивановна, жительница многоэтажки поблизости.

Около деревьев - горы плиткиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

И в самом деле: через один вход в парк зайдешь, через другой уже не выйдешь. Хотя отчаянные обитатели окраин города лезут и через забор. Пока несчастных случаев не было. А если? Вот такой конфликт желания и необходимости: парк доделать нужно, но уже второй год, получается, занимаются этим в самое "хлебное" время.

Ров с вывороченными корнямиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Напомним, что реконструкция парка началась в прошлом августе, на эти цели было выделено 120 млн рублей. Однако ремонт получился не очень: после зимовки плитка пошла волнами. Врио губернатора Дмитрий Азаров отметил, что все сделано безалаберно и до осени все должно быть благустроено. Под личный контроль работы взяла глава города Елена Лапушкина.

Плитка есть, а вокруг все перекопаноФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Из земли торчат проводаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Какие-то странные трубы раскопаныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА