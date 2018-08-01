Брал "откаты" от подрядчиков: директор фонда капремонта может быть замешан в серии преступлений

1 Авг. 15:50 2018-08-01T16:11:25+03:00

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Глава регионального "Фонда капитального ремонта" Михаил Архипов, задержанный накануне, может оказаться замешан в целой серии финансовых преступлений. Как стало известно "КП-Самара", именно такая информация была получена сотрудниками УФСБ Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

- По собранной информации, Архипов может быть причастен к организации незаконной схемы получения "откатов" с руководителей и юридических лиц, являющихся подрядчиками той или иной организации. Деньги передавали за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работа в многоквартирных домах Самарской области, - рассказал корреспонденту "Комсомолки" источник, знакомый с ситуацией.

Купюры, которые использовали силовики, были "меченными"

31 июля Михаила Архипова задержали, равно как и его брата. Случилось это в ходе "оперативного эксперимента", проведенного УФСБ. Именно родственник главы "Фонда капремонта" попался с поличным - при получении 222 тысяч рублей от представителя одной из подрядных организаций. По версии следствия, он выполнял функции посредника.

Сейчас материалы по делу переданы в Следственное управление СК по региону. В отношении братьев Архиповых возбуждены уголовные дело по факту коммерческого подкупа и покушения на него. По адресам их проживания и местам работы проведены обыски. Подозреваемые задержаны, не исключено, что в деле появятся новые эпизоды.

- И это, скорее всего, только начало. Полагаю, это капля в море, - комментирует ситуацию советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

А врио губернатора Дмитрий Азаров подчеркивает:

- Фонд капремонта ни разу не проверялся. Более того, его директор препятствовал проверкам, говоря, что никто не в праве этого делать. Поэтому мы сформировали проверяющую группу, в которую вошли представители жилищной инспекции и министерства финансов.

В ближайшее время Архиповым будут избирать меру пресечения в суде.

Отметим, что в распоряжении "Комсомолки" появилось видео задержания. Деньги изъяли из автомобиля злоумышленника. Использованные купюры были помечены правоохранителями. Следы от них остались и на руках подозреваемого.

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