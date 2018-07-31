Пожар на проспекте Кирова около Вива Лэнда в Самаре: бомжи подожгли двухэтажку и сами сгорели?

31 Июль 09:10 2018-07-31T23:17:22+03:00

Дорогу заволокло дымом из-за пожара на проспекте Кирова около Вива Лэнда в Самаре, жители давно жаловались на заброшенные двухэтажки, где постоянно находят трупы (фото пожара)

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Это утро для жителей домов на пересечении проспекта Кирова и Свободы началось с кошмара: пожар на проспекте Кирова возле Вива Лэнда в заброшенной двухэтажке добавил им "приятных" ощущений к утреннему кофе. Огонь взвился довольно быстро - в доме много деревянных перекрытий.

Дымом заволокло всю дорогуФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вонючий дым окутал перекресток, водители снижали скорость, жители домов напротив задраивали окна. Корреспондент "КП-Самара" побывала в самом эпицентре событий и сделала фото пожара и его ликвидации.

Не самый простой пожарФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Шесть утра где- то было, я проснулась, как будто что-то укололо, смотрю за окном - мамочки! Там просто зарево подыхает, - волнуется Татьяна Петровна, жительница дома прямо напротив горящей двухэтажки. - И пожарные машины сразу почти поехали, я выбежала на улицу - заброшки горят. Кто бы сомневался! Сколько мы от них натерпелись!

Пламя постоянно пыталось вырваться наружуФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Старые ветхие двухэтажки прямо за огромным торговым центром Вива Лэнд расселили год два назад. Обнесли забором - с одной стороны, как раз с проспекта. И так и оставили стоять: земля принадлежит владельцу ТЦ, компании "Рубин", здесь анонсироваась и жилая застройка, ходили слухи о том, что будут расширять парковку.

Пожарные работают вовсюФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Но не происходит ничего: дома ветшают и становятся пристанищем для люмпенов.

Финальные аккорды - проливают крышу, чтобы не рухнули перекладиныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Я жила в доме номер 128 по ул. Свободы, вон он, разваленный, - показывает самарчанка Ольга Васильевна. - И начали нас выселять отсюда: поджигали, бомжей подселяли. Я со второго этажа через балкон вылазила, когда лестницу подожгли. В 14 году это было, по-моему. И в итоге мы съехали на Краснодонскую, квартиру снимаем, прописаны здесь. И еще несколько человек прописаны в разных домах, жилье в муниципальном найме. А мы только слышим - нет денег вопрос решать.

Прямо рядом с горящим домом - магазинФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пока в домах прописаны люди, сносить их и правда нельзя. Но и вот такой подарочек на одной из главных магистралей города - плохое дело. Двухэтажки военной постройки - практическим памятник Безымянлагу. Но сейчас они выглядят страшно. И уже давно стали рассадником всякой социальной заразы.

Прямо рядом с заброшкой - здание администрации Кировского районаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Тут у нас и мужчину повешенного находили. Дети шли с Вива Лэнда, прибегают - кричат, мол там дяденька висит, - рассказывает продавщица магазина автомобильных товаров, прямо рядом с горящей заброшкой. - Пошли - в самом деле. Повесился. То ли белая горчка, то ли какие-то проблемы всемье. И пожары тут постоянно. Этот вот очень длинный, никак не потушат, уже часа два. А так - то здесь вспыхнет, то дальше. Дома же открыты, там бомжи просто постоянно живут, пьют, дерутся. Сносить надо это все! А то вот, пожарные сколько времени тратят на то, чтобы это потушить. А может кому-то в это время помощь понадобится в жилом доме.

Как в фильме ужасовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в пожаре на проспекте Кирова около Вива Лэнда. Только для того, чтобы локализовать гонь понадобилось почти два часа. Сначала пожарные должны убедиться, что перекрытия не рухнут и огонь снова не запляшет на мусоре, которого в заброшках в избытке.

В одно окно огонь гонят, он из другого прорываетсяФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

И только потом специалисты начнут разбираться, где возник пожар и остался ли кто-то в горящем доме. По крайней мере, в огне отсюда никто не выпрыгивал...

Рядом с заброшками - здание районной администрацииФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Прямо рядом с кварталом заброшенных двухэтажек находится и здание Кировской районной администрации. Соседство не самое очаровательное. Может быть такой сильный пожар наконец-то сподвигнет всех ответственных за безопасность горожан лиц принять меры и уже снести этот "чернобыль" в черте города?