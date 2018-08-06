Пули летели прямо в спину: в Самаре южане на "Мерседесе" расстреляли сотрудника "Макдоналдса", который не дал им померить комбинезон

6 Авг. 15:47 2018-08-06T16:26:30+03:00

Анатолий ответил на хамство неизвестных, и после этого злоумышленники его расстреляли Фото: Из личного архива

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С пистолетных выстрелов началось субботнее утро для сотрудников старейшего в Самаре "Макдональдса" на Полевой. Четыре парня убирались на улице после ночной смены в пять утра. Неожиданно к ресторану быстрого питания подкатила иномарка, из "Мерседеса" вышла компания незнакомцев, которые стали задираться к работникам "Мака", а потом и вовсе открыли по ним огонь.

- В ночную смену работал мой 19-летний сын, - рассказывает мама одного из пострадавши Алена А (имя изменено). - Он рассказывал, что к их компании подъехала иномарка, в ней сидели мужчины кавказской внешности, примерно по 30 лет. Стали спрашивать работников: мол, дайте костюмы померить. Сначала шутили, потом перешли на хамство и оскорбления.

Пострадавший получил серьезные травмы - спину и руку пришлось зашиватьФото: Из личного архива

По словам самарчанки, утихомирить хулиганов пытался самый старший сотрудник. Он попросил мужчин не грубить. Те вышли из машины и начали бить смельчака. ЗА парня заступились коллеги, началась потасовка и в какой-то момент из автомобиля появился еще один человек - с пистолетом в руках. И начал стрелять.

- Попал в спину и руку. Мой сын сбегал в больницу Пирогова - она там близко. Приехали врачи, полиция. После полицейскими со свидетелями стали ездить по округе, искать машину этих кавказцев, вроде один человек им попался - его, видимо, высадили, - говорит Алена.

А пострадавшим оказался 25-летний Анатолий С. Ему прострелили спину и руку, сейчас молодой человек находится в больнице. Корреспонденту "Комсомолки" он сообщил, что своих обидчиков раньше не встречал, а теперь боится их - ведь злодеи до сих пор на свободе. Парень вспоминает, что мужчины, скорее всего были пьяные. Их интересовали комбинезоны, которые им срочно нужно было примерить. На отказ они отреагировали неадекватно, начали бить Анатолия.

- Я почувствовал, что удары прекратились, хотел вернуть к работе и вдруг услышал: "Неси пистолет! В меня начали стрелять. Попали в спину и в руку, было 7 выстрелов. Дальше они уже быстро собрались и уехали. Мы вызвали скорую, полицию. Я с полицейскими пообщался, написал заявление.

Преступники попали на камеру наблюдения ресторана. Тот, что стрелял - на пассажирском местеФото: из личного архива

Стражи порядка подтвердили, что такой случай у них зарегистрирован. Для задержания преступников был объявлен план-перехват - сведения об авто и его номере зафиксировала камера наружного наблюдения. Поймать дебоширов по горячим следам не получилось.

- Поступило сообщение, что в 5 часов утра на улице Полевой ведется стрельба из травматического оружия. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Один пострадавший, он госпитализирован, - прокомментировали в ГУ МВД Самарской области.

Процессуального решения по факту происшествия пока не принято. О подозреваемых силовики также не информируют. Правоохранители утверждают, что выясняют все обстоятельства случившегося и собирают проверочный материал.