"Лада Седан, прощай, баклажан": в Тольятти с конвейера сошла последняя "Приора"

6 Авг. 17:00 2018-08-06T17:40:55+03:00

Любители популярной вазовской модели прощаются в соцсетях с одной из самых "народных" марок авто. Но до конца года "Приоры" еще будут продавать

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Любители «Лады Приоры» в Инстаграме показали фотографию самого последнего серийного экземпляра этой модели, который сошел с конвейера 18 июля 2018 года в Тольятти. Автомобиль белого цвета украшен шариками и плакатом с надписью: "Последний".

- «Приора» это самая удачная машина в России за последние лет 30. Не ждите машину лучше, ремонтнопригоднее и дешевле «Приоры» от российских производителей, - этот комментарий под фото стал отправной точкой для долгих обсуждений и воспоминаний.

Отношение к модернизированной «десятке» в автомобильном сообществе России неоднозначное. «Приора», вставшая на конвейер в 2007 году, отстала от тенденций мирового автопрома на много лет. Но благодаря дешевизне и распространенности бренда в России, машина стала очень популярной – за 11 лет производства автомобилей семейства выпустили около 1 млн штук. Рекорд был поставлен в 2011 году, когда россияне купили 134 тыс. этих машин.

Популярность машины стало ее проклятием - она постоянно попадала в сводки ЧП. Этот экземпляр упал в Самаре в яму с кипяткомФото: Кирилл КАРИМОВ

- Я пять лет отъездил на такой же машине,- вспоминает самарский водитель Артем Игнатов. - И это были непростые пять лет. Да, она дешевая и динамичная. Но сыпаться «Приора» начинает чуть ли не в первый год после покупки! А про ржавчину после зимы вообще лучше не вспоминать. После «Приоры» я никогда больше не сяду за руль отечественного автомобиля. Уж лучше проездной на трамвай!

На Юге России машину любили тюнинговатьФото: Архив "КП"

Особый сюжет в истории вазовской модели - это любовь южных регионов России к «Приоре». Там ее и занижали, и ставили двигатели от иномарок и даже превращали в болиды для гонок. Дело дошло до того, что «Приоры» несколько лет собирали в Чечне из машинокомплектов, поставляемых из Тольятти.

Но популярность «Лады-седан-баклажан» неуклонно падала год от года. Так, по данным агентства «Автостат Инфо», за 5 месяцев 2018 года россияне поставили на учет всего 5373 новых «Приор». Для гигантского рынка, на котором продают в год по полтора миллиона легковушек – это капля в море. Кроме того, на освободившихся мощностях в Тольятти собираются развернуть производства новых моделей.

На ней ездят даже сильные мира сего. Например, Ким Чен ЫнФото: СОЦСЕТИ

- Для России это была не прорывная, но важная модель, - рассказывает видеоблогер и главный редактор сайта car-mania.ru Андрей Шмуров. - Она была немного улучшена по сравнению с предыдущей «десяткой», но на изменившемся рынке долго играла ключевую роль для тех, кто хотел недорого решить свои транспортные проблемы. С выходом «Гранты», «Калины», «Весты» и Xray необходимость в ней отпала. Кроме того, конструктивно она уже давно устарела.

Ностальгирующих по «Приоре» россиян на АВТОВАЗе приглашают в дилерские салоны. Тольяттинский автогигант создал достаточный запас новых автомобилей, чтобы обеспечить продажи «Приор» до конца 2018 года. На сегодня ВАЗ-2170 все еще числится в модельной гамме на официальном сайте «Лады» и доступна по цене от 424,9 тыс. до 533,4 тыс. рублей.

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