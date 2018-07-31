Яблочный стакан и "климатические" дороги: как еще молодые ученые хотят изменить мир

31 Июль 16:25 2018-08-01T09:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области проходит уже шестой молодежный форум iВолга, в этом году на Мастрюковских озерах вновь собрались самые прогрессивные студенты, аспиранты, молодые ученые со всех городов ПФО, чтобы рассказать экспертам о своих проектах, получить поддержку: делом и деньгами, найти тех, кто согласится заплатить за то или иное исследование. Свои проекты ребята представляют на конвейере. Журналист "КП-Самара" заглянула в шатер в зоне инноваций и технического творчества и подсмотрела, куда движется инновационная мысль молодежи. И какие крутые изобретения вскоре может получить человечество, если их авторам не станет скучно.

Номер пять: легкие детали

Можно напечатать на 3D-принтере деталь, и превратить ее в настоящуюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы все еще делаете детали-прототипы, а потом на их основе - детали уже не из пластика, а из чего покрепче? Тратите на это время? Владислав Завьялов из политеха идет к вам и предлагает сэкономить усилия.

- Можно распечатать деталь на 3D-принтере, провести необходимые испытания, а потом нанести металлическое покрытие гальваническим методом. Деталь выдерживает большие нагрузки, правда, сейчас требуется доработка этой технологии, так как слой получается недостаточно ровным. Тем не менее, это позволяет серьезно удешевить процесс производства различных сложных конструкций и деталей, - рассказывает он.

Номер четыре: Жевательная резинка

Это прототип жевательной резинкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Освежиться после еды? Почистить зубы? Заодно вылечить горло? Все это можно сделать с помощью одной жевательной резинки, которую уже скоро можно будет найти в аптеке. Натуральный бубльгум придумали в Оренбурге. В жевачке ничего лишнего: только растения.

- У нас жевательная резинка на основе растительных компонентов, преднаначена для профлактики заболеваний верхних дыхательных путей, инфекций и для удаления бактериального налета. Она полностью натуральная, в ней дуб, ромашка, толокнянка, мед, мята и пчелиный воск. Мы проверяли бактерицидность и получилось так, что кора дуба больше чистит ротовую полость и поднимает иммунитет, - рассказала студентка Оренбургского государственного университета.

Номер три: Яблочный стакан

Яблочный стакан - отличное решение для того, чтобы было меньше мусораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студентка СамГТУ Яна Давыдов серьезно озаботилась экологией планеты и тем, что Земля просто зарастает мусором. ТБО в мире все больше, а куда девать мусор - непонятно. Перерабатываемая экологическая упаковка вместо пластика, картонные стаканчики - это все шаг к Земле будущего.

Яна предложила сделать для спасения планеты больше: ее изобретение - это яблочный стакан. Что-то вроде пастилы, но тоньше. В него можно налить сок и лимонад, и он не протечет, держит влагу около восьми часов. Чтобы из него можно было пить чай, просто нужно сделать стакан чуть толще.

Технология изготовления сложная: делается кашица из мякоти и кожуры отдельно, изготавливается форма и запекается в духовке.

Вряд ли кто-то будет закупать такие тоннами для вечеринки, но купить в подобном лимонад на набережной - почему и нет. Пока проблема изобретения - высокая стоимость изготовления. Но над упрощением и удешевлением сейчас и работает автор проекта. Правда, увы, помочь сейчас не могут даже роботы.

Номер два: Оружие-конструктор

Оружие-конструктор, ничем не отличающееся от настоящегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Федорова студентка каферы "Стрелковое оружие" Ижевского государственного технического университета занимается вовсе не женским - но только на первый взгляд - делом. Перед девушкой сложный конструктор: переставляя разные части, можно получить и винтовку, и автомат. Вот такой конструктор для военных: взял с собой пару вкладышей, приклад, стволы и собираешь то, что нужно тебе в данный момент.

- Это как кухонный комбайн: поставили модуль тестоместа, получился тестомес. У нас есть модуль, он базовый и одинаковый для всех видов оружия, и есть, например, затвор, вкладыш - меняем на другие и получаем другое оружие. Это военная разработка, его можно было бы использовать для гражданки, но у нас это запрещено законом, а вот в Америке наше изобретение моло бы использоваться и в мирной жизни. Есть такой же конструктор американский, но там при переходе на винтовку получается слишком тяжелый образец. У нас массовогабаритные характеристики соответствуют каждому виду оружия, - рассказывает девушка.

Впереди - дальнейшие испытания и усовершенствования, представительница вуза говорит, что на iВолге очень хотела бы найти заинтересованных в продукции людей.

Номер один: дешевый асфальт

А студентка из Кирова придумала, как сделать асфальт дешевле и подходящим к каждой климатической зонеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анастасия Шабардина из Вятского государственного университета замахнулась на святое: дороги. Они в России, как известно, далеко не лучшего качества. Но Настя знает, как удешевить технологию строительства за счет удешевления пластификаторов для битума, которые используются обязательно, но сейчас одинаковы для всех регионов.

- Существующие модификаторы стоят около 300 рублей за килограмм, это очень дорого. У меня сразу стояла задача сделать модификатор, который стоит меньше, но по качеству не уступает аналогам. Уникальность их в том, что смешивая компоненты модификаторов, можно регулировать свойства битума, то есть мы можем селать модификаторы для любого региона России. Покупатели не должны переплачивать за ненужные им составляющие, - рассказывает девушка

Разработчики проводили эксперименты, по целому спектру анализов модификатор, который стоит 170 рублей за килограмм - почти в два раза дешевле - показал себя даже лучше, чем более дорогие аналоги.

Со своим одногруппником девушка работает еще над одним проектом. На основе переработки пластиковых бутылок получается гидрофобное покрытие, которое можно добавить в краску и она становится водоотталкивающей. Снег с крыши будет просто стекать и не образовывать наледь и сосульки.

- Также есть покрытие аэрозольное для владельцев частных домов, а также покрытие для поликарбоната, - уточняет автор проекта.