За руль и в блогеры: люди, которые смогли заработать на пенсии

1 Авг. 08:40 2018-08-01T18:44:26+03:00

Истории пенсионеров, которые и после 65 продолжают работать и неплохо зарабатывать

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В обществе еще не утихли споры о повышении пенсионного возраста, но герои этой публикации едва ли будут тратить время на дискуссии. Они уже давно поняли, что рассчитывать нужно только на собственные силы.

Бабушка, подвези!

Пелагея Борисова, 65 лет, Самара

- Машина - это моя вторая шкура, - говорит о себе Пелагея Александровна Борисова.

За рулем она уже 45 лет. В 90-е подрабатывала извозом, потом была личным водителем хозяйки рекламной фирмы, возила ее и всю семью.

Больше быстрой езды любит только детей - их у Пелагеи Александровны пятеро, а еще шестеро внуков и четверо правнуков. Два последних года работает в такси, принимает заказы через мобильное приложение. Ночью ехать? Ну и что! Главное - работа есть.

- Мне не нравится сидеть на лавочке, да и деньги нужны. Пенсия только 8936 рублей 39 копеек. Мне тяжело стоять и ходить: ноги болят и спина. А вот ездить - самое то, за рулем я отдыхаю! Буду работать, пока силы есть, - обещает Пелагея Александровна.

Конечно, пассажиры разные бывают. Но не зря же ее еще в школе атаманшей дразнили - в обиду себя не даст.

Зарабатывает Пелагея Александровна в среднем 30 тысяч в месяц. «Ладу Калину» арендует за 16 тысяч в месяц, еще и проценты за заказы компании платит. Личный рекорд - 100 поездок в неделю.

- Я мечтаю встретиться с киноколлегой - актрисой Людмилой Артемьевой из сериала «Таксистка», - улыбается Пелагея Александровна.

Аниматор и сказочница

Галина Лукина, 59 лет, Бузулук

Галина Лукина - в костюме пираткиФото: Личный архив

«Сказки от Галины» в Бузулуке Оренбургской области слышали и видели сотни ребят. Когда в этом городке еще не знали, что такое ростовая кукла, Галина Геннадьевна Лукина привела на юбилей своего первого героя - Карлсона.

- Сами сшили костюм - для дочки-студентки, она хотела подработать в каникулы. Брали по 200 - 300 рублей за один выход на юбилеях, свадьбах. К концу лета такими популярными стали, что пришлось мне самой Карлсона играть. Самое сложное было не сказать: «Ну все, я пошла!» - выдать, что я не мужчина в полном расцвете сил, - вспоминает Галина Геннадьевна.

Играла Карлсона, а потом Микки Мауса, Чебурашку, хрюшу Нюшу из «Смешариков»...

- Я бы продолжала работать в профсоюзе энергокомпании, очень свое дело любила и коллектив, но здоровье не позволило остаться. В феврале вышла на пенсию и поняла, что куклы мои и сказки - спасение. А в аниматорском деле теперь такая конкуренция, что каждый день нужно придумывать что-то новое, чтобы клиентов не потерять, - отмечает Галина Геннадьевна. По образованию Галина Лукина физик, привыкла все анализировать и просчитывать. - Сегодняшних ребят просто говорящей куклой не удивишь. Им нужно шоу - огонь, дым.

Теперь в помощниках у нее студенты и супруг Алексей. Час работы по местным меркам стоит недорого - от 2000 рублей.

- Сейчас занимаемся продвижением наших услуг в соцсетях, а вообще я мечтаю открыть курсы начинающих аниматоров, чтобы передать опыт молодежи, научить их зарабатывать, - делится планами Галина Лукина.

Изготовитель вина

Николай Донцов, 70 лет, Крым

Свое первое вино Николай Донцов сделал в 9 лет.Фото: Личный архив

Николай Карпович Донцов - довольно известный крымский винодел из села Крайнего Сакского района. Бутылка его «донцовского» вина стоит от 500 рублей. Возраст - не помеха ни ему, ни напитку. Вину, как известно, каждый следующий год цены прибавляет.

- Мне виноделом на роду было написано стать, - улыбается Николай Карпович. - Мы жили в урочище Ачиклар под Судаком. Как раз в том здании, где когда-то размещалась первая в России школа виноградарства и виноделия, открытая Петром Симоном Палласом в 1804 году. Первое вино сделал, когда мне было девять лет. С тех пор и творю. У меня свои секреты.

Когда-то здесь, в местном колхозе, было более 300 гектаров виноградников, а сейчас всего 16 га, и все - в хозяйстве у Донцова.

- Чтобы виноградник начал приносить доход, надо семь лет кропотливого труда, - поясняет Николай Карпович. - Зарабатывать на производстве других алкогольных напитков намного легче. Но сейчас в Крыму действует программа компенсации за каждый посаженный гектар винограда. Поэтому мы верим: возродить былую славу крымского виноградарства можно.

В авторской коллекции Донцовых - 13 видов вина, есть и «Возрождение», созданное в честь воссоединения Крыма с Россией.

Донцов не просто зарабатывает деньги, продавая свои вина. Он делится опытом - дает мастер-классы по виноградарству и виноделию для всех желающих. Помогают ему жена, сыновья и внук.

Инструктор на водных сплавах

Владимир Пермяков, 68 лет, Пермь

Владимир Ильич мечтает сплавиться по Лене от истока до устья и подняться на Монблан (4810 м). Может, пойманная не так давно 14-килограммовая щука окажется Золотой Рыбкой и поможет?Фото: Марина СИЗОВА

Летом он пропадает на сплавах, зимой - в лесу на лыжах. Владимир Ильич Пермяков - житель пермского микрорайона Гайва. Его дети еще не умели ходить и говорить «папа», а уже бултыхались в спасжилетах в воде на очередном сплаве отца. Теперь сами могут водить в походы тургруппы.

Владимир Ильич - вице-чемпион СССР по водному туризму. Как только вышел на пенсию, прыгнул на рафте с 4-метрового водопада. Ради искусства - на съемках в проекте «Хребет России» журналиста Леонида Парфенова и писателя Алексея Иванова. Да не один раз, из-за сломавшейся камеры пришлось делать аж три дубля!

Два года назад поднялся на Эльбрус (5642 м). Ежегодно бегает 50 - 90 км на Международном лыжном марафоне Worldloppet, на который собираются сильнейшие спортсмены мира (имеет три золотые медали, каждая выдается за 10 забегов). Уже много лет проводит традиционные «Гонки Ильича», на которые собирается вся его родная Гайва.

На одну пенсию экспедицию не снарядишь и не попутешествуешь. Поэтому он водит туристов в походы и на сплавы в стране.

А еще Владимир Ильич больше 30 лет учит детей спортивному туризму бесплатно.

Блогер всея Руси

Валентина Гламаздина, 83 года, Находка

bab__valya Шапку надень, в июне снимешь бабушки мы все такие

«Молодежь так любит фотографироваться на фоне витрин с алкоголем в модных винных барах. Я фотографируюсь на фоне витрин с лекарствами! Хорошие лекарства как раз таки стоят как хорошее вино. Вы на шопинг в бутики дорогие, а я в аптеку!» - улыбается с экранов мониторов баба Валя. Ее знают не только в Приморье - у нее больше 40 тысяч подписчиков в Инстаграме со всей России. Жизнерадостную бабушку любят читатели и ценят рекламодатели. А началось все с обычной странички в соцсети - внук Сергей Гарин завел, чтобы бабушка не скучала.

- Я, конечно, помогал, но популярной баба Валя стала, потому что остроумная, прикольная, - объясняет Сергей.

Баба Валя одинаково интересно рассказывает о работе в огороде, блинах, пенсии и обыгрывает популярные интернет-шутки... За полгода она стала всероссийской знаменитостью. Такую популярность заметили бизнесмены, и теперь баба Валя рекламирует интернет-магазины, бутики, магазины пиротехники… Рекламный пост на страничке бабы Вали стоит 5000 рублей, реклама в «историях» (функция в Инстаграме для выкладывания фото и коротких видео. - Ред.) - 2000. Заработанное Валентина Ивановна тратит на модные шляпки, дегустирует вкусные блюда, а еще помогает сиротам. Покупает воспитанникам городского детского дома одежду, настольные игры, сладости. В прошлом году нашла спонсора, который помог экипировать детдомовцев к началу учебного года. А зимой объявляла акцию - скупить все овощи у бабушек, чтобы не мерзли на рынках...

Эксперт по хлебу

Наталья Гиря, 65 лет, Самара

Наталья Гиря одновременно и пекарь, и рукодельница, и бизнес-консультант.Фото: Личный архив

Она - известный на весь город пекарь. Недавно Наталья Гиря испекла стадион «Самара Арена» из хлеба. Стало интересно: выйдет ли сложная форма? Время от времени Наталья Михайловна устраивает домашнюю экспертизу мучным новинкам.

- Берут 85 рублей за буханку, но настоящий ржаной пекарням не по зубам, - подытожила женщина.

В коллекции Натальи Гири сейчас около 40 видов хлеба - с сыром, луком, тыквой, хлеба, испеченные на камнях. Она проводит мастер-классы, консультирует владельцев кафе и пекарен. А в сети и бесплатно делится рецептами куличей, марокканских блинчиков и имбирных пряников.

В свободное время Гиря ведет блог о рукоделии - читают его даже в Австралии и США. А сейчас леди серебряного возраста сама сайт делает. Несколько страниц будут о рукоделии. В ее арсенале - авторские куклы из кукурузных листьев, дамские шляпки и оформление букетов.

- У меня пенсия всего 11 тысяч. Поэтому берусь за любую работу. И бизнес-план напишу, и хлеб испеку, и мастер-класс проведу.

Осваивать новые навыки Наталью Михайловну заставила жизнь - пришлось одной в 90-е растить двоих детей. По специальности она педагог-психолог. Красный диплом, карьера, партийная работа, была депутатом. В 90-е партийная работа стала неактуальна - занялась бизнесом. Приходилось снимать двушку - в одной комнате жить, в другой - офис.

- Меня мама в 12 лет научила печь хлеб, - вспоминает Наталья Михайловна. - Поэтому, когда в 90-е не заладилось, пошла работать в пекарню. На последние деньги покупала книги рецептов, училась у технологов. Возможно, так бы там и осталась, настолько мне нравилось, но парализовало маму, и я вынуждена была уволиться.

Тогда-то и появилась идея с бизнес-планами. И теперь Гиря пишет их на заказ. Однажды клиники медуниверситета попросили Наталью Михайловну подготовить обоснование нового проекта. Получилось. В Министерстве здравоохранения РФ поинтересовались, где нашли консультанта такого уровня, и открыли финансирование. Правда, заплатили консультанту только половину суммы.

- Но зато теперь бизнес-планы меня выручают, - говорит бизнес-дама. - Когда люди уже не знают, что им делать, кто-то и скажет: «Вот на Безымянке (район Самары на окраине. - Ред.) есть тетка, если не она, то уже никто».

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

«Найдите дело для души, и вам не захочется его бросать»

- Любой человек сам определяет, готов он работать после выхода на пенсию или нет, - говорит Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России. - Но довольно часто те, кто сумел найти дело, которое сочетает и деньги, и радость от процесса, такую работу не бросают. А те, кто вынужденно тянет лямку, стремятся заняться чем-то для души.

Вот несколько советов от специалистов, которые помогут не чувствовать себя в зрелые годы нищим:

- Найдите свое призвание. Любимая работа делает человека не только счастливым, но и успешным.

- На протяжении всей жизни углубляйте свою квалификацию. Сложно конкурировать с молодежью в отраслях, где горящие глаза и быстрые ноги важнее опыта и знаний. Но если вы уникальный специалист на рынке, работодатели за вами еще бегать будут.

- Если работа в течение жизни была вам не мила, подумайте: может, вам монетизировать свое хобби? Кто-то выращивает цветы на продажу, кто-то шьет на заказ. Если дружите с интернетом и соцсетями, «раскрутить» себя проще.

- Заботьтесь о здоровье. Ни одну работу, даже самую любимую, не хочется выполнять при плохом самочувствии. Полный отказ от вредных привычек, физическая активность - кажется, что это банальность. Но лучшей профилактики возрастных заболеваний пока еще не придумали.